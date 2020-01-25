前陣子獨自到台南懇親，久違地選擇客運返回三重。因為從台南市區想搭高鐵，得加轉車與等待時間，大概要耗費三個半小時才能到家，卻比客運貴接近三倍－－只能說，遙遠的高鐵站真的是台南人的鄉愁。

婚後大概有四五年沒搭客運，曾經熟悉的風景也有了些改變。首先是票價，當年客運破盤價，台南台北一度削價到三百元左右。當時搭客運都有種賺到的感覺，也讓剛出社會的我多了點回家的動力。後來爆發司機過勞事件，勞資雙方拔河多年，目前的價格我覺得還是很經濟實惠，每次下車前都會很自然地跟司機說聲「謝謝，辛苦了」。

然後是網路族群很熟悉的播片部分。有點可惜的是，我這次選擇搭綠色客運，沒辦法檢視以豪華視聽為賣點的另一家客運。但那個當年會偷播三級片的神祕綠色方塊，現在應該是被版權協會叮到滿頭包，再也不敢偷偷來了。

剛上車時，看到螢幕上正在播影片，有點日系的風格讓我以為是哪部日本電影。仔細一看，其實在循環播放一部四集左右的微電影，講的是一個夢想自駕去旅行的女兒，為了擺脫控制狂母親的掌握，所引發的一連串事件。女兒考到駕照後，就瞞著老媽獨自開車上路，然後下一集，老媽就突然出現在副駕駛座，笑著說女兒想去旅行怎麼不找她……這其實是驚悚片吧？最妙的是我覺得女主角很眼熟，居然是之前見過面還滿欣賞的女演員。

微電影不停反覆播放，根本擋不住睡意，好不容易醒來後，螢幕已沒有畫面，直到我下車都沒有再度開啟。然而，多數乘客拿著手機不斷滑動，可能也沒有幾個人會像我一樣，感受到某種時代逝去的淡淡哀愁吧。

抵達熟悉的轉運站，休息時間長達十五分鐘，不過站裡只有一家小賣店，走了兩圈就決定回車上發呆。不知為何，這台車的年輕女孩特別多，應該是要準備明天回大學上課吧？當年我還在報紙發表過一篇文章，關於搭長途客運時旁邊坐了正妹而聯想出來的奇妙物語，真是青春啊；這一次因為提早買票的關係，被安排在單人座，比較舒適，但也就少掉這種小確幸的可能性。

離開轉運站前，一群補票的客人魚貫而上，我斜前方有位留著妹妹頭的日系正妹，坐在雙人座靠走道的位子。這時有個噸位相當XL的大哥走近，憨厚地問妹妹頭旁邊的位子有沒有人？妹妹頭有點慌亂地移開自己的行李，想讓大哥坐進去。那一瞬間，我注意到大哥自然流露的燦爛笑容……我懂，我想大部分的男生都懂。

客運緩緩地滑下交流道，抵達三重已經過了晚餐時間，廣播提醒著下車旅客要記得拿隨身行李，我還有點恍惚。明明後來螢幕完全沒有畫面，卻怎麼好像看了一兩部關於年少記憶的公路電影？下車時，我向司機說了聲謝謝，他也微笑地對我點點頭。

不管怎樣，先回家再說吧！