我生長在南部農家，對植物不管是吃的或觀賞的，都情有獨鍾。婚後雖然住在台北，但每次回娘家，不僅媽媽會給我一些現摘的蔬果，鄰居的婆婆媽媽們也會順手送我一些，請我幫忙消化掉，否則放壞了可惜。她們除了送現成的，還會分我種子，讓我可在他鄉異地種植，收成時不僅家用，更可把多出來的與鄰居好友分享。

初春時，我把絲瓜、百香果種子分別埋在陽台的兩邊。沒多久，種子發芽，長葉子，綠綠的瓜藤默默地一吋一吋往上竄，經過不同的樓層時，還會攀附在鄰居有花架的牆上，有的甚至就這樣在二樓、三樓、四樓落壁生根了。之後，這些瓜藤開花結果，但仍沒停下腳步，繼續往頂樓去。

入夏，長長短短的絲瓜掛滿了整棟樓的牆壁，到處翠綠晶亮。看到絲瓜成熟時，我在樓梯口貼了一張紙條，告知鄰居，只要絲瓜長在自家牆壁上，或觸手可及之處，都請自己摘取，大家一起享受摘瓜的喜悅。

當絲瓜不再長大、葉子變黃飄落時，百香果恰好從綠絨絨的圓球變成紫粉色，不僅顏色誘人，還散發著果香。我比照絲瓜成熟時的模式，請每個樓層的鄰居們盡情享用。

或許是娘家務農的婆婆媽媽們農事經驗豐富，留下的種子適應力也特別強，所以即使南北有溫差，它們仍沒有水土不服，種在都市叢林中照樣開花結果，讓我享受到收穫的喜悅。

因季節變化，我每次帶回來的種子都不同。但，每回與左鄰右舍共享瓜果的甜美時，我都覺得農家藏的不僅是種子，還有很濃的風土人情。