【網路徵文．示範作】丁名慶／背過身的瞬間

絞盡了腦汁，想從漸涸的記憶泥沼打撈「與父親共同擁有的祕密」，還是落空了。為父親撿骨時，在他變得薄脆的骨殖中，除了明顯的淡綠色藥斑，沒有任何同樣以時間蝕刻的，可勉強稱為祕密的線索。

老人殘酷地把「祕密」從寒酸的遺物清單中註銷了。要到許多年後，不是從曾經屬於他的物事、足跡，而是從他兒子我，對於一切不知所措的心情、關係、處境總是粗率地拋之而後快的積習，從小壓抑彆扭的個性，才驚嚇地體認到……有！還有一件：就是他「想和孩子共享祕密」卻從未能實現的這想法。像密碼鎖開啟，尷尬的畫面竄出來：在我們兄妹上學途中、拙於掩飾行藏的跟蹤者；偷拆孩子日記與信件，被當場揭穿、抗議時的老羞成怒：「爸爸不能看兒子女兒的東西嗎！」在孩子們負氣背過身將之拋遠的他的表情裡，我不確定會不會有一些僅容他自己吞嚼的，屬於祕密的心情。

【繽紛超連結．網路徵文】我與父親的祕密

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