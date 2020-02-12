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【青春名人堂】劉冠吟／真實的陪伴

聯合報 / 劉冠吟

家附近有很多炸雞排的小店，我是個消夜愛好者，每間店都嘗過一遍。台灣的雞排行之有年，已經成為街頭食物的代表者之一，各種派別滋味不同，以前還在台大就讀時，課間娛樂是買一塊校園內遠近馳名的「姊妹花雞排」。姊妹花雞排以肉排的面積大而出名，裹粉偏甜，亦是好吃，但如果有得選，好吃者如我喜歡肉質厚、粉偏薄、起鍋後灑一點胡椒的類型。

小食店的風景，除了食物本身，老闆通常都有點趣味。我家位處住宅區，附近一帶的小食店多半由夫妻共同經營，有喜歡一邊做生意一邊鬥嘴的，有默契無間像四手聯彈的，也有一看就是太太手腳俐落先生專門來闖禍的。其中有一間雞排店由年輕夫妻共同經營，帶著一個不滿兩歲的幼兒一起做生意，食物品質好水準穩定，雖然雞排店競爭激烈，但他們是生意最好的一間。

我是個家有幼兒的媽媽，在外看到幼兒都會多看幾眼。雞排店老闆的幼兒跟一般小孩不太一樣，大部分三歲前的小孩都會怕生，大多是階段性怕生，相處一段時間以後能自然互動，時間長短則看孩子的人格特質不一定，絕大部分小孩至少都有五分鐘的預熱期，看到被允許互動的陌生人（像父母的朋友），來往五分鐘可自然相處，有些孩子則是到了上小學都還無法跟不熟的人互動，狀況因人而異。

雞排店的小幼兒來者不拒，只要是上門的客人他都拉著一起玩。初次見面時，我在攤位前剛站定，他就推著他的小車子過來跟我說明他的玩具。老闆看我有點驚訝，搔搔頭難為情地說：「我們做生意時間很長，幾乎沒有空陪他，所以他很習慣找客人玩，所有的foodpanda都跟他很熟，panda也知道到我們店等的時候沒空滑手機，因為會被小孩纏上。」果不其然，來了一個panda外送員，馬上被小幼兒手牽著手拉進去看其他玩具了。

我的小孩常繞著我說：「媽媽我現在要幹嘛？」沒有耐性的我總是回說妳不會自己去想喔。在當了媽媽多年後，才慢慢體會到她不是無聊，多數時候是希望我好好陪她。我偶爾會帶孩子一起去公司，同事們覺得她可愛，常會陪她畫畫，聊一些兒童專屬的話題。我有一次問她，妳喜歡媽媽公司裡的人嗎？她不假思索說：「喜歡啊，他們陪我的時候不會滑手機。」

智慧型手機跟社群媒體發達以後，沒有被分割的注意力變得昂貴，孩子的話提醒我真實且緊密的陪伴有多麽重要，對孩子是如此，對生命中每一個珍惜的人亦如是。

雞排 夫妻
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