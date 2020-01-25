親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

劉素美／小窩心大溫馨

2020-01-25 02:37聯合報 劉素美

她是同社區的人，個兒嬌小，穿著講究，散發出高貴的氣質，冷冷地感覺不易親近。偶爾與她在社區大門外的站牌等車，若是搭「共乘」計程車，則多聊一句，得知她從公家機關退休，但仍不知彼此姓名；若是坐公車，我則往往比她早下車。

又在候車亭一起等車了，相視一笑後，兩人的尷尬在車不來的分秒裡加乘。「天氣變冷了，走出家門外才感覺到。」我先寒暄了，順勢拉攏薄外套。這大車和小車都不來，有夠慢！

霎時，她從包包掏出東西要給我，說：「來，我多帶了條圍巾，妳圍上吧，回來再還我，我住XX號。」一條黃底藍花絲巾呈在眼前，一看，質感肯定是好的。太突然了，我與她不過點頭之交，這麼美且貼身的物品，怎好意思拿來披上？那是餘溫的交流，我這歐巴桑披過了，她不嫌棄？

我笑著婉拒並感動謝著，真的，不好、不用啦。公車終於來了，先讓她上車，車上人多，一下子溫暖起來了；下車前，我回頭尋她，深深一笑致意，謝謝您，真的，沒那麼冷了。

參加娘家社區的遊覽，一群婆婆媽媽上了車，屁股還沒溫熱，就嚷著試音，歌聲還ok啦，我自顧賞著窗外一框框的景，補著我一段段的眠。

下了第二個景點，老鄰居徐先生買了袋小蘋果分著大家吃，陽光煦煦下，大家啃著、聊著，覺得特別甜。要上車了，果蒂殘核呢？環視周遭沒有垃圾桶，這時，對面的年輕女孩一臉笑容走來，「阿姨，我幫您拿去丟。」這，沾滿了我的口沫，不衛生吧？不行、不行。「阿姨，沒關係啦，我也準備過去洗手！」我趕緊用衛生紙包著讓她拿去丟，怎麼有如此懂事貼心的女孩？從旁人口中得知她是里長的小女兒，一向乖巧人緣好。這年輕人太難得了，里長伯呀，一人當選，全家服務？娶到您女兒的人有福了。

和幾個同學同遊土耳其，爾帶著她的妹妹娟同行。一行人無所不聊，無所不拍，開心極了！

到土耳其不血拼件皮衣著實可惜；在展售中心看完表演、喝了蘋果茶後，該下手了。我看上一件兩面穿的長大衣，試穿後，大夥兒點頭說簡直是為我量身訂做的，但要價不菲，跟銷售小姐砍來殺去要血流成河了。這時，娟在一旁說：「姊姊，妳專心殺價，我來幫妳檢查衣服。」她把皮衣正反兩面仔細瞧個究竟，尋尋摸摸後說道：「姊姊，檢查都沒問題，妳可以安心買了。」怎麼有如此可愛的妹妹呀。

完成樂遊要滿載而歸囉。準備登機時，同學華請我幫她看著行李，她要再去趟洗手間。一會兒，本來排隊要登機的娟跑過來，說：「姊姊，看妳行李那麼多，我幫妳拿一些吧？」我感動地回：「謝謝啦，這有些是華的，妳太貼心了！」她說，旅程中只有我和華「單身」，可能需要多一點的關懷和幫忙呀。眼看她老公進了登機門，她一個人排隊在後，令我們感動萬分。

這些互動無法搶拍在手機上，卻深深印烙在心，一想起，感動即滿懷！

衛生紙土耳其

延伸閱讀

爭取中東商機 貿協瞄準沙國2030願景及土國...

