聽新聞
test
0:00 / 0:00

【記憶藏寶圖】王正方／李安的題字

聯合報 / 王正方
圖／Emily Chan
圖／Emily Chan

都是我那表弟搗鼓出來的事兒

李安拍的電影看過的人甚多，可是有人見過他的題字嗎？

我要到了一幅他的字，不是那種信手畫符的簽名，是他正兒巴經寫的字。話說從頭，都是我那表弟搗鼓出來的事兒。

表弟赴美國讀書拿了博士學位，回台灣在專業崗位工作數十年，退休後專注於修身養性，鑽研奇禽花卉。他受了電影《侏羅紀公園》的影響和啟示，就在宜蘭花費不可計數的時間精力資源，營造了一所「蘭陽花鳥園」。園中養育了四十種珍稀、美麗的鳥，有綠翅金剛鸚鵡等。在此地可以近距離觀看珍禽的起居，又可在螢幕上見到其在巢箱中產卵、哺育。還有隻特別愛照相的黑天鵝，在園中嬉水，搔首弄姿追著人給他拍照。

到底是博士出身，表弟不免在那裡做起科學研究來，他說：「園裡養了鴛鴦和綠頭鴨各一對，而這母綠頭鴨在孵蛋期間，公綠頭鴨卻急著找對象，常常追逐母鴛鴦，演出激烈。為主持正義，我只好逮捕公綠頭鴨，把牠換了一隻母綠頭鴨來養。物以類聚，兩隻母綠頭鴨也終日形影相隨。某日我赫然發現兩隻母綠頭鴨在水面上交配。同性戀的議題曾鬧得沸沸揚揚，同性戀是先天的還是後天的？似乎可以從綠頭鴨身上找到答案。」

這裡頭真是挺有學問的哪！

蘭陽花鳥園擇吉開張，表弟來找我，說：「請名人寫『蘭陽花鳥園』幾個字，掛在門口以廣招徠可好？」

找誰呢？不知怎地跑出來李安的名字，李大導演的名氣自然夠響亮，但是不知他是否願意賜字，姑且一問吧！

李安的題字。照片提供／王正方
李安的題字。照片提供／王正方

你說大導演是不是很難賴掉？

李安聽到我說要他寫字，哇哇叫苦！書法一事離他太遠了，這個年頭人人都用手指頭在手機或鍵盤上點點戳戳，誰還提起毛筆來寫字呢？題了字是掛在牆上天天給人看的，字寫得難看豈不是要「遺臭萬年」？我說：「不要緊，誰會記得你的字，有人記得你的電影就夠啦！你寫的字怎麼樣呀？」「小時候練過，有人說還可以。」「那就寫來看看，因為這件事你大概是賴不掉的。」「怎麼說？」「嗨！告訴你實話，我這表弟小時候就住在台南你們家的那條巷子裡。」「你在說誰呀？」

這裡必須要講一段古；數十年前台南僅有兩位江西籍的中學校長，台南一中、二中校長李昇，華德高級工業職業學校校長徐佳傑，他們畢生認真辦學，口碑遍傳，對台灣南部的中學教育貢獻良多。兩位校長相知甚深，他們既是同行又是同鄉，李徐兩家更是緊鄰，出出進進的小孩群共九人，年齡差距不大，自然常常玩在一塊。

素有「江西老表」之說，江西鄉親最熱情，見了面尋根問祖的總能攀上個表親關係，「一表三千里」。像我這樣的半個江西人，當然也給「表」了進去。我說在下只是個牽線人，聯繫上你們多年不見的老鄰居老表鄉親，就麻煩賜幾個字吧！你說大導演是不是很難賴掉？李安答應試試看。

數周後接到李導演傳來的電子郵件檔，打開來但見他將「蘭陽花鳥園」幾個字，寫了十幾遍之多。隨函附有解釋：「字寫得不甚滿意，就多寫幾次，你看著辦，選取最好的組合。我圈了幾個自以為過得去的字，其實還可以在電腦上做修改。」

