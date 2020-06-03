【生活進行式】Winnie Liu／冠宇愛畫畫

第一社福的廣告主角

冠宇，三十一歲，重度多重障礙，會說話，但說不清楚，需要跟他相處一段時間，才能理解他在說什麼。

冠宇在民國98年來到第一社福經辦的愛立發展中心接受服務，他非常愛畫畫，總是拿著鉛筆塗塗抹抹，畫著獨一無二的自畫像，老師們乾脆為他舉辦了小型畫展；也就是這樣的特別，讓他被選為第一社福四十周年的廣告主角之一，對大眾說出他的故事。

從一開始就照顧冠宇的教保老師筱雯說，他剛來時很快就融入環境，但容易激動，尤其在溝通遇到困難時。冠宇習慣用上下跳動的激烈方式來表達情緒，可因為他患有腦性麻痺，肢體運作較困難，這樣的跳動容易摔傷，每次都讓老師捏把冷汗。而且，要是再激動一點，他甚至會對人做出一些肢體動作，使得那時照顧他的筱雯有些困擾。

其實，冠宇是很愛和人互動、溝通的大孩子。我為了配合廣告活動，讓民眾多了解主角一些，專程去採訪他，也實際感受到他的熱情。那天，冠宇一聽到公關組的老師來了，先是很開心地和我打招呼，接著便拿出老師幫他做的圖片本，把他最近喜歡的圖片一一拿出來問我是不是也喜歡？整整近四十分鐘的對話，不見他興致稍減。不過，過程中只要他感覺到溝通障礙，仍不免因心急而變得激動。所幸，在老師的照顧之下，他已不會做出自傷傷人的舉動了。

筱雯說，冠宇剛來時還會對消防演習的火災警鈴聲、廣播聲緊張不已，甚至怕到哭泣；後來才知道，這起因於小時候隔壁鄰居家發生火警，在他心中留下陰影。而另外一個令老師們努力很久的行為問題，則是冠宇看到綁馬尾的人，就忍不住衝去用力扯對方的馬尾，這讓留長髮的老師人人自危，看到冠宇都會小心不要背對他；關於這行為產生的原因，老師們還在了解中。

一段考驗EQ和耐性的過程

然而，即便不知道行為問題產生的原因，這些行為也確實影響了冠宇的人際關係，降低他的生活品質。筱雯希望冠宇能過得更開心，絞盡腦汁幫他調整行為。也就是在這樣的服務過程裡，教保老師們發現冠宇很愛畫畫，而且畫畫時他的情緒會變得比較穩定，所以老師們除了用口說，也畫了很多漫畫來和他溝通。

慢慢地，教保老師們和冠宇討論出許多約定，像是想抓人馬尾或是害怕時，先讓自己深呼吸平靜下來。經過一段時間後，他逐漸能克服躁動，獲得老師們給予的點數；每當集滿一定的點數，老師們就會答應冠宇一件事情：有時候，冠宇會要求給他一張同學和老師們的照片讓他畫畫；有時候，他會要求玩戳戳樂或是吃點心。總之，換的獎勵五花八門，老師們總是盡力滿足他的願望。

當然，除了冠宇自己要努力之外，會刺激他的物品也要儘量排除，所以教保老師現在都會避開馬尾這個髮型──排除刺激物，也是讓問題行為不要發生的一種方式。

和冠宇十多年來的磨合，是一段考驗EQ和耐性的過程。對筱雯和後續照顧他的教保老師來說，即使冠宇的改變很微小，她們依然能清楚看見，並在那微小的改變中發現冠宇的可能性。筱雯希望能幫助冠宇和他家人獲得更好的生活品質，所以不管冠宇的改變有多少，她都願意為了這小小的希望持續努力。

常覺得第一社福的教保老師們都有著「愚公移山」的精神，即使剷掉的只是一塊小石頭都令他們開心異常，並帶著這份喜悅繼續努力下去。也因為這些老師為服務對象著想的心，讓參觀過第一社福的人都會說：「在第一社福的孩子看起來好開心。」

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●關於冠宇的影片：https://www.youtube.com/watch?v=XpopvBSU9ic