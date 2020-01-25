劉素美／小窩心大溫馨

她是同社區的人，個兒嬌小，穿著講究，散發出高貴的氣質，冷冷地感覺不易親近。偶爾與她在社區大門外的站牌等車，若是搭「共乘」計程車，則多聊一句，得知她從公家機關退休，但仍不知彼此姓名；若是坐公車，我則往往比她早下車。

又在候車亭一起等車了，相視一笑後，兩人的尷尬在車不來的分秒裡加乘。「天氣變冷了，走出家門外才感覺到。」我先寒暄了，順勢拉攏薄外套。這大車和小車都不來，有夠慢！

霎時，她從包包掏出東西要給我，說：「來，我多帶了條圍巾，妳圍上吧，回來再還我，我住XX號。」一條黃底藍花絲巾呈在眼前，一看，質感肯定是好的。太突然了，我與她不過點頭之交，這麼美且貼身的物品，怎好意思拿來披上？那是餘溫的交流，我這歐巴桑披過了，她不嫌棄？

我笑著婉拒並感動謝著，真的，不好、不用啦。公車終於來了，先讓她上車，車上人多，一下子溫暖起來了；下車前，我回頭尋她，深深一笑致意，謝謝您，真的，沒那麼冷了。

參加娘家社區的遊覽，一群婆婆媽媽上了車，屁股還沒溫熱，就嚷著試音，歌聲還ok啦，我自顧賞著窗外一框框的景，補著我一段段的眠。

下了第二個景點，老鄰居徐先生買了袋小蘋果分著大家吃，陽光煦煦下，大家啃著、聊著，覺得特別甜。要上車了，果蒂殘核呢？環視周遭沒有垃圾桶，這時，對面的年輕女孩一臉笑容走來，「阿姨，我幫您拿去丟。」這，沾滿了我的口沫，不衛生吧？不行、不行。「阿姨，沒關係啦，我也準備過去洗手！」我趕緊用衛生紙包著讓她拿去丟，怎麼有如此懂事貼心的女孩？從旁人口中得知她是里長的小女兒，一向乖巧人緣好。這年輕人太難得了，里長伯呀，一人當選，全家服務？娶到您女兒的人有福了。

和幾個同學同遊土耳其，爾帶著她的妹妹娟同行。一行人無所不聊，無所不拍，開心極了！

到土耳其不血拼件皮衣著實可惜；在展售中心看完表演、喝了蘋果茶後，該下手了。我看上一件兩面穿的長大衣，試穿後，大夥兒點頭說簡直是為我量身訂做的，但要價不菲，跟銷售小姐砍來殺去要血流成河了。這時，娟在一旁說：「姊姊，妳專心殺價，我來幫妳檢查衣服。」她把皮衣正反兩面仔細瞧個究竟，尋尋摸摸後說道：「姊姊，檢查都沒問題，妳可以安心買了。」怎麼有如此可愛的妹妹呀。

完成樂遊要滿載而歸囉。準備登機時，同學華請我幫她看著行李，她要再去趟洗手間。一會兒，本來排隊要登機的娟跑過來，說：「姊姊，看妳行李那麼多，我幫妳拿一些吧？」我感動地回：「謝謝啦，這有些是華的，妳太貼心了！」她說，旅程中只有我和華「單身」，可能需要多一點的關懷和幫忙呀。眼看她老公進了登機門，她一個人排隊在後，令我們感動萬分。

這些互動無法搶拍在手機上，卻深深印烙在心，一想起，感動即滿懷！