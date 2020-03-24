快訊

待在家裡！英國首相強生宣布：全國實施三周居家防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【話題徵文：開獎時刻】金大佛／後知後覺的幸運獎

聯合報 / 金大佛

近年深受幸運女神寵愛，我的偏財運可說是有目共睹，不論參加什麼抽獎，總是榜上有名。舉凡飯店住宿券、機票、電動腳踏車等，我全憑運氣輕鬆到手。

去年參與旅遊平台活動，不僅抽到香港機加酒，還抽到豪華郵輪首航行程；今年該平台再度祭出數張機票與兩趟郵輪之旅作為獎項，平常高中獎率的我，卻出乎眾人預料的「全獎覆沒」！當下對自己好運下滑有些沮喪，未料，不久新冠肺炎疫情爆發，出國旅遊頓時成為人人避之唯恐不及的事，深怕一去不復返。

「幸好你沒抽到，不然現在去不去都是煎熬。」好友看見郵輪新聞，對我有感而發地說。或許，正是女神再次眷顧，我才得以逃過「疫」劫。此刻恍然大悟，原來今年不是沒中獎，而是抽中幸運獎！

郵輪 機票 偏財運

延伸閱讀

新冠肺炎 西班牙新增462死累計2182不治

西班牙副總理感染住院 新冠肺炎篩檢稍後出爐

瑞士單日暴增千例新冠肺炎確診 累積至8060例

越捷航空祭國內線30天確診新冠肺炎 最高拿25萬補助

相關新聞

【記憶藏寶圖】溫小平／病毒搞破壞，旅途寸步難行

這回全球肆虐的冠狀病毒，就搞砸了許多人的假期……

【話題徵文：開獎時刻】金大佛／後知後覺的幸運獎

近年深受幸運女神寵愛，我的偏財運可說是有目共睹，不論參加什麼抽獎，總是榜上有名。舉凡飯店住宿券、機票、電動腳踏車等，我全...

【青春名人堂】許子漢／長榮百合

2009年8月8日，莫拉克颱風帶來大雨，西南沿海地區多遭洪水淹沒，南投、高雄、屏東山區遭土石流沖襲，高雄甲仙鄉小林村（當...

【繽紛迴力球】丁招弟／蓮霧的美麗與哀愁

日前拜讀黃忠天的〈記憶中的蓮霧樹〉，與蓮霧交織的悲喜往事全湧上心頭，而母親和外婆分站樹下樹上為家計打拚的採果畫面，更是無...

【世界在我腳下】林沛絨／螃蟹與烏龜

由於玉山的中籤率太低了，那回我們決定以雪山為登百岳的首選。但我直到後來才曉得，抽籤是玉山難，腳程卻是雪山難。然而，不好辜...

【青春名人堂】HOM／母胎單身的小民

小民在上個月的情人節畫了八頁的全彩漫畫，送給桌遊店認識的女孩，以表達愛慕之意。這是他第一次畫全彩漫畫，也是他第一次送出人...

【瑜伽這檔事】Phoebe Chang（張以昕）／沉思步行

沉思步行（contemplative walking）是喜馬拉雅瑜伽傳承的學生都要學習的一種走路功夫。依照學院老師的教法...

【動物閃光】黃俊嘉／榴槤王朝的媒人

「果實墜落到地面的瞬間，無論花草樹木都瞬間枯萎，在數百公里外冬眠的灰熊也直接被燻醒來……」在閱讀島袋光年的《美食獵人TO...

【記憶藏寶圖】露米／英倫夜之夢

磁性的嗓音吟唱著葡萄牙語，漆黑的房間裡像是燃著點點星光。轉過身，朝她的方向望去，在黑暗中，我又看見了她的眼睛，帶著笑意。

ㄚ蚊／餘味繚繞，藍鯨在身邊

踏著疲憊的步伐轉開門鎖，門後躁動的小毛球正在大叫，準備給我跳一段歡迎的圈圈舞。然而，就在打開門的瞬間，騷動戛然而止，毛球...

【青春名人堂】小美／在夢中

近期讀了電影人大衛‧林區的自傳《在夢中》，這本自傳有趣的地方在於，由大衛‧林區與擁有美國評論家與記者身分的克莉絲汀娜‧麥...

【青春名人堂】吳毅平／胖橘牽到東京

這個年代，帶有偏見或誇大的發言是很嚴重的事情，就算是開玩笑也不可以。例如，不可以說女生柔弱、男生肥宅，不可以說客家人好節...

熱門新聞

病危裝不裝葉克膜？ 從臨終急救省思如何「全人善終」

馮傑／北中原疫期錄（上）

詹佳鑫／求聲記之二

【記憶藏寶圖】溫小平／病毒搞破壞，旅途寸步難行

【青春名人堂】許子漢／長榮百合

【文學遊藝場．懷人詩 示範作】李進文／曾良離別了松尾芭蕉，在山中溫泉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。