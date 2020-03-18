【生活進行式】小熊老師／共創迷人的城市蜂景

蜜蜂飛舞可以是城市裡令人愉悅的日常風景。攝影／燕君迪

在城市裡養蜂？有沒有搞錯！

印象中，養蜂的地點不都在山上？至少也要是靠近山的地方吧！譬如有很多龍眼樹、荔枝樹，或者花朵滿山遍野盛開之處。

不過，在城市裡養蜂的人已經愈來愈多了。即便是水泥叢林，只要附近有大公園，或者蜜粉源植物豐富，就有機會把蜂養得好。為什麼養？城市的蜂農跟鄉間的蜂農一樣，都希望產出好蜜，有好的產量，賣出好價錢。但也有人養蜂是為了其他目的，譬如為了生態教育，透過養蜂，鼓勵栽種更多蜜粉源植物，減少毒害土地的化學用藥，眾人一起把我們的生活環境照顧得更好。

掌握蜜蜂習性，便可與蜂為伍。攝影／韋瑋

人蜂之間可以不必這麼矛盾

在台北市中崙高中的教室裡，一群學生圍著一個壓克力製的透明觀察箱，聚精會神地聆聽蔡明憲老師講解蜜蜂生態。沒錯！裝在透明觀察箱裡的，是貨真價實的蜜蜂，以及牠們的蜂巢。這是同學和蜜蜂的第一類接觸，隔著透明壓克力，近距離觀察蜜蜂，「其實，蜜蜂滿可愛的耶！」在這之前，同學們跟多數民眾一樣，都是聞「蜂」喪膽的人，蜜蜂有螫針，「怕被叮呀！」民眾對於蜜蜂「又愛又恨」，喜歡吃牠的蜂蜜，一旦看到牠卻是能躲則躲。

人蜂之間，其實可以不必這麼矛盾。台北市松山社區大學養蜂教育專家蔡明憲老師說，蜜蜂不會隨便攻擊人，只要你了解牠的習性，甚至可以和牠當起好朋友。「我們要學習面對蜜蜂的正確方式。」

2014年起，松山社大首創社區大學「城市養蜂」課程，希望把「蜂潮」推廣到各個角落，號召更多人一起關心環境生態、食品安全，在中崙高中辦理的「小田園教育體驗」便是具體的實踐。引發學生興趣後，基地設在中崙高中的松山社大，正式與中崙高中合作開課，2017年底，在松山社大蔡素貞校長和中崙高中孫明峯校長共同支持下，養蜂教育團隊成員包括蔡明憲、周俊男、游淑君等一齊動起來，忙活了無數個日子之後，終於，中崙高中的頂樓化身養蜂場，「松崙蜜蜂工坊」於焉誕生，中崙高中成為全台灣第一所擁有蜜蜂巢箱的高中校園。

在這個跨班選修課程，同學們從一開始怕怕，戴著面罩上課，到後來神色自若穿梭於蜂群之間，盼著每周一次上頂樓觀察記錄蜂箱狀況，看看這些蜜蜂寶貝活得好不好。學生們實際參與養蜂過程，學習採集花粉和蜂蜜，最後和蜜蜂培養出感情。每個上課的同學都很清楚，蜜蜂已經不只是蜜蜂，如果沒有蜜蜂採蜜與授粉，農作物的生長就會受到影響。

養在窗台的蜜蜂。攝影／燕君迪

每座城市都需要健康的蜜蜂

蜜蜂是環境生態的重要指標，當全世界的蜜蜂數量大幅減少，那不只是蜜蜂的生存危機，也會是人類的生存危機。於是，我們必須種植更多蜜源植物，給蜜蜂更好的成長環境，同時還要減少使用農藥，避免蜜蜂中毒死亡或行為異常。

蔡明憲說：「蜜蜂是一把鑰匙，透過認識蜜蜂生態，了解蜜蜂跟植物、農藥的關係，人類將慢慢學會更友善地對待不同的物種。」城市養蜂，是環境教育，也是食農教育，更是生命教育。

蔡素貞校長表示：「全世界有三分之一植物經由蜜蜂授粉，然而近年全球各地蜜蜂大量消失和死亡，將造成生態和糧食的危機。為了搶救蜜蜂，世界各城市開始了養蜂潮，東京銀座、美國紐約、法國巴黎、英國倫敦、丹麥哥本哈根等，紛紛掀起市民養蜂運動。在台灣，前幾年W-Hotel也有推廣城市養蜂計畫，更有不少社大開課教授養蜂基本知識。目前光是台北市，就有超過百人加入都市養蜂行列。」

對蔡素貞而言，在校園推城市養蜂，教學重點不只在養蜂，更在引導學生了解蜜蜂生態、了解人類和蜜蜂的共生關係，建立友善環境概念，讓同學理解城市必須建立一個安全無毒的環境，才能讓蜜蜂永續生存。

社大城市養蜂的課程規畫與活動設計十分靈活：結合木工課程，推廣蜂箱製作；結合手工皂課程，利用蜂蜜、蜂膠和蜂蠟，開發相關天然保養品；結合烹飪課程，發展各種蜂產品料理食譜。透過課程連結，專業社群跨界整合，校園成了一個多元共創的生態場域。

【蜂知識】推動城市養蜂的好處

1.減少化學農藥的危害

2.強化蜂產品食物安全

3.多元化蜂蜜的風味種類

4.提供多樣化蜜粉源植物

5.透過養蜂進行環境監測

6.營造生態體驗學習的機會

7.促進鄰里社群人際關係

8.激發蜂產業的人文創意

松山社大師生前往石碇探訪蜂類利用土牆所築的窩。攝影／游淑君

【蜂理念】城市養蜂「倡」起來

氣候變遷帶來「巨災常態化」，加上城市樣貌與土地使用方式改變，釀成蜂群大崩潰。了解人類和蜜蜂的關係，方能建立友善的共生環境，讓蜂群永續。

──邱慧珠（福田樹木保育基金會執行長）

蜜蜂不但透過感情和味道，還會用舞蹈來表達自己。這個星球不是獨屬於人類，而是屬於所有生物。蜜蜂豐富人類生活，美化了這個世界，我們必須極力保護，一起「以蜜蜂為師，與蜜蜂為友」。

──葉傑生（前台北市立動物園園長）

全世界除了想辦法找出原因來減少蜜蜂的傷亡，為了增加蜜蜂的族群數量，也開始採取許多行動。除了支持蜂農，鼓勵更多人加入絕對是好點子。城市養蜂除了當作事業，也可以當作一種興趣及行動，在專業課程引導下，對環境保護的助益值得期待。

──陳瑞賓（台灣環境資訊協會祕書長）

（松山社大提供）