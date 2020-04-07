【記憶藏寶圖】王正方／李安的題字

都是我那表弟搗鼓出來的事兒

李安拍的電影看過的人甚多，可是有人見過他的題字嗎？

我要到了一幅他的字，不是那種信手畫符的簽名，是他正兒巴經寫的字。話說從頭，都是我那表弟搗鼓出來的事兒。

表弟赴美國讀書拿了博士學位，回台灣在專業崗位工作數十年，退休後專注於修身養性，鑽研奇禽花卉。他受了電影《侏羅紀公園》的影響和啟示，就在宜蘭花費不可計數的時間精力資源，營造了一所「蘭陽花鳥園」。園中養育了四十種珍稀、美麗的鳥，有綠翅金剛鸚鵡等。在此地可以近距離觀看珍禽的起居，又可在螢幕上見到其在巢箱中產卵、哺育。還有隻特別愛照相的黑天鵝，在園中嬉水，搔首弄姿追著人給他拍照。

到底是博士出身，表弟不免在那裡做起科學研究來，他說：「園裡養了鴛鴦和綠頭鴨各一對，而這母綠頭鴨在孵蛋期間，公綠頭鴨卻急著找對象，常常追逐母鴛鴦，演出激烈。為主持正義，我只好逮捕公綠頭鴨，把牠換了一隻母綠頭鴨來養。物以類聚，兩隻母綠頭鴨也終日形影相隨。某日我赫然發現兩隻母綠頭鴨在水面上交配。同性戀的議題曾鬧得沸沸揚揚，同性戀是先天的還是後天的？似乎可以從綠頭鴨身上找到答案。」

這裡頭真是挺有學問的哪！

蘭陽花鳥園擇吉開張，表弟來找我，說：「請名人寫『蘭陽花鳥園』幾個字，掛在門口以廣招徠可好？」

找誰呢？不知怎地跑出來李安的名字，李大導演的名氣自然夠響亮，但是不知他是否願意賜字，姑且一問吧！

李安的題字。照片提供／王正方

你說大導演是不是很難賴掉？

李安聽到我說要他寫字，哇哇叫苦！書法一事離他太遠了，這個年頭人人都用手指頭在手機或鍵盤上點點戳戳，誰還提起毛筆來寫字呢？題了字是掛在牆上天天給人看的，字寫得難看豈不是要「遺臭萬年」？我說：「不要緊，誰會記得你的字，有人記得你的電影就夠啦！你寫的字怎麼樣呀？」「小時候練過，有人說還可以。」「那就寫來看看，因為這件事你大概是賴不掉的。」「怎麼說？」「嗨！告訴你實話，我這表弟小時候就住在台南你們家的那條巷子裡。」「你在說誰呀？」

這裡必須要講一段古；數十年前台南僅有兩位江西籍的中學校長，台南一中、二中校長李昇，華德高級工業職業學校校長徐佳傑，他們畢生認真辦學，口碑遍傳，對台灣南部的中學教育貢獻良多。兩位校長相知甚深，他們既是同行又是同鄉，李徐兩家更是緊鄰，出出進進的小孩群共九人，年齡差距不大，自然常常玩在一塊。

素有「江西老表」之說，江西鄉親最熱情，見了面尋根問祖的總能攀上個表親關係，「一表三千里」。像我這樣的半個江西人，當然也給「表」了進去。我說在下只是個牽線人，聯繫上你們多年不見的老鄰居老表鄉親，就麻煩賜幾個字吧！你說大導演是不是很難賴掉？李安答應試試看。

數周後接到李導演傳來的電子郵件檔，打開來但見他將「蘭陽花鳥園」幾個字，寫了十幾遍之多。隨函附有解釋：「字寫得不甚滿意，就多寫幾次，你看著辦，選取最好的組合。我圈了幾個自以為過得去的字，其實還可以在電腦上做修改。」

用的是他熟悉的電影手法，每個鏡頭重複拍它多次，事後要在剪接室慢慢地揀選合成起來。表弟拿到李安的字十分開心，沒多久就將題字刻在匾上，高高掛在花鳥園的入口。

蘭陽花鳥園的庭園設計雅致，爭奇鬥豔珍貴稀有的鳥類一對又一對，細細看去能長不少知識。更有個愛搶戲的黑天鵝：牠擺出姿勢拚命搏鏡頭，有如過氣政客又來競選，或剛拉過皮的凍齡明星。