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【生活進行式】新真／當病毒在人間

聯合報 / 新真
圖／圖倪
圖／圖倪

在這非常時期，竟然有人願意伸出援手

相對於台灣政府的嚴謹與控制得宜，歐美各國領導人多數都輕忽這波疫情來勢洶洶，導致病毒在北美社區散播迅速，一發不可收拾。

美國在進入國家緊急狀態之後，疫情翻騰得很快，情勢每日一變、規定每日一更，先是關閉大學校園（我家兩個在外求學的孩子都因此回家，改上網路課程），接著州長發出居家令，要求大家待在家裡，沒事不要出門，必須外出則要記得和他人保持兩公尺的距離，而過去大家一見面相擁問好的習慣也免了。人與人之間因為病毒開始疏離。

各項命令相繼而來，而且愈來愈嚴峻，生活節奏全亂了調。家中成員一夕之間倍增，外食的機會又銳減，我發現隔周周末就會面臨無米可炊的窘境，還有，衛生紙將告罄，也該補足日常存量。

我到超市一看，發現貨架上早就空無一物，更讓我叫苦的是幾間店家不約而同貼出公告：因突如其來的高需求，倉庫存量已盡，無法掌握下次進貨時間。和朋友談起我對時事變化反應慢，動作更慢，最後空手而歸的購物行動，在零售業工作的朋友甲說會留意她任職超市的進貨時間，協助我在第一時間取得所需。朋友乙說前一天在A商店看到白米，現在趕快去，或許還買得到。朋友丙問妳什麼時候到我家來拿衛生紙和米？

啊，這句話真窩心。眼前，誰都說不準疫情日後的變化與影響，未來，各類物資的供應量能否回穩是個未知數，在這非常時期，竟然有人願意伸出援手，與我共享，我真是個既幸運又幸福的人。因為病毒，我知道即使日子顛簸不安，我都不至於孤單無助。

孩子健康平安，是每個媽媽的基本心願

我在家躲病毒，朋友丁也因為病毒待在家中，不同的是我在美國，可以自由出入超市添購物品，她在台灣，被強制居家檢疫十四天，連邁出家門都不許。我問獨居的她日常所需從哪裡來？她說除了網購，就是靠鄰居。我又問她剛搬進社區，哪認識幾個鄰居？她說好鄰居不必多，只要一個就夠了。嗯，她說的也對。

我們竭力設法躲病毒，病毒並不因此而收斂，依然持續、無聲地蔓延，悄悄地滲進了我的社交圈，友人發病，我知道病毒離我很近了。這時候，全家人能夠一同窩在家裡躲病毒，真是難得的福氣。孩子在家，就在我眼前，外面的瘟疫再兇猛，我都不必害怕病毒會得著機會威脅兒女的生命。

孩子健康平安，是每個媽媽最卑微的基本心願，但卻不是每個母親都擁有的基本權利。自從病毒大爆發，朋友戊就婉拒在外租屋居住的兒子進家門，她說兒子的工作性質必須親臨職場，與人接觸，沒人知道病毒是否已在不知不覺中找上他；她不是不擔心兒子在外的安危，可是為了保護家中未成年的女兒，只好委屈兒子這陣子先不要回家。其實，手心手背都是肉，媽媽都愛、都想呵護啊。

自從武漢封城，我最留心的新聞就是病毒，然而，縱使過去幾個月我高度關注它的動態、努力情蒐，直到現在，別說認識它了解它，我連病毒在哪裡、是不是已經來到我跟前都不知道。

說來說去，只能說這病毒實在高深莫測，我們看不見它，可它卻教我們因它而看見許多人間情。

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