用的是他熟悉的電影手法，每個鏡頭重複拍它多次，事後要在剪接室慢慢地揀選合成起來。表弟拿到李安的字十分開心，沒多久就將題字刻在匾上，高高掛在花鳥園的入口。

蘭陽花鳥園的庭園設計雅致，爭奇鬥豔珍貴稀有的鳥類一對又一對，細細看去能長不少知識。更有個愛搶戲的黑天鵝：牠擺出姿勢拚命搏鏡頭，有如過氣政客又來競選，或剛拉過皮的凍齡明星。

綠頭鴨 電影 同性戀

延伸閱讀

李安陷新冠肺炎重災區 採買距1公尺、躲疫當煮夫！

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3/22落幕

馮迪索喊話「最愛導演」是李安 盼望來台宣傳

奧斯卡紀錄被奉俊昊超車 李安：時候到了！

相關新聞

【記憶藏寶圖】王正方／李安的題字

李大導演的名氣自然夠響亮，但是不知他是否願意賜字，姑且一問吧……

【青春名人堂】許子漢／花東之星

「花東之星」不是選秀節目，是一家遊覽車公司。秋野芒劇團到各地偏鄉小學演出，搭乘的就是花東之星的遊覽車。

【青春名人堂】HOM／終於學會綁鞋帶的小琦

李先生是計程車司機，一周上班約五十個小時，他身兼二職，一手包辦育兒和賺錢養家。

【話題徵文：放不下的玩具】施昇輝／消失的雷鳥

很多人認為我們這一代戰後嬰兒潮出生的男生，就是看卡通《無敵鐵金剛》、《科學小飛俠》長大的，但其實我們還有更早的鄉愁，那就...

【世界在我腳下】鄒亞璇／緬東有光

我本以為給不了什麼，但當我給出去時，孩子們眼中被點燃的亮光有如星火，驅走了我心中所有怯意……

韓情／微笑老威利

為了給愛犬更好的環境，退休後隱居至這個公園林立、花木繁茂的美麗社區。清晨，綠蔭旁的小徑上居民們遛著毛孩子寒暄而過；傍晚，...

【生活進行式】雅利德・席胡利／說壞消息的藝術

要將壞消息傳達給他人是十分艱困的溝通藝術，得兼具同理心，帶有技巧與情感進行交談。由於職業關係，我時常需要告知病患及家屬生...

【古生物大小事】李世緯／上善若水

地球之所以適合生命，關鍵不只在於水，在於地球有辦法長時期地留住水分……

【青春名人堂】小美／看鳥的日子

有一段日子，為了能夠辨識出幾種常見的鳥類，我從圖書館借了許多鳥類圖鑑回家K，得空時騎著機車在花蓮的鄉間亂繞，冬天跑去花蓮...

劉洪貞／彈呀彈，彈出一床溫暖

一連幾天的陰雨，讓天氣變得濕冷，好不容易看到暖洋洋的太陽出來，我便把墊被拿出來曬。那是幾十年的手工棉被，米白的棉花已變為...

【轉角遇見你】張光斗／憨呆的水果奶奶

我總算與趙自強有了私下談話的機會

【青春名人堂】吳毅平／比手畫腳遊世界

不久之前為了拍貓去日本，住進一家國際連鎖酒店，櫃台小姐竟然一句英文都不會，而我也不會日文。但沒想到這位小姐拿出了只有手掌...

熱門新聞

菁英交友術！成功人士這樣用強者朋友打造最佳「成長環境」

【讀＋新聞】出將入相郝柏村 自傳見證中華民國的榮耀

【文學相對論4月二之二】李明璁vs.馬欣／兩個外星人的地球生存提案（下）

【記憶藏寶圖】王正方／李安的題字

【青春名人堂】許子漢／花東之星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。