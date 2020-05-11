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【話題徵文：放不下的玩具】鍾邦友／失竊的機器人

聯合報 / 鍾邦友

小學三年級時，班上有位同學阿衡，老愛帶些稀奇的玩具或零食到班上炫富，還喜歡耍大哥大的威風，包括我在內幾個身材瘦弱或個性內向的，經常遭受他糾眾霸凌，只是有礙於他的民代爸爸，對其惡行惡狀多半只能吞忍。

某天，阿衡帶著據說是瑞士進口的組合型機器人到班上炫耀，機器人神似現在的變形金剛，由多架汽車、飛機與火箭組裝而成，分開或合在一起都能玩，要價八千元－－四十多年前高過公務員的月薪，更是童年時期的我們作夢也想像不到的頂級玩具。

下課時他時而拆解，時而組裝，玩得不亦樂乎，唯獨他的眾嘍囉可以摸一下，其他人就只有乾瞪眼的份，讓人又妒又羨又恨，而平時飽受他欺侮的我更氣衝腦門。

同日下午體育課時，趁四下無人，我偷溜回教室，一眼看見他的機器人放在抽屜裡，便立刻拿走組裝在腳上的一台汽車，迅速丟到操場旁的垃圾堆裡。事後阿衡遍尋不著焦急大哭，惡念昏頭的我竟有了解恨的快意。

未料，第二天臉龐烙下五爪巴掌印的阿衡，被他爸爸拎著到班上向老師及同學詢問是否有人看到遺失的機器人零件，才知道玩具是他向堂哥借的，他因此被痛打一頓，我也驚覺自己闖了大禍。

放學後我回到垃圾場，想隔天再偷放回原位，但汽車當然不見蹤影，只剩以怨報怨的悔恨像抽芽的荊棘椎刺在心頭，凌遲地滋長。由於擔心被索賠，我始終沒有勇氣向阿衡坦承一切，那日機器人威武的身影，成為揮之不去的羞愧記憶。

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