土耳其：從中國抵達旅客 機場強制篩檢

阿聯：杜拜和阿布達比機場篩檢自中國抵達旅客

土耳其外送員在披薩上吐口水 遭求處18年徒刑

相關新聞

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？等到2262年，一年會有兩次春節喔！

2020-01-24 06:00

乳拓奇／記得說謝謝

2020-01-25 02:37

【青春名人堂】今日登場小美／年獸

2020-01-25 02:37

珠立葉／鼠來寶

2020-01-24 06:00

【話題徵文：開獎時刻】B編／高三生的開獎日

2020-01-24 06:00

盧素梅／一個人的年夜飯

2020-01-24 06:00

【插畫有故事】TANK／一位說故事的高手

2020-01-23 06:00

【航向未知的世界】郝譽翔／一座漂浮在海上的學校

2020-01-23 06:00

【青春名人堂】林力敏／團圓飯變作平原

2020-01-23 06:00

【青春名人堂】夏夏／可爾必思

2020-01-22 06:00

【話題徵文：開獎時刻】林以璿／每當想辭職時，我就對發票

2020-01-22 06:00

【轉角遇見你】張光斗／她總是讓人心暖眼熱

2020-01-22 06:00

【插畫有故事】圖倪／走過漫漫長夜

2020-01-21 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／年末年始

2020-01-21 06:00

【古生物大小事】李世緯／周而復始

2020-01-21 06:00

白鷺鷥／孤單老人挺忙的

2020-01-20 06:00

【青春名人堂】阮光民／掃地大叔

2020-01-20 06:00

【生活進行式】博伊德．瓦提／把巨大的不可能，化為一個個微小足跡

2020-01-20 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／快樂的腦科學

2020-01-19 06:00

【插畫有故事】錢錢／看見生命更多的可能性

2020-01-19 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／失物

2020-01-18 06:00

【繽紛迴力球】新真／我們的植物園

2020-01-18 06:00

【記憶藏寶圖】韓文蕙／查房驚魂記

2020-01-18 06:00

【青春名人堂】金磊／很玄的…大鯨的眼神

2020-01-17 06:00

【生活進行式】李愛玲／我不想你結了婚才懂得，愛比嫁難多了

2020-01-17 06:00

Noliko／樂在泡腳池中

2020-01-16 06:00

【青春名人堂】印度尤／病懨懨的新德里冬日

2020-01-16 06:00

【愛情旅行國】露米／戀愛生物學

2020-01-16 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／那些不會問男人的問題

2020-01-15 06:00

【世界在我腳下】蘇冠昇／旅人明信片

2020-01-15 06:00

【話題徵文：開獎時刻】大廖／作弊的尾牙抽獎

2020-01-15 06:00

【生活進行式】Winnie Liu／娃娃會走路了！

2020-01-14 06:00

【青春名人堂】許子漢／陽光校園

2020-01-14 06:00

【珊海經】布朗尼飛魚／水涼好個礁

2020-01-14 06:00

【青春名人堂】謝東霖／真心話大冒險

2020-01-13 06:00

【瑜伽這檔事】Phoebe Chang（張以昕）／流動的練習

2020-01-13 06:00

肖楠／門外的身影

2020-01-12 20:02

【記憶藏寶圖】黃忠天／記憶中的蓮霧樹

2020-01-12 06:00

葉宓章／放自己一馬

2020-01-12 06:00
看更多

熱門文章

盧素梅／一個人的年夜飯

2020-01-24 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？等到2262年，一年會有兩次春節喔！

2020-01-24 06:00

【圍爐滋味】丁招弟／幸福長年菜

2020-01-24 06:00

古人創意日常 古代版「圖文部落客」創作都愛畫中有話！

2020-01-24 23:25

【年節點滴】郭素甄／趕場年夜飯

2020-01-24 06:00

【話題徵文：開獎時刻】B編／高三生的開獎日

2020-01-24 06:00

珠立葉／鼠來寶

2020-01-24 06:00

台灣的歲時節日 由來和你想的不一樣！

2020-01-24 09:11

【春節回憶】李月治／大年初一吃兜羹

2020-01-24 22:42

【佳節點滴】螃蟹蘭／埋藏鄉愁的炸油條

2020-01-24 22:40

【青春名人堂】今日登場小美／年獸

2020-01-25 02:37

【書評‧詩歌】蔡琳森／以旋律寫作

2020-01-25 02:27

乳拓奇／記得說謝謝

2020-01-25 02:37

劉素美／小窩心大溫馨

2020-01-25 02:37

【書評‧新詩】沈眠／詩歌是 最高級的思考

2020-01-25 02:28

【書評‧小說】郝譽翔／新世紀的台北寓言

2020-01-25 02:26
看更多

贊助廣告

留言

Top