【珊海經】布朗尼飛魚／珊瑚礁的絕地武士

全球海水升溫，珊瑚白化死亡之後，許多魚類也受到影響，像是吃珊瑚蟲的蝴蝶魚食物變少了，生活在珊瑚枝條中的葉鰕虎也失去了家園。不過，科學家調查珊瑚礁白化後的魚類變化，發現當眾魚數量大減之際，唯獨鸚哥魚數量激增二至八倍，而且體型比沒有白化的地點個體大百分之二十。這個調查在相隔八千公里的澳洲與印度洋測站分別進行，兩者呈現相似趨勢，所以應該不是個別地區獨有的現象。

為什麼會這樣呢？這就要先說到珊瑚死後，骨骼會變成藻類和藍綠藻可以生長的基質，這時候吃藻類又啃珊瑚的鸚哥魚，沒有其他魚類搶食物，於是數量變多、體型變大。同時間，儘管現階段乍看珊瑚減少、藻類增生，但由於鸚哥魚的存在，藻類其實無法橫生，一旦環境恢復，珊瑚就能在沒藻類盤據的基質上生長，而且在茁壯之後，吸引其他魚類進駐。研究者推測，到了那個時期，鸚哥魚大概會面臨不少競爭者或捕食者，數量會降回常態。

以巨觀來看，這是珊瑚礁生態系統受損時自我修復的運作，而鸚哥魚可說是驅動珊瑚礁恢復健康的動力之一。

《星際大戰》系列電影中，絕地武士維護和平、保護弱小、調解紛爭，以維持宇宙光明勢力為己任；而鸚哥魚平衡藻類和珊瑚的此消彼長，讓生態系統從劇烈擾動中復原，可說是促成珊瑚礁健康的絕地武士！