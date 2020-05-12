快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伍華英／露營新體驗

聯合報 / 伍華英

朋友邀約露營，心想，距離上次帶孩子露營已將近二十年，但儲藏室裡營帳、睡袋都還有，就一口答應。

正處空巢期的我們，沒有孩子牽絆，說走就走，感覺像學生時代相約出遊。外子期待到幾天前就找出棄置多時的帳篷試著搭搭看，這才發現骨架的穿繩早已碎裂，勉強拿膠帶一段段綑綁接合，終於還原帳篷模樣。想起孩子小時在房間搭起這頂帳篷，還興奮地在裡面玩了好幾天，如今，重新開「帳」，彷彿又可以聽見當時的嘻笑兒語。

山路蜿蜒，到了露營區開始紮營，這才驚覺我們的裝備竟是如此陽春到近乎破落的地步。充氣床墊、遮陽天幕沒有也就罷了，連防潮地墊、營繩都靠人施捨，眼看著別人擺出大陣仗，又是廚房又是客廳，設備齊全的「主臥」更是氣派，我們三兩下搭好的「睡榻」杵在「豪宅」群中，真是寒傖到不行！大夥兒直笑我們：「大野狼來了，你們的房子一定先被吹倒！」外子反嗆：「明天拔營時，看誰收得快！」

蓋好了「房子」，大家都很有默契地集結到小林新添購的客廳帳裡，波希米亞風的紋路加上環繞的Led燈，圍坐其中品茗，真的很有異國情調。小劉一家是露營老手，該有的配備一應俱全，雖然老舊，卻也堪用，當他們看見新款的露營帳更具功能性，夫妻兩人一個想換一個不捨，聊著聊著，差點有了火氣。原來，正如小林的老婆說的：「露營可真是個大錢坑啊！」

入夜，竟然飄雨了，小劉擔心我們這頂帳擋不住淅瀝的雨勢，趕緊將自家多帶的大塊防水布像蓋被子似地披在我們的帳篷上，我們在帳篷內不住向他道謝。由於他的貼心，這夜我們在滴答的雨聲中安然入睡、一夜好眠。

第二天，大家熱心地幫小林「驗收」新帳篷的防水效能，還不忘調侃都是他的新帳篷帶衰。看雨勢一時停不下來，七、八個人困在客廳兼廚房的帳篷裡動彈不得，經驗豐富的小劉老婆阿美，戴上帽子，穿起雨衣，快手快腳地冒雨穿梭著洗菜、切菜，我拱外子露一手炒飯功夫，小劉和小林也不甘示弱，三個男人輪流把一鍋炒飯搞定。雖然隨時得躲著雨，大家七手八腳也料理出滿滿一桌美食，在營帳中邊聽雨聲邊享用，別有一番趣味呢。

我原本對露營有些成見，除了盥洗不便、睡不安穩之外，總覺得都是女人在忙，男人搭完帳就負責吃喝哈拉，出來露營好像是把家裡的廚房搬到戶外似的，永遠有收拾不完的鍋碗瓢盆、殘羹剩菜。經過這次的學習見識，才知道露營也可以住得像五星級飯店那般氣派、悠閒；重要的是，置身山林中，人們似乎都變得謙遜、無爭、坦然、互助，這是在都市叢林裡難尋的呀！

看來，得和外子商量，開始挖錢坑了！

露營區

延伸閱讀

日落雲海躺著看！台中No.1私密森林景點 住宿或露營超愜意

疲勞駕駛險奪命！柯以柔一頭撞上前方貨車

金樽漁港停車場 竟有遊客露營

五一連假「台東金樽漁港」停車場變露營區 民眾批誇張

相關新聞

【記憶藏寶圖】王蓓蓉／與紅和解

很多人喜歡吉利喜氣的紅色，演藝人員得獎時，也常開心地說自己是穿著紅內褲才幸運得獎的，可是小學三年級的我，穿上紅衣後的運氣並沒有變好……

【青春名人堂】上田莉棋／前行南極（四）

以為來到南極就是一片冰天雪地嗎？望向南極半島的欺騙島（Deception Island），整片土地都是黑色的火山沙土；極...

伍華英／露營新體驗

朋友邀約露營，心想，距離上次帶孩子露營已將近二十年，但儲藏室裡營帳、睡袋都還有，就一口答應。

【旅行自拍棒－－我與哥哥同行】N/A／龜毛與暴躁的大對決

我們感情不算好，也不算差

【話題徵文：放不下的玩具】鍾邦友／失竊的機器人

小學三年級時，班上有位同學阿衡，老愛帶些稀奇的玩具或零食到班上炫富，還喜歡耍大哥大的威風，包括我在內幾個身材瘦弱或個性內...

【青春名人堂】編輯小姐Yuli／幹勁

幹勁。圖／編輯小姐Yuli

【校園超連結】黃振裕／小雨奶奶加油！

與小雨奶奶的周四小聚

【話題徵文：放不下的玩具】李娉婷／媽媽的模型收藏櫃

搬家後，家裡的每個人終於有了私人空間，我和兩個妹妹的物品就像解壓縮一樣，從以前三人共用的房間展開，在自己的房間歸位，過去...

【話題徵文：放不下的玩具】琳月／情敵

小時候很喜歡絨毛娃娃，時常和姊姊兩個人用滿床的娃娃來演戲，一個人分飾五、六個角色，演得不亦樂乎。其中我最喜歡的，是姑姑送...

【珊海經】布朗尼飛魚／墨魚兼愛海下

會護卵的珊瑚礁魚類不在少數，像是海馬爸爸將受精卵置放在育兒囊；天竺鯛會把卵放在口中；小丑魚會用鰭搧動水流，使得數以百計的...

【生活進行式】洪培芸／面對壓力，不正常才是正常反應

印度哲人克里希那穆提（Krishnamurti）曾問：「能夠在病態社會裡適應良好、遊刃有餘的人，真的是健康的嗎？」

中玄／稿酬即付

美國作家露意莎．奧爾柯特的經典作品《小婦人》，據說被改編、拍成電影七次了，扣掉未保存的默片時代兩次，有聲電影也拍過五次了...

熱門新聞

那個死過好幾次的男人──北白川宮能久親王死亡之謎

【文學台灣： 新北篇1】李金蓮／貢寮雨

【記憶藏寶圖】王蓓蓉／與紅和解

伍華英／露營新體驗

閱讀推手談親子共讀　洪敦明：請先學著讀懂孩子的心

【青春名人堂】上田莉棋／前行南極（四）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。