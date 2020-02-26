【青春名人堂】劉冠吟／履歷冷知識

換工作這種事有點像婚姻，裡面的人趕著出來，外頭的人性急進去。年後是轉職的熱門時間，這幾年我閱歷過的、三十歲以下的求職年輕人，可以「海量」稱之，整理幾點寫履歷的小知識，包括聽來荒謬但是很常出現的錯誤、看起來保險其實是陷阱的問題等，以利大家在年後職海翻騰中卡到一個好位置。

第一，履歷上要放怎樣的個人照片呢？這點貌似非常基本，但新生代創意無窮，光照片就笑料百出。履歷上的照片，以能夠辨識出個人、符合真實風格這兩大原則為主。我曾收過履歷上的檔案照片是全班同學合照，真想問到底是哪一個人要來面試啊？也不幫我上一個紅圈圈把主角的頭框出來。

還有收過履歷照片是主角背面或側面；或照片美圖效果全開，照片是范冰冰本人是白冰冰這種落差；或人站得離鏡頭非常遠，像一支牙籤一樣……上述這些都不符合能夠辨識個人的原則。履歷照片是人資或面試官在第一時間的參考依據，氣質、氛圍、樣貌都傳達出各種訊息，尤其在服務業或文創行業更為重要。另外有個小叮嚀，就算真的是校園剛畢業的新鮮人也最好不要用學士照，學士照隱含了各種扣分訊息，像是：我很菜、我對照片沒有想法等，選擇自然大方的正面生活照為宜。

第二，履歷不要太長，理想是縮在兩頁A4裡，後附的作品集不包括在這兩頁裡。履歷裡面自傳最忌落落長，不管你的人生多精采，兩段講完最好。有科學研究指出，人資在每份履歷上的停留時間平均是六秒，所以履歷的關鍵是「講重點」。六秒真是一個殘酷的數字，但更殘酷的是我個人的平均秒數應該是三秒，看一眼照片、學經歷、自傳，這三塊都沒有失誤，才會往下繼續看。

第三，寄信到企業行號去的時候，不管你預設的收信人是誰，請把一份電子郵件謹慎地寫完。寫完的定義是包括收件人稱謂、啟首語、正文、結語、署名。寫信不是傳line，一定要有稱謂跟署名，在信件內容漏掉這兩個的，履歷我就不會打開來看了。連寫信都不會，讓這樣的員工進來，老闆要教的事情有多少啊？

最後，強烈建議不要用人力銀行的制式履歷，除非你在面試那陣子騎機車把手摔斷了沒有辦法自己打履歷，不然制式履歷必刪。不會華麗的美術技巧？沒關係，打開Word檔做個樸實簡易的表格，把資訊清楚呈現，這樣的履歷誠意也夠了。