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【青春名人堂】夏夏／襪子

聯合報 / 今日登場／夏夏

世間的事物中會令人感到幸福的，莫過於襪子，會讓人深陷孤獨的，也是襪子。

偶爾會有幾天，沒留意氣象報告便一早出門，孰料午後一過天氣也變了，恍如隔世。從灰溜溜的雲間鑽出來的冷風直往手腳的縫隙猛攻，特別是腳踝像被兩隻寒氣逼人的利爪掐著，讓人冷得直跳腳。這時候只要套上一雙襪子，周身立時暖和，抵得過一件毛大衣，再幸福不過。因此，冬天的早晨出被窩前，我習慣先套上前一晚預先擺在床邊的襪子，再投入一日的奔波。

直條橫條格紋、素色雙色拼色、花的或幾何，抽屜裡的每雙襪子都代表對溫暖的一絲期許。選購襪子時，我總幻想這雙襪子曾掛在烤著火的壁爐邊，從此封存著永恆的暖意，成為上頭交織的圖樣。

但是，世上沒有穿不壞的襪子。明明是一雙，但壞的時候卻不一起。

一隻好的，一隻壞的，如果丟了壞的那隻，就等於也丟了好的那隻。若留下好的那隻，就算拿來做成坊間流行的襪娃娃、桌椅的腳套，也不能掩蓋其孤單的事實。更何況桌椅可是有四隻腳，再怎麼樣都得和別隻襪子湊，那就不是當初非你不可的天生一對了。

為此，曾有好長一段日子，我發起狠來買了十雙同色同款襪子，任兩隻抓起來都能湊成一對，但誰也不完全屬於誰。它們在抽屜裡，像一群失了面孔的黑影，也失去幸福的能力。

後來，我發現世間事物中，會令人感到幸福的事物也會令人孤單。幸福和孤單彷彿一雙襪子，只是看誰先破掉。而襪子破掉的位置和祕密洩漏的方式，是有慣性的。

我的襪子向來只破右腳的大拇趾處。

起先是一點點，腳尖處的布料愈來愈薄，可以從扯開的縫線裡隱約看到指甲。再突然有一天，當你把鞋子脫掉時，襪子已破得露出腳趾。而那一刻，又常常是你最不想要讓人看到的時候。

還有幾次我貪圖破洞還不大，賴皮地繼續穿著，不過將左右腳對調。原本在右腳上看來頗大的洞，換到左腳小趾頭幾乎不被察覺。可是過一陣子，連另一隻襪子也被穿破時，起先不被察覺的破洞也變得愈來愈大。

那些破洞像心裡的祕密，被藏在鞋子裡，表面上還能維持體面，但永遠會在出其不意時被人看穿。

是啊，孤單都是從最幸福的地方滲透進來的。

從此以後，我更常注意別人的襪子。棉襪絲襪、五趾襪露趾襪、船型襪隱形襪、高筒中筒低筒、可愛花色還是單色，藏在褲管裡還是故意露出來，每雙襪子都是一個心情，一件心事，一種表態。有時我會偷偷懷疑，任何時候脫下鞋子，襪子都體面嶄新的人防禦心比較重，而露出一雙破襪子的人，有點老實得可愛。

若想要好好認識一個人，那就攻其不備，讓他脫下鞋子吧。

絲襪
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