【青春名人堂】黃美秀／一隻狗的啟示：熊排遺偵測犬

偵測犬除了檢疫偵測犬和搜救犬之外，國外自1990年代晚期，有鑑於分子生物學技術的發展，研究者開始利用狗的敏銳嗅覺，訓練成專門尋找一些稀有動物排遺的「排遺偵測犬」。牠們的優勢包括具有主動搜尋的能力、搜尋範圍廣泛、調查時間成本短、不需要氣味劑當誘餌和對野生動物干擾低，不僅可以搜尋特定物種的排遺，也可以當作鑑定個體的工具。另其花費的金錢和時間也不會隨著樣本數量的增加而提升，大大地減少了研究者的負擔。

為此，我們於2008年訓練德國短毛波音達犬成為「台灣黑熊排遺偵測犬」的研究搭檔，這可是亞洲的唯一。波音達是一種友善、聰明、體力充沛和熱愛玩樂的大型犬。其中一隻取名為「Colby」（寇比），後來因計畫需求，轉換成石虎排遺偵測犬，並陪伴研究生彩玉於苗栗野外石虎樣區調查，完成碩士論文。

而我在這樣的訓練過程中，因此有機會深入認識狗、探索陪伴動物與生命相關議題。例如，三月齡大時，一胎六隻的波音達小狗們好一陣子全都生病拉肚子，偶或發燒且爆瘦。為了避免傳染給犬舍其他犬隻，我們暫時搬回研究室，每個研究生和助理都幫忙認養一隻，協助帶回照養。所以，白天研究室塞滿了小狗。那陣子經常跑動物醫院，紐西蘭籍訓練師很不忍心並暗示考慮安樂死，但我沒有同意，因為小狗會吃會玩而活動力也不差。三個月後，小狗康復，我們開趴慶祝，並再搬回犬舍展開偵測犬訓練。

寇比隨石虎計畫結束而退役。由於我家裡已經有兩隻狗了，加上經常跑野外不在家，我幫牠精挑細選找了個好人家－－有養狗經驗還有一個可自在奔跑的大院子，希望對方好好疼愛牠，從此過著幸福美滿的退役生活。然而，故事卻非這般收場。

四年之後，南安小熊野放後的五月天，我輾轉得知寇比被前助理送至動物醫院，且將被安樂死。我隨即趕到醫院，看到骨瘦如柴的牠氣息奄奄幾乎已無意識，還全身褥瘡，連睜眼看我的力氣都沒有。我禁不住飆淚，萬分不捨。獸醫師說各項血檢值還算不太差，但不知確切病因，只被交代動物將以安寧處理。我無法接受牠莫名其妙「被處死」，於徵求同意後將牠帶離，並回到自己任教的屏東科技大學的動物醫院做進一步詳細檢查，包括脊椎手術和幹細胞移植，甚至後來專程到台北做核磁共振成像掃描。

住院七十日後，寇比終於出院，雖無法站立走路，但至少命留下來了，前肢也可爬行且不用再包尿布了，食慾奇好無比。對此，我十分感恩。不過，前飼主完全沒有要牠回家的意思，而我早也決定再怎樣都要陪牠走最後一程。

回家後，我們展開各種可能有效的療程訓練，包括每個星期一至兩次的針灸。夏天的中午，我們利用大蓄水桶來下水游泳復健；冬天天冷，改採練球接球走路做復健。晚上，朋友會來家裡幫忙推拿按摩，總之，能試的都試了。期間，前領犬員彩玉還專程從馬來西亞趕回來探視寇比。所以，最後回家的這一年裡，在平實緩慢的節奏中，我看著一個頑強的生命從垂死到腳步踉蹌追著球跑，好生讚嘆而敬佩。

我想，誰可以決定生命何時應該結束？沒有不是的毛小孩，只有不是的飼主。動物生病時，飼主絕對沒有理由袖手旁觀，那是一輩子的責任，因為是家人。牠們一直在教我們如何成為更好的人類，不是嗎？