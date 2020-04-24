【話題徵文：放不下的玩具】林蔚昀／男孩與熊
小兒子有一隻熊，每天睡覺的時候都要抱著，他用鼻子磨蹭熊的鼻子，又對它親來親去。對他來說，熊是愛的象徵，我卻懷疑那是塵蟎的來源。
可能因為我小時候沒有什麼安全毛毯或安撫娃娃，所以我很難理解小兒子。小兒子從小就喜歡有個東西捏在手上，小時候，他抓著娃娃爬窗戶，大一點，用娃娃車推娃娃，最後，終於找到了最愛的熊，疼愛它有如自己的小孩。
不過，小兒子的愛不是只有溫暖，他也會摔熊打熊，還會把熊鼻頭上的線扯出來，熊的頭也被他轉得快斷了（這隻熊很老了呀）……老公說，小兒子在發洩他的情緒，我們對他大吼大叫，哥哥罵他打他，他這樣至少不用一個人憋著。
雖然知道老公說得有理，但還是會不安（到底是有多少情緒）。直到有天晚上，我發現小兒子用「哼哼媽媽」稱呼熊（「哼哼」是他稱呼熊的方式）。原來，這不是熊寶寶，而是熊媽媽。他親熊又摔熊，就像一下跑來抱我，一下又從我身上踩過去。
不知為何突然放心了。畢竟媽媽，就是比較辛苦嘛。
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