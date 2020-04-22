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【青春名人堂】劉冠吟／做功課

聯合報 / 劉冠吟

在電台代班三個月滿，即將功成身退。我原本完全沒有廣播知識，也沒有主持經驗，只是三不五時會上節目而已。或許是電台的工作夥伴覺得我講話還算順暢，偶爾有點輕微程度的幽默，所以只要有機會，電台都會找我去代班主持。掐指一算，我陸續代班的集數沒有五十也有三十，訪問過各形各色的來賓，我這個半路出家的主持人，竟然也累積了一些忠實聽眾，聽完節目還會寫信到我臉書誇我幾句。

當年電視出現的時候，眾人一度以為廣播要滅亡了，時至今日，電視、報紙、廣播都還在，又多了網路這個渠道。近年來podcast的熱鬧，更讓我覺得某種程度上象徵著廣播的復興。沒有一種媒體會真正的死亡，會死亡的只有不用心的內容，不是聽眾或觀眾讓你死，而是自取滅亡。

聽廣播是個老派的浪漫，聽廣播通常伴隨著另外一種活動的進行，通勤、家事中、讀書、夜班等都有可能，無論以什麼型態降臨都讓我覺得珍貴，在那半小時一小時裡，我的聲音陪伴了他的生命，我無法以隨便的態度去面對，不管來賓是不是我原本就知道的人，在錄節目前做功課是必須的，訪問作者，把書看完是必須，訪問歌手，聽完所有對方出道以來的歌是必須；不管是哪一類的來賓，先對對方的大致經歷有所了解也是必須。

我堅持「做功課」，背後沒有高深的理由，純粹因為我當來賓的時候，遇過好些完全沒準備的主持人，對你個人沒有粗淺的認識、對你所做的事情一無所知，開錄的時候丟一些簡單基本的問題，讓來賓自由發揮，或只順著直覺去訪問，偶爾做一些綜藝反應。我不太確定聽眾聽不聽得出來，但來賓一定知道這個主持人沒有用心。廣播是陪伴不是浪費，頻道跟聽眾的耳朵不是用來給你虛擲的。

另一種情況是來賓沒有做功課，上節目全講場面話，漂亮字句、行銷語彙，再多問下去就答不出來，這樣的來賓被我認為很扁平，透過文字採訪或許還可美化，一開口講話就無所遁形。碰到這種來賓，就算請來小燕姐我看也是沒救。

小時候我們說做功課，就是把之前的複習、明天的預習，這在長大成人面對工作一樣重要。有人跟我說，這樣「做功課」才去上節目或是主持節目，衍生的工作負擔太多了。我覺得，如果無法準備好迎面而來的每次工作，那就意味著工作量跟不上工作能力，減量會比硬著頭皮上好。好好做功課，不一定會讓你每次都表現超優秀，但沒做功課，一定會讓你比較糗。

耳朵

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