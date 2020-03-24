聽新聞
test
0:00 / 0:00
【話題徵文：開獎時刻】金大佛／後知後覺的幸運獎
近年深受幸運女神寵愛，我的偏財運可說是有目共睹，不論參加什麼抽獎，總是榜上有名。舉凡飯店住宿券、機票、電動腳踏車等，我全憑運氣輕鬆到手。
去年參與旅遊平台活動，不僅抽到香港機加酒，還抽到豪華郵輪首航行程；今年該平台再度祭出數張機票與兩趟郵輪之旅作為獎項，平常高中獎率的我，卻出乎眾人預料的「全獎覆沒」！當下對自己好運下滑有些沮喪，未料，不久新冠肺炎疫情爆發，出國旅遊頓時成為人人避之唯恐不及的事，深怕一去不復返。
「幸好你沒抽到，不然現在去不去都是煎熬。」好友看見郵輪新聞，對我有感而發地說。或許，正是女神再次眷顧，我才得以逃過「疫」劫。此刻恍然大悟，原來今年不是沒中獎，而是抽中幸運獎！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言