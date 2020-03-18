【青春名人堂】夏夏／電話

沒有任何東西可以消減話筒裡這個聲音對我的暴力侵犯。我無能地痛苦著，任它摧毀我所知覺的時間、計畫以及義務。－－班雅明

十四歲時愛上電影《西雅圖夜未眠》，那時候就已是放在錄影帶出租店的舊片。說真的，這部電影的海報一點也不吸引青少年，兩個一看就是中年的男女在各自的黑夜白晝裡相對遙望，從服裝到髮型都老氣橫秋。陰錯陽差借回家後竟從此成迷，至今仍是兩位主角的影迷。

由梅格萊恩飾演的安妮在深夜溜下床，躲進儲物間裡和閨密講電話，只因當天深夜電台裡接到男孩打來的call-in，想替鰥夫老爸找新老婆。由湯姆漢克斯飾演的山姆逮到半夜不睡覺的兒子，接過電話，在電台裡主持人咄咄逼人的問話下，不經意長嘆和失語，打動全國寂寞女子的芳心，引起熱烈迴響。

中年微胖的山姆穿著睡衣，在未點燈的客廳，拉著長長的電話線接過聽筒，彷彿是對著窗外，對著亡妻，或對著窗上自己寂寞的倒影傾訴。窗外是浸染在黑夜中的碼頭，不明的燈火點點閃爍，只有朝電話吐露的話語飄蕩在其中。聲音投向聽筒的那一刻，像水被海綿吸收般，倏地消失，比石子投入海中還要悄然。

轉盤或按鍵、無線或有線、私人或公共、市話或手機，自電話問市以來便擔負起繁重又私密的任務──持續傾聽。如神祇般，垂目諦聽跪拜在壇前的信徒，喃喃著憂喜云云，不發一語。

出於對溝通的渴望，人們拿起電話撥號，數字便成為有意義的排列，且如咒術般能引起幻覺，帶來痛苦或興奮。

而任何等過電話的人都曾深受其害，比起站在街口、窗下盯哨，還能藉身旁流動的景物度過難耐的等候時光，守著電話枯等是一場酷刑，其本身的沉默像是樹立一道結界，明確規範禁止通行的起點。也因此，當炸裂一般的鈴響時，會在靈魂裡灼上徹骨的疤痕，往後偶然再聽見鈴聲時，疤痕仍會隱隱作痛。

大學時在外地念書，一找好租屋處，接著就去申請電話。擁有一支個人的電話號碼是成年的象徵。

不知道是不是因為我總躺在地上講電話，電話機習慣擱在房間的地板上。房間在稻田邊。極靜的夜裡，那名年輕男子會打來找阿如，儘管每次都告訴他打錯了，但掛掉不久後，他會再次打來執意要找阿如。他的聲音每回都如此疲倦、絕望，有時還帶有醉意。幾次以後，就非拔電話線不可，否則整夜不得安寧。

白天，電話卻是沉靜的，和白瓷磚地一同吸收落地窗灑進的陽光，積蓄夜晚號叫的能量。

那四年裡，我接起電話，像是延續這名男子薄弱的希望，讓他仍能依戀著某串數字所引發的震動、聲響，以及被接通後的釋然。至於是誰接起的，已經不重要了。