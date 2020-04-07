【青春名人堂】許子漢／花東之星

「花東之星」不是選秀節目，是一家遊覽車公司。秋野芒劇團到各地偏鄉小學演出，搭乘的就是花東之星的遊覽車。

花東之星老闆的兒子，小峯，從2016年冬天開始為我們開車。個頭高大的小伙子，滿面紅光，二十來歲，有很憨真的笑容。他是我見過最年輕的大客車駕駛。

小峯對我帶大學生到處演出這件事有高度的興趣。他想幫我們一起搬東西，他會進場來看戲，然後，他開始捐款，買我們的團服，買我們的公益商品。

2017年我們前往綠島。小峯把我們從東華大學載到富岡漁港，我們趕著取票報到，和小峯匆匆道別，就進了碼頭。

抵達綠島，在綠島國小準備工作，小峯出現了。原來他停好巴士，自費買了船票，就搭我們下一班船，跟到了綠島。他和我們一起在綠島演出，一同搭船回到台東，他又開著巴士把我們載回東華大學。

他成了秋野芒劇團的鐵粉。

2018年夏天，我們又要去蘭嶼，因為要先在台東各鄉演出，我們叫了台東的車。到了前往蘭嶼的日子，卻因風浪太大，取消了行程，我們臨時在台東加演兩所國小。在第二所國小演出時，一個高大的身影穿著秋野芒團服，出現在門口。是小峯。他說，他去了蘭嶼，發現我們沒去，又回台東來找我們。結果小峯是那個夏天唯一穿著秋野芒團服登上蘭嶼的人。我問他，風浪很大不是嗎？他說，「我當兵時是海軍！」

到了冬天，我們要去中南部五縣市、十個國小演出。這些小學多在僻遠之處，小峯竟事先跑去勘察了所有路線。

不過，我另有苛求。我希望不僅可以開到校門口，最好可以開進校園。這些小學多在山區，門有陡坡，路窄而多樹，進出不易。但只要我提出要求，小峯就無怨言地一而再、再而三的嘗試。每到一個校門，我和小峯常下車反覆研究，該用車頭進門或車尾進門？該抓斜坡右側或左側？該由右邊轉彎或由左邊轉彎？我曾鋸樹為車子開道；曾讓人員下車，以升高底盤；曾多次以幾公分的毫髮之差，出入各種角度的路口。只為把車子開進校門，讓我們的搬運儘量縮短路程，還有，減少在馬路邊卸貨的危險。

他又為我們畫了一個紙招，寫上「秋野芒巡演專車」，放在擋風玻璃上；後來裝了跑馬燈，幾個字閃閃爍爍，七彩輪換地跑動著，好像秋野芒真的有了專車！

2019年，我們演了六十場，跑了五千六百公里路，他是我們最穩當的依靠。我總坐在最前方的位置，清醒著，看小峯在每個路口行止有節，每個轉彎迂迴合度，而車上的大學生安睡如故。

年底有一天，我們正在裝車，他淡淡地說，他們只做到明年二月，要收起來了。我一時沒心理準備，瞪大了眼回頭問他：「以後不能叫你的車了？」他帶著歉疚解釋，這車五年了，折舊很高；現在景氣差，不能回本，趁還有機會，連經營執照一起賣掉。我問：「那你呢？」蘇花改通了，他要去開北花線的客運。

然後我開始胡思亂想，如果有幾百萬，連車帶人留下來，秋野芒的專車、專屬司機……其實，我一直就把這車和小峯當成自家的！

但終究不是。我們得重新去找一家車行，回到不斷換車、換司機的正常日子。

今年二月的最後一天，小峯為我們開最後一趟車，他拿出行照，領照日就是我在臉書上發文，許下為偏鄉孩子演戲的大夢那天。原來這輛車與秋野芒早就有不可解的緣分。

每次完成演出，車子走時，我都站在路邊，目送著車尾燈消失在夜色裡。這天亦然。我有點想拿出手機錄下這不會重現的畫面，但又自笑，這太隨俗了，如果會忘記這畫面，又何必錄？

車子走了，花東之星，會永遠寫在秋野芒的故事裡。

●本文作者創辦秋野芒劇團，帶領東華大學的學生志工，為國小學童進行公益演出。