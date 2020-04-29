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【網路徵文．示範作】丁名慶／背過身的瞬間

聯合報 / 丁名慶

絞盡了腦汁，想從漸涸的記憶泥沼打撈「與父親共同擁有的祕密」，還是落空了。為父親撿骨時，在他變得薄脆的骨殖中，除了明顯的淡綠色藥斑，沒有任何同樣以時間蝕刻的，可勉強稱為祕密的線索。

老人殘酷地把「祕密」從寒酸的遺物清單中註銷了。要到許多年後，不是從曾經屬於他的物事、足跡，而是從他兒子我，對於一切不知所措的心情、關係、處境總是粗率地拋之而後快的積習，從小壓抑彆扭的個性，才驚嚇地體認到……有！還有一件：就是他「想和孩子共享祕密」卻從未能實現的這想法。像密碼鎖開啟，尷尬的畫面竄出來：在我們兄妹上學途中、拙於掩飾行藏的跟蹤者；偷拆孩子日記與信件，被當場揭穿、抗議時的老羞成怒：「爸爸不能看兒子女兒的東西嗎！」在孩子們負氣背過身將之拋遠的他的表情裡，我不確定會不會有一些僅容他自己吞嚼的，屬於祕密的心情。

【繽紛超連結．網路徵文】我與父親的祕密

「父親」兩字召喚出來的影像，有時清晰，有時模糊，就像深埋腦海中的祕密。你曾與父親有過什麼小祕密嗎？請在「繽紛超連結」部落格「我與父親的祕密」徵稿文案下留言，每篇350字內為佳，駐站作家許子漢、劉梓潔將選出精采留言，選登於繽紛版、點燈文化官網及臉書。

優勝者除稿酬外，另致贈《我與父親的祕密》（張光斗著，時報出版）一本、「父與子的祕密」兒童音樂劇門票兩張。即日起開放貼文，5月20日截稿，6月公布優勝名單。詳情請見：http://blog.udn.com/benfenplay

徵文 時報出版

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