【推理大解密】既晴／小賭怡情，大賭死刑

手上有幾文錢，就能以小搏大

一年之計在於春。春節連假，有些人會許下新年的新希望、制定未來一年的計畫；有些人則會趁親朋好友的相聚，小賭一下，試試手氣，要是贏了錢，對未來一年的運勢，正是個好預兆。中國賭博的歷史，依考據，早在夏朝就開始了，但因每每製造社會問題，歷代法律均禁。

至於春節聚賭的習俗，則始於宋朝。宋朝法律也禁賭，只開放在每年正月，讓民眾玩一種稱為「關撲」的賭博購物遊戲，品項應有盡有，手上有幾文錢，就能以小搏大，可說是現在的「夾娃娃機」的濫觴。

賭博的過程、結果，多是透過道具來執行，稱為賭具。考古證據顯示，賭博在舊石器時代就存在了，當時是以獸骨製作，類似骰子，只有正反兩面。西元三千年前，美索布達米亞文明才發明出正方體的六面骰子。

楚漢戰爭，韓信發明了一種玩法類似接龍的紙牌遊戲，至唐玄宗時，天文學家張遂將其改良為「葉子戲」的紙牌，共四十張牌、有十萬貫、萬貫、索子、文錢四種花色。

十二世紀的北宋末年，出現了「牌九」的中國骨牌，樣式的設計源自骰子，上有點數，玩法是比較點數大小來決定勝負；十三世紀，葉子戲傳入歐洲，逐漸演變為撲克牌；至明代，又與從葉子戲演變而來的「馬弔」融合，在十八世紀末的清朝，終於成了「麻將」。

目前全球絕大多數的國家均有賭博罪，少數國家設置特區，開放賭博產業，與旅遊觀光、娛樂演藝結合，有美國的拉斯維加斯、摩納哥的蒙地卡羅、中國的澳門等。2005年，新加坡總理李顯龍宣布開放賭場，創造了巨大的經濟效益，令日本、韓國、台灣趨之若鶩，也緊跟著提案檢討。2009年與2016年，澎湖舉辦兩次公投，但反對方居多，均否決設置博奕專區；2012年，馬祖公投，獲得57%的贊成人數；2017年，金門公投，高達九成反對。

此外，縱使馬祖公投曾經通過，但《離島觀光賭場管理條例》停擺至今多年，博奕專區的設置也缺乏法源依據。2019年，法務部提出刑法266條賭博罪的修正草案，對「公共場所」的解釋擴及網路，在法律上更嚴格地處理賭博。顯見，社會對於博奕產業在道德、經濟、治安、文化的影響，仍存在著保守的意見。

賭博令人如此忌憚，其來有自。1985年，沉迷賭博、六合彩的嘉義男子陳瑞欽，趁妻子不慎在浴室滑倒、腦震盪住院期間，拖她下了病床，將她頭部用力撞擊地面多次，置她於死，偽稱是跌下病床發生意外，詐領了保險金兩百多萬；其後的數年間，他食髓知味，又以類似手法，陸續殺害了再婚妻、三個兒子、三位女友，共計八人。最後，於2013年槍決伏法。

2008年，南投女子林于如在酒店上班期間染上賭癮，婚後惡習不改，積欠了巨額賭債，同樣是為了詐領保險金以償還賭債，將自己的母親推下樓梯摔死、以農藥投入婆婆的點滴中毒殺，並以類似的毒殺手法殺害丈夫未遂。2013年被處以死刑，現正羈押，等待槍決。

就算雙方輸贏機率相等，賭客仍然必輸無疑

這種沉溺於賭博，賭到鋌而走險、殺人越貨的行為模式，稱為「病態賭博」。病態賭徒們相信，賭博唯一的代價，只有金錢的損失罷了；而這項損失，是可以靠機會、技術贏回來的。香港大學精神醫學系曾針對一百五十名病態賭徒進行研究，指出他們的特徵，是比常人更熱衷於追求刺激、享受當下、好受關注，性格易於衝動，對社會憤世嫉俗。

以數學的觀點來看，賭博是一種機率問題。因此，賭局必須設計看起來盡可能公平，甚至對莊家有些不利，賭場才有辦法吸引賭客上門。然而，這裡頭隱藏了一個陷阱：就算雙方輸贏機率相等，賭客仍然必輸無疑。

這是怎麼回事？此時，賭場外加了一個規則：規定賭客攜帶的賭資上限。看來無傷大雅，是吧？然而，僅僅加上這個規則，就能以數學證明，只要你一直留在賭場，最終一定會輸得一文不名。這叫「賭徒破產理論」——在勝率不相上下、雙方不斷對賭的情況下，勝者必然是擁有巨大賭本的一方，也就是賭場。

那麼，到底要怎麼做才能贏錢？沒錯，正如電影裡常演的，作弊。

1990年代初期，拉斯維加斯一名負責維護吃角子老虎程式的測試工程師Ronald Dale Harris，無意間發現程式有個漏洞。他祕密竄改了程式，利用投入錢幣數量的某個特定次序，迫使角子機吐錢。限於自己的員工身分，他夥同了高中同學Reid McNeal，代為領取報酬。

為掩人耳目，他們訂下紀律，一次不能贏多。儘管此法必勝，卻太浪費時間了，玩了幾年，才贏得幾千美元。他們沒耐心了，決定轉移陣地，到大西洋城玩彩票賓果，果然一次就有十萬美金進帳！

當Reid領獎時，賭場經理注意到他的行為異常，彷彿早知必勝。經理立刻報警，警方在他們的旅館裡搜出電腦、晶片等做案工具。法院判Ronald七年徒刑，並終生不得進入拉斯維加斯賭場。看吧，贏的還是賭場。