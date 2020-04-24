陳金鳳／黑板樹上的晚安曲

幾天低溫過後，天氣回暖了，鳥雀似乎也感受到這股暖意，都來公園大展歌喉，熱絡的歌聲讓我想到外出回家必經的那座橋。

橋頭邊、公車站牌後的四棵高大黑板樹，每天從傍晚到太陽下山之間，必定可以看到從四面八方陸續飛回的各種鳥群，數量之多，蔚為奇觀。

搖下車窗，牠們或招呼或聊天的嘰嘰喳喳充斥耳門，聲量驚人，「甚囂」已不足形容牠們的「相見歡」；這是牠們每天回家後的生活節奏，我則笑稱這是告別一天的「晚安曲」。

那天心血來潮，專程去橋頭拍各路群鳥回家的奇景，卻看不見半隻鳥影，直覺有異。

繞到樹下，一部鋸樹的工程車正要駛離，抬頭一瞧，四棵黑板樹被鋸掉了大半，家不見了，莫怪沒有半隻鳥影，一股落寞油然而生。

暗想著，難得在這熱鬧街道、車水馬龍的橋頭邊，有個大自然的天籟可以療癒一天的辛苦，如今鳥散曲終，這些鳥兒要去哪過夜呢？是各自尋找落腳處，還是集體行動一起搬家呢？失落之餘，暗自期待有一天牠們會再回來黑板樹上，續唱晚安曲。