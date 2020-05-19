【動物上好戲】栗光／篝火
面朝外海打出三道形如熱氣球的光
「等等最重要的事情就是學會放棄。」Tej說完後，張望了一下，俐落地背滾入水，然後是我和T。慢慢踢離岸，就著月光打手勢，下潛，五層樓深。
夜無色，水正涼，灌入防寒衣裡教人忍不住顫抖，蛙鞋也隨之揚起滾滾黃沙。一邊調整呼吸，一邊調整浮力，我在三兩步距離外等他們確認方向，面朝外海打出三道形如熱氣球的光，綠幽幽地召喚遠方。
那燈色有點儀式的模樣，亮是很亮，也把周圍映得更加無光，我忽然怕等等來的東西會超出我們的預想。Tej與T都散了開，海下也沒辦法找人說話，只好抬頭眺望海面，眺望海面的月光。
以往夜潛，一行人如在異國搭乘小巴，人生地不熟，但不斷移動就不怕經過怎樣特殊的區；可如今進行的是篝火拍攝，三人只能就地等待，行動不宜超出三顆幽浮熱氣球，平白多了許多時間發揮想像。
篝火，Bonfire，在黑水中以照明吸引浮游生物靠近，進而吸引掠食者前來拜訪。除了早先放在沙地上的潛水燈，一人至少還有一支手電筒，像拿著火把那樣豎在前方，一面偵察，一面為相機補光。剎那間，潛水員的生命好像被推回洞穴時代，更被推向彼方，融在黑裡，繞著恆星轉。我看見了粉末似的浮游，看見了細雪般的浮游，看見浮游在白光中一明一滅，充盈整個內太空。
那一對對靈動的眼睛凝視得我好騷動
等的是他們，也好像是祂們。
萊氏擬烏賊來了，大的小的，一閃即逝的，貪戀光芒的；既神聖又有些罪惡，是以光獻上了祭品，才喚來這半透明爍著螢橘藍綠的身軀。前一秒因浮游而感動，下一秒卻受飢餓的掠食者誘惑，一步步上升，再上升，跟著萊氏擬烏賊遊走。那一對對靈動的眼睛凝視得我好騷動，感覺被選中，並且萬般不能辜負。
電腦表示警，海面的月亮變得好大好大，海下的燈變得好小好小，驀地意識將無法承受壓力快速變化。「要學會放棄。」腦海響起Tej的話，停下擺動的蛙鞋，降至正常深度。短短幾秒，光在暗裡倒敘，陣陣暈眩從頂灌入，一股酸熱之氣自胃奔騰喉間，我竟陌然無法辨別空間。
以蛙鞋輕點礁石，近乎跪姿地重新守候在恆星旁，試著讓水流帶走生理和心理多餘的東西。暫時把手電筒蓋掉，假裝和大家融為一體。雖然是假裝，卻好像也能被接受。沒有光並不是那麼可怕，人只是習慣活著有光。
那一夜，和美海下六十八分鐘，我們在黑水裡學著生起篝火，學著撲滅它。
●摘自麥田出版《潛水時不要講話》
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