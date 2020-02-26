【旅行自拍棒－－我與小孩同行】林蔚昀／即使再困難，也要和小孩一起出去玩

我無法出門的理由 非常樸實無華且枯燥

我經常有這樣的經驗：要出門了，但是我與門之間突然出現了一個異次元空間，就是出不去，要拖個十到二十分鐘，甚至一小時，才有辦法走出去……

喔，別誤會，我不是在講鬼打牆，我無法出門的理由非常樸實無華且枯燥，只是因為我的小孩突然找不到東西／覺得襪子不好穿／發現要遲到了／肚子餓／想再玩一下／因為某種不明原因開始鬧情緒、跑來跑去，所以必須延遲出門的動作。（有時候還有老公，但老公無法出門的理由多半是鬧情緒或東西沒收完。）

如果只是出門上學、買菜或散步那還好，但，若是出門旅行，影響到玩耍的行程或心情，那就很令人惱火啊。所以，每次出去玩回來，我都會氣呼呼地說：「下次不要一起出去玩了。」但奇怪的是，過一陣子我還是會手滑訂旅館，想著下一次的旅程會更好。

馬太鞍濕地。 照片提供／林蔚昀

去年的花東行，就是這樣一趟「再也不要一起去但還是一起去了」的旅行。一如往常，我們帶著大包小包（一個大箱子、一個小箱子、一台娃娃車、一個汽車座椅、一個拿來裝汽座的露營推車、好幾個背包、一個裝雜物的IKEA大袋子）來到光復，之後又繼續前往池上。為什麼要帶這麼多東西呢？啊就以防萬一啊。以防小孩想玩水的備用衣物、以防小孩無聊的玩具和書、以防走太累要坐計程車的汽車座椅、以防度假太閒（才不可能）可以趁機趕稿所以帶去的電腦……

還好當時是夏天，如果是冬天，那以防變冷要帶的外套襪子鞋子手套圍巾帽子還更多呢。也還好小孩都大了不用喝奶也不用吃食物泥，否則還要帶一堆瓶瓶罐罐和餐具。但小孩大了吃飯就沒問題了嗎？作夢啦。老大還是會挑食，除了義大利麵披薩日式定食漢堡熱狗水餃炒飯什麼都不想吃（幸好，花蓮光復糖廠有一家很好吃的原住民風味義大利餐廳，啄木鳥的家casa+，大人也可以吃得很開心）。老二還是會跑來跑去，唯一讓他乖乖坐著吃飯的方式是看YouTube。

台東琵琶湖。 照片提供／林蔚昀

和小孩出門旅行的要訣 就是不要按表操課

如果帶小孩在外面吃飯有各種眉角，那選擇住宿和規畫行程也是一門博大精深的藝術。因為怕老二從床上翻下去，我們一直傾向選擇有榻榻米的房間。但是有榻榻米，就表示小孩會瘋狂地在上面追逐、玩枕頭戰、在壁櫥鑽進鑽出。我三不五時對他們大吼：「趕快睡！不然明天起不來，就不能出去玩了！」根本沒用，他們會把威脅當鼓勵，更加興奮地追趕跑跳碰。

可想而知，計畫通常趕不上變化，想要早起出門去玩耍，結果通常是半夜才睡隔天睡到日上三竿，只能在附近騎騎腳踏車。不過這樣也好，和小孩出門旅行的要訣就是不要按表操課，而是儘量放鬆、隨遇而安、保留大量彈性，不能安排太多活動，但也不能安排太少活動，否則小孩「好無聊喔」的跳針，也夠魔音穿腦的。

在花東，我每天都會聽到小孩的「好無聊喔」。馬太鞍濕地、拉索埃湧泉、池上大坡池等景點，對大人來說是好山好水好風景，對小孩來說真的就是好無聊。即使給他們安排了划船、騎腳踏車、樹冠探險等活動，他們開心過後，還是說：「好無聊喔。」然後轉向電視或YouTube。

花蓮光復。 照片提供／林蔚昀

我一開始會惱怒，覺得他們怎麼都不懂得欣賞大自然啊，就算不能欣賞，好歹也感謝一下我的努力吧？但過了兩三天後我發現，「好無聊喔」就只是一句口頭禪而已，不需在意，我小時候也是開口閉口「好無聊喔」。小孩感受旅行的方式和大人本來就不同，這是沒辦法的事。我小時候和父母出門旅遊，也常躲在車上、房裡打電動，不肯出去看風景，我想我父母應該也覺得很浪費、很吐血吧。

多年後回想，我還是記得許多東西，比如沙漠中的跳鼠、天空的繁星、路邊的爆竹花、郵輪上會用餐巾做玫瑰花的帥氣匈牙利服務生……我想，在當下我應該是有更多感動的，只是現在想不起來了。

但，當下的感動正是旅行的意義啊，就像當下的煩悶、當下的爭吵、當下的崩潰甚至當下的無聊，都是旅行的一部分。這些感覺討厭又迷人，我想這就是為什麼即使再困難，我也還是想繼續和小孩一起出去玩吧。