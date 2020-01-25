【青春名人堂】今日登場小美／年獸

農曆新年一向是亞洲國家很重視的節日，總洋溢著歡欣的氣氛。年節的到來有如一塊緩衝墊，讓人將一些不愉快的事物「暫時一筆勾銷」，比如那源源不絕的工作隊伍，或日常堆疊的漫長叨念與抱怨。彼時「廢」在任何「家」，都絕對是最舒適的選擇。倘若身邊有隻貓，那是最好不過的了。

所有繁複的儀式與準備都可以「從簡」，但紅包是一個也不能減的。對大人而言，這是荷包「失守」的慘烈之日；對孩子而言，日程表內容是不斷進食、收受著如雪片般飛來的紅包（想像版本），於黑夜中到外頭燃點鞭炮。咻咻砰砰地，用眼睛收攏爆開在夜空中的點點煙花，或許是童年裡無憂的瞬刻之一。

關於兒時過年的記憶，除了吃飯、收紅包和放鞭炮以外的「例行公事」，直到現在我仍謹記著一些細碎到不行的儀式與禁忌，像是除夕夜洗澡不能弄濕頭髮，任何換洗下來的衣物必須保持乾燥，留待他日再洗；客廳要留一盞燈，開到天亮為止等等。最令人印象深刻的，莫過於睡覺的時候，要在枕頭底下壓一個紅包。

大人們會告訴你，這個壓在枕頭底下的紅包可以替你趕走年獸。年獸？當時仍對年獸的形象一團模糊，想像牠大概就是身形相當巨大、黑黑的，嘴巴打開都是尖牙，會張著及地的雙手，趴伏在窗戶上，說不定還會說：「給我紅包，給我。」那樣的某種怪獸。想到這裡，便不禁害怕起來。因此，一個、二個、三個紅包聚集起來，便一一壓入枕頭底，整夜睜著眼不敢入眠，直到不敵睡意為止。就這樣，這頭年獸緊緊跟著我，但我從未看過牠現身，一直到不領紅包的那一年後，年獸的身影隨著一年又一年過去而逐漸褪去。

後來知道，紅包另一個稱呼是「壓歲錢」，或許便從這裡而來。但壓的究竟是什麼「歲」？是趕走那頭年獸，還是這其實潛藏著我們又長了一歲的某種恐懼？對還是孩子的人來說，恐懼長大不會是最優先的選項，趕走可能前來取走紅包的年獸，才是最要緊的事。時移事往，此刻終於恍然大悟，恐懼長大之外，又即將在漫長的時間裡「扮演」拿不到紅包的人，同時還得「扮演」發紅包之人，想想這也夠令人害怕的了，不是嗎？

關於過年的繁文縟節，隨著時代的轉變，也出現不小的變化。人們有的仍用心織造過年的氣氛，有的則隨遇而安。無論何種，多少都含著對他人與自己的一種祝福，用以接迎即將來到的一年。

後來的年，我會在除夕夜洗頭，然而衣物依然沒洗，想著「明日復明日」再洗；燈會開著，小盞的，有點亮光就行了；養了狗狗貓貓之後，鞭炮再也不放了。但我始終保持著在枕頭底壓一個紅包的習慣，儘管心中的年獸早已遠去，然而此刻新「進駐」的獸，是的，是那些貓們。初一，讓我們新衣新鞋出門買貓罐頭去吧。