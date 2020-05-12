朋友邀約露營，心想，距離上次帶孩子露營已將近二十年，但儲藏室裡營帳、睡袋都還有，就一口答應。

正處空巢期的我們，沒有孩子牽絆，說走就走，感覺像學生時代相約出遊。外子期待到幾天前就找出棄置多時的帳篷試著搭搭看，這才發現骨架的穿繩早已碎裂，勉強拿膠帶一段段綑綁接合，終於還原帳篷模樣。想起孩子小時在房間搭起這頂帳篷，還興奮地在裡面玩了好幾天，如今，重新開「帳」，彷彿又可以聽見當時的嘻笑兒語。

山路蜿蜒，到了露營區開始紮營，這才驚覺我們的裝備竟是如此陽春到近乎破落的地步。充氣床墊、遮陽天幕沒有也就罷了，連防潮地墊、營繩都靠人施捨，眼看著別人擺出大陣仗，又是廚房又是客廳，設備齊全的「主臥」更是氣派，我們三兩下搭好的「睡榻」杵在「豪宅」群中，真是寒傖到不行！大夥兒直笑我們：「大野狼來了，你們的房子一定先被吹倒！」外子反嗆：「明天拔營時，看誰收得快！」

蓋好了「房子」，大家都很有默契地集結到小林新添購的客廳帳裡，波希米亞風的紋路加上環繞的Led燈，圍坐其中品茗，真的很有異國情調。小劉一家是露營老手，該有的配備一應俱全，雖然老舊，卻也堪用，當他們看見新款的露營帳更具功能性，夫妻兩人一個想換一個不捨，聊著聊著，差點有了火氣。原來，正如小林的老婆說的：「露營可真是個大錢坑啊！」

入夜，竟然飄雨了，小劉擔心我們這頂帳擋不住淅瀝的雨勢，趕緊將自家多帶的大塊防水布像蓋被子似地披在我們的帳篷上，我們在帳篷內不住向他道謝。由於他的貼心，這夜我們在滴答的雨聲中安然入睡、一夜好眠。

第二天，大家熱心地幫小林「驗收」新帳篷的防水效能，還不忘調侃都是他的新帳篷帶衰。看雨勢一時停不下來，七、八個人困在客廳兼廚房的帳篷裡動彈不得，經驗豐富的小劉老婆阿美，戴上帽子，穿起雨衣，快手快腳地冒雨穿梭著洗菜、切菜，我拱外子露一手炒飯功夫，小劉和小林也不甘示弱，三個男人輪流把一鍋炒飯搞定。雖然隨時得躲著雨，大家七手八腳也料理出滿滿一桌美食，在營帳中邊聽雨聲邊享用，別有一番趣味呢。

我原本對露營有些成見，除了盥洗不便、睡不安穩之外，總覺得都是女人在忙，男人搭完帳就負責吃喝哈拉，出來露營好像是把家裡的廚房搬到戶外似的，永遠有收拾不完的鍋碗瓢盆、殘羹剩菜。經過這次的學習見識，才知道露營也可以住得像五星級飯店那般氣派、悠閒；重要的是，置身山林中，人們似乎都變得謙遜、無爭、坦然、互助，這是在都市叢林裡難尋的呀！

看來，得和外子商量，開始挖錢坑了！