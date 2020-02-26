【話題徵文：開獎時刻】陳璇／然後，一陣尷尬

前三年的摸彩都槓龜了，第四回參與公司尾牙我已不抱希望，無視台上報獎的主持人，專心大快朵頤。沒想到，坐我旁邊的同事忽然用手肘推了推我：「剛剛報到妳的名字耶！妳中了一萬元禮券！」

我抬頭看了一下，隱約聽到主持人喊「陳XX」，咦？真的是我？瞬間心跳加速、頭皮發熱，腦海迴盪著一個聲音：「是我嗎？是我嗎？」拿著抽獎存根聯，我腳步輕快地走上台向主持人領獎，然後，一陣尷尬……

抽獎號碼與我的存根聯號碼不同，眾人喧譁後發現中獎人是跟我同姓、名字音很相像的隔壁部門同事，而當事人正歡快地與同桌拚酒！剎那間，我不僅原本的喜悅消失了，頭頂更彷彿有冰水澆下來。之後怎樣走回位子上我已不記得了，但那瞬間想鑽洞的感覺，我永遠記得。

尾牙結束，我中了第四年的安慰獎。