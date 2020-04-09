【旅行自拍棒－－我與包包同行】蘇冠昇／當背包遇上行李箱

曼德勒頭頂竹籃的婦人。照片提供／蘇冠昇

世代傳承，最原始的背包

多年前，在對岸當台勞也寫旅遊見聞。投了幾次稿，報社主編來電提議：往後文稿附上照片，以「上海傳真」專欄見報。自此，拎著盥洗包逍遙大江南北的日子不再，出遊時得多帶個相機包。

返台後，另一位主編邀稿，專欄取名「背包客生活」。原本多個包不如少個包的背包客為求名實相符，買包都買成了專家。荷包失血之餘不免感嘆：「行船走馬三分險」的年代，人們出遠門，除了包袱，阿嬤內褲還得縫個暗袋藏銀兩，如今飛機都已經取代了馬匹，可人心不古，「阿嬤暗袋」隨著交通工具演進：防盜、防割、防水等各式貼身安全袋應有盡有，真要統統「包」起來，肯定裹成半具木乃伊！

早年遊走雲貴地區少數民族村寨，最喜歡跟著翻山越嶺去趕集，不過，自始至終兩眼就盯著當地婦女背後，小到針線包，大至一隻羔羊都可以往裡擺的竹簍。此款最原始的背包，既不防水也不防宵小，卻傳承世世代代，可見少數民族有多鍾愛！

今日大理街頭，仍可看到當地年輕人穿著時下流行服飾，身後卻背個傳統竹簍，如此新舊搭配說多潮就有多潮，倘若哪天這竹簍出現巴黎時裝周的伸展台，也不令人覺得太搞怪。

全然「露白」的大竹簍終究沒列入收藏。因為，幾度被搶、被偷的慘痛經驗，背包客除了鑽研各式包款，也細心觀摩他人如何打理行李。在上海曾遇見一位女超人，身上大包小包圍滿腰間，並行閒聊時發現，她在包與包之間都加了登山釦，如此牽一「包」足以動全身的「警報器」，誰人敢欺近？在愛琴海上進行跳島遊的女超人，頭銜要多加個「神力」，這些把床扛在身上的旅者，就算身處郵輪三等艙也怡然自得：倦了，閉目養神，背包墊腳舒適且安全；睏了，鋪好睡袋，背包當枕頭也有一夜好眠。

參加緬甸山區健行，乍聽是不可能的任務，實際上，無論男女老少都可以輕鬆上路。「格勞高原健行」最大賣點是「菜單」多樣：除了不同路線、不同天數，還可以選擇徒步或騎馬，團員繳完費，大件行李由旅行社負責送至終點茵萊湖，如此貼心服務應該和緬甸人「懶得帶包」有關。緬甸婦女個個「有練過」，頂上功夫真是了得！在曼德勒擁擠的早市裡，頭上堆疊著竹籃、肥料袋或僅是一把青菜，兩手空空邁步逛街者大有人在。

斯里蘭卡艾勒街頭發傳單男子。照片提供／蘇冠昇

爽快答應，其實心裡發毛

相較於緬甸健行無包一身輕，接下來被「託包」的經驗可就……

那年耶誕節前夕，突然接到來自美國的SOS：「舅舅，這陣子我很忙，爸媽來美國跨年會很無聊，您能不能帶他們一起去旅行？」剛從「New York school of interior design」畢業，首次接到設計案，外甥女想大展身手的壓力可以理解，但是，一想到大牌夫妻檔設計師出國都有業主接送、住宿星級酒店，背包客舅舅雖然爽快答應，其實心裡發毛：當「背包」遇上「行李箱」這節奏哪能成調？最終，這一局，還是被初出茅廬的設計師給設計了，當時手上也有設計案的小妹夫妻居然和工程隊喬出空檔，原本獨遊斯里蘭卡成了三人行！

接下來的情況，有如電視節目《移居世界祕境日本人好吃驚》裡的男女明星，拖著行李箱跋山涉水，尋訪各國偏遠地區的台灣版。低度開發又逢雨季的斯里蘭卡，頗有「祕境」況味：碎石道、黃泥路，大小水漥處處可見。隨著背包客在雨中追巴士、趕火車一路南下來到艾勒，一身名牌的設計師此時已經完全「掉漆」，夜裡，夫妻倆終於投下震撼彈：「因為工程出了些問題，我們已經更改機票，要提早回台灣。」背包客無語。

回眸度假小城艾勒：在街頭發廣告傳單的男子，服飾鮮亮奪目、舞姿亦剛亦柔，神似讚賞有加的吹笛人塑像，兩幅定格的畫面，成為最具斯里蘭卡民族風情的剪影……

再度上路追巴士、趕火車，回到可倫坡。坐在開往機場的計程車裡，設計師滿臉燦笑，彷如慶幸搭上最後一班逃難船；佇立雨中揮了揮手，背包客轉身長吁……咦，幾天來惱人的肩痠突然消失，莫非是及時卸下了兩個大包包？