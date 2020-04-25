【生活進行式】艾米‧布洛赫／放下腦，練習用心生活

我畢業於耶魯醫學院，長期接受以腦力為基礎的醫學專業訓練，從事兒童、青少年和成人精神病學研究逾二十三年，但直到經歷一次深刻的心碎，才發現「心」的力量。

女兒艾蜜莉出生第一天，醫師宣布她腦部受損，可能永遠不會走路、說話，甚至有嚴重的智能障礙。我挫折不已，想盡辦法要「修好」她。然而，隨著時間過去，我發現艾蜜莉竟然是自己認識的人中最快樂的，而她的力量正是來自於「心」－－沒有複雜的腦子在作祟，艾蜜莉只用心生活。

我以女兒為榜樣，漸漸學會傾聽自己的心，進而應用在工作上，引導病人從心中得到力量。我發現，當生活中事情變得困難時，心其實會等著被召喚，而有許多方式能幫助我們找到它。

像多莉那樣，說出來

你可以學習《海底總動員2》的多莉，當遇到困難或遭逢重大挫折，對自己說：「繼續游吧。」或另設一句你的「咒語」。自在的話，可以大聲說出來，但如果能清楚地「聽見」它們，不這麼做也仍然會起作用。選擇一個萬事通用的句子，或者視情況稍加改變：「不會有事的。」「我並不孤單。」「我做得到。」「慢慢來。」「再試一次。」我近來最喜歡的句子是：「不需要什麼事都我來做。」或「我不懂這是啥意思。」

問問自己，這對你有何意義

一位患者向我抱怨大學入學考試如何折磨人。我確信她用的是酷刑這個詞。我也注意到她事實上完成了整個測驗，儘管那需要馬拉松式的專注力。我問她如何做到的？她立刻回答我，她有一個首選的科系，而那個大學非常競爭－－這聽起來像是用腦者的可能答案，但確實來自於心。腦在從事你不那麼在乎的事情時，經常會面臨精力的局限。面對困難的情境，心會幫助你辨識出隱藏在挑戰中對你有價值的元素，從而能夠振作、忘卻疲憊地通過。所以問問自己，你在哪裡以及你在處理什麼，對你有什麼價值？

（這並不是要你對一切都盲目樂天，也不是要你在事情真的很糟時，還得想出這件事為什麼重要；而是在一片混亂中，找出對你來說有價值的關鍵，能夠更有效管理衝擊。）

選擇你的回應

我們並不總是可以選擇要面對何種困境，但我們可以選擇如何回應困境。能夠選擇你的回應方式，是你「處於心」的良好徵兆。

所以，做個選擇吧，心會幫助你辨識你的想法以及如何採取行動。你打算讓這一切都發生在你身上嗎？你打算控制一切嗎？兩者我都不建議，你必須仔細選擇你想要的路徑。在暴風雨中，有時你的選擇是靜止不動，有時你會選擇尋求庇護，也可能你會決定建造一個蓄水池。重點在於，是由你選擇，而非被其他人或其他因素推向某個路徑。

大部分來找我協助的患者，都是不那麼明確地處於「繼續游」或「只用腦」的俱樂部成員，他們都深陷於由自己長期以來所造成的困境中（為人父母、在華爾街工作、老夫老妻、照顧生病的雙親……）。當我請他們注意自己有多強大和具有韌性時，我得到的第一個反應通常是：我能有什麼選擇？他們大多沒有意識到，每一次繼續下去都是一個選擇。然而，注意到「是自己選擇繼續下去」，就是心的展現，這將帶來無比的自由。

尋求協助

當你遭遇困難時，尋求或接受協助。如果這個建議讓你卻步，代表你正用腦思考。如果求救很困難，開口就是了，這會讓你直接觸及到心。

現代社會的文化讚頌吃苦耐勞、屹立不搖、具有韌性且能獨立自主的人，尋求幫助已經成為一種貶抑詞。人們認為如果尋求幫助，自己將被視為不適任、沒有能力或有其他問題。我們認為自己會打擾所要尋求協助的人，造成不便或負擔。我有位患者拒絕尋求教授的幫助，即便那位教授還特地為尋求幫助的學生設定了時間。一名患者（好吧，很多患者）會為了向我－－她的心理醫生－－尋求幫助而道歉。

事實上，當你尋求協助時，你通常就會得到幫助。我發現生活中大部分的人都想提供協助，並且在被詢問時感到高興。我想這讓他們感覺自己有些重要的東西可以給予。

練習對自己好一點

你現在不好過，不論只是短暫瑣碎的小事（我找不到我天殺的眼鏡），或者是重大的創傷（正在經歷癌症治療），對自己好一點。你是個不錯的人，即便你找不到眼鏡，即便你的身體冒了個腫瘤，即便你得靠其他人的照顧才能對付那該死的腫瘤，儘管你有時會因為長腫瘤這件事而尖酸刻薄或行為乖戾。心知道你是個不錯的人，並且會提醒你這一點。

練習對自己好一點包括任何形式的自我療癒，但我不會滿足於只是好好泡個澡，或者出去走走。倒不是說這是不好的，但以心為本，表示你得更徹底地承諾會對自己好一點。重點在於不論你經歷的是什麼，心都不會有所批判。

●摘自高寶出版《心的刻意練習》