【話題徵文：開獎時刻】金大佛／後知後覺的幸運獎

近年深受幸運女神寵愛，我的偏財運可說是有目共睹，不論參加什麼抽獎，總是榜上有名。舉凡飯店住宿券、機票、電動腳踏車等，我全憑運氣輕鬆到手。

去年參與旅遊平台活動，不僅抽到香港機加酒，還抽到豪華郵輪首航行程；今年該平台再度祭出數張機票與兩趟郵輪之旅作為獎項，平常高中獎率的我，卻出乎眾人預料的「全獎覆沒」！當下對自己好運下滑有些沮喪，未料，不久新冠肺炎疫情爆發，出國旅遊頓時成為人人避之唯恐不及的事，深怕一去不復返。

「幸好你沒抽到，不然現在去不去都是煎熬。」好友看見郵輪新聞，對我有感而發地說。或許，正是女神再次眷顧，我才得以逃過「疫」劫。此刻恍然大悟，原來今年不是沒中獎，而是抽中幸運獎！