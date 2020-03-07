柯比‧布萊恩／我成長的關鍵時刻

菜鳥球季尾聲，我們打進西區決賽，對上猶他爵士。關鍵第五戰，我連續投出四個麵包球，我們就這樣失去爭冠機會。那幾球籃外空心讓我明白自己最需要加強的地方：力氣。那些麵包球對我的影響，只有這樣而已。

我在那場比賽中並不是緊張。我只是沒有足夠的力氣讓球碰到籃框。這麼長的球季讓我腿軟。我採取什麼措施來回應這種情況呢？我進行一系列高強度的重量訓練。到了下一季開始時，我的雙腿與雙臂都變壯了，準備好大顯身手。

被猶他淘汰之後，我完全不擔心球隊與球迷的反應。我知道自己會付出更多努力，而我也的確做到了。事實上，球隊搭乘的飛機一落地，我馬上到太平洋帕利薩德高中的球場，做一整晚的投籃訓練，隔天也進場繼續練投。我練了又練，練了又練，練了又練。

我心中的想法從來就不是：「哦，糟糕，我搞砸了。我以後不會再有這種機會了。」我感覺自己的命運已經被寫好。我感覺－－而且我也知道－－我的未來已經確定，任何人或是任何一球都無法讓它偏離正軌。

●摘自遠流出版《曼巴精神》