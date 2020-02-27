【青春名人堂】印度尤／房東奶奶饒了我

「我從二十四歲結婚開始，過了七年的Chapati生活！」

Chapati是印度的一種麵餅，也是北印度家裡的必備主食，以小麥麵粉和水再加點鹽巴，擀揉成一片片的扁圓麵糰，放至平底鍋煎至麵餅因熱氣膨起，即可上桌。對我這樣的外國人而言，看見膨膨的麵餅總有種強烈的幸福感；可對我的印度製作人Sapna來說，Chapati卻是隱喻著三代同堂的婚姻生活。

「那七年就是從早到晚都Chapati、Chapati、Chapati！」和Sapna工作以來，她在我心中的形象一直是事業成功的女強人，實在難以想像她窩在廚房裡，從早到晚地烤Chapati、送Chapati。

我想起第一次到印度人家裡晚餐。當時我住在新德里的一個小村裡，房東一家都對我非常好，房東奶奶總喜歡拿東西讓我嘗嘗，接著又邀我一起晚餐。我雙腿盤坐在臥榻上，臥榻上只有我一個女生，其他都是房東家裡的男人們，女人們則在廚房裡忙進忙出。

房東奶奶給了我們一人一個大圓淺盤，上面放上兩種咖哩配菜，接著端出熱騰騰剛烤好的Chapati，在我們的大圓淺碟上各擺上一個，開動啦！每次我快要吃完一片Chapati，房東奶奶就會熱情地在我的大圓淺碟上再放上一個，我就這樣一個一個地接著吃，好像永遠都吃不完似的。那時才剛到印度，又是第一次到印度人家裡吃飯，我完全不知道原來要自己喊停，秉持著不要壞了房東奶奶的好意，以及珍惜食物的心態，只要進了我盤子裡的東西，我就硬是把它吃光。

終於，房東奶奶不再塞餅過來，而是開口問我是否還吃得下？我趕忙揮手說已經太飽。房東一家人突然大笑了起來：「沒想到妳這麼能吃！妳吃了八片Chapati！」一般人通常只會吃兩到三片，我居然狂塞了八片，簡直是大胃王比賽！

在傳統的印度人家裡，包含Chapati在內的所有麵餅，都要確保在手撕麵餅的時候還是熱騰騰的，再加上傳統男尊女卑的觀念，女人從餐前準備一直到用餐時刻，都得不斷地揉麵餅、擀麵餅、烤麵餅和送麵餅到餐桌上；我猜，房東奶奶可能是等得太餓了，才會問我是否還要繼續吃，因為只有我們都用完餐了，家裡的女人們才能開始吃飯。唉呀，怕壞了他們好意，把眼前的Chapati全部硬塞進肚子裡的我，卻是太過多禮反而失禮了！我想這個八片Chapati的故事，應該會在房東家流傳很久……房東奶奶他們大概會說：「等得我們都餓死了，她還繼續吃，讓我們又多揉了好幾個麵糰！」或許，Sapna說的那七年Chapati人生，就是這樣一個概念吧？

印度人晚餐吃得很晚，和他們的料理非常費工不無關聯。如同大家能夠想像到的印度咖哩，大多是煮得糊糊的，再放進鍋子之前就要一個一個切成小塊，洋蔥、番茄、馬鈴薯還有各式香料，就算用壓力鍋煮，一道菜最快也要忙半個小時，接著還得準備麵餅；倘若是農村的傳統人家，那還得燒柴火備泥窯，也難怪晚餐吃得這麼晚，八點算早，十點、十一點用餐也大有人在。這對依然守著過時用餐順序的印度女人而言，真是度日如年！萬一再遇到我這種不識相猛吃八片的，還不叫人來打一頓－－我能夠在印度活到現在，真要感謝房東奶奶開恩！