【這個職業有祕密‧漫畫家篇】61Chi／非典型專職漫畫家是怎麼活下來的？

來說說那些非典型的收入項目吧

我的自我介紹通常開頭是這樣的：「漫畫、插畫、平面設計三棲，興趣是攝影及旅行。至今已自費出版十餘本書，2014年以第一本商業漫畫《房間》正式出道。」這似乎解釋了標題的問句：非典型專職漫畫家是怎麼活下來的？但我相信大家肯定還是有疑問（尤其是住處的管理員高先生，每每看見我在上班時間不斷進出大樓，並且經常收到文化部的來函），到底一個天天睡滿十小時，過午才醒的專職漫畫家，是怎麼活到而立之年的呢？連我本人都覺得神祕。

為此，我下載了一個App，曾經有三年的時間都非常認真記帳。支出部分除了旅行、房租、交通、帳單、美術用品等所有生活工作開銷，小至買五元郵票也不放過。說到收入部分可有趣了，內建項目是不夠用的，我必須不斷地新增，除了自由接案者肯定有的基本項目，如插畫、漫畫、設計稿費，以及出書後的自費出版收入（擺攤）、版稅之外，陸續出現的有參展費、講師費、獎金、駐村生活費結餘款、漫畫輔導金補助等零碎項目，然後是我每年最期待的「退稅」。喔，沒錯，至今我還是退稅人口。

來說說那些非典型的收入項目吧！高中畢業後我出版了第一本同人誌（當然是自費出版），累積出一批同人誌販售會場的讀者，印刷量從一百逐年增加至一千本，有時候還會再加印幾百本。跟商業出版拿版稅的方式不同，自費出版作者只需要支出印刷費以及攤位租金，剩下的全是收入。所以，大學就讀美術系的四年（自費出版玩最瘋的人生階段），我從來沒有擔心過生活費。進入設計研究所後，情況變了，因為我報名了「法國安古蘭國際漫畫節台灣館漫畫家代表徵選」。當時只是懞懞懂懂地整理那些自費出版品（漫畫、插畫集、繪本）就報名了，完全沒聽過安古蘭這個地方，也不知道這個世界上有日本漫畫以外的歐洲漫畫存在，甚至沒有看過商業出版的台灣漫畫，而報名的主因只是我愛旅行，選上的話可以去法國。沒想到，我還真的選上了！二十三歲的我成了最年輕且無知的台灣漫畫家代表。

「補助款」是我重要的收入之一

2012年晃了一趟法國安古蘭漫畫節，我的記帳項目從此多了「參展費」，回台後漫畫創作方向、內容、風格從此大變。我也開始學習法文，渴望再去安古蘭漫畫節接受薰陶，並奮力畫出新作品《房間》，成功選上2014年的參展代表；那一次，我依然是其中最年輕的漫畫家，但已閱讀不少台灣、歐洲漫畫作品，並想將作品打進歐漫市場。

後來，我經歷一段創作空窗期，發現文化部與多國藝術村簽約，每年都會送藝術家出國駐村創作、交流，而我幸運獲選兩個駐村資格，去了捷克與法國安古蘭。那時，我一年有半年不在台灣，「駐村生活費結餘款」就在該時期出現於App的項目中。而當業界開始好奇什麼是安古蘭漫畫節、駐村是什麼樣子，我受邀演講、分享創作經驗的次數也愈來愈多，「講師費」便出現在欄位中。再隨著時間推移，作品愈來愈多，《房間》得獎了，第二本、第三本漫畫又得獎了，記帳項目多了「獎金」。

這兩年，文化部著手推動漫畫產業，核准一筆可觀的經費，意圖增加台灣漫畫的產量。創作者申請後可以拿到漫畫輔導金，也就是稿費（我已當作失業救濟金），「補助款」成了我重要的收入之一。

回頭說那個我認真記帳的App。由於每次查看收支總額，不知為什麼永遠都是赤字，某回一怒之下便把App刪了！管他是怎麼活下來的，反正只要還活著，我就能繼續畫下去嘛。

作者簡介：

61Chi，漫畫、插畫、平面設計三棲自由接案者，曾於捷克、法國藝術駐村，並代表台灣參展法國安古蘭漫畫節。著有《房間》、《南方小鎮時光》、《城市裡，有時候》等書。

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