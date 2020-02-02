【瑜伽這檔事】Phoebe Chang（張以昕）／男子瑜伽

文／Phoebe Chang（張以昕） 圖／錢錢 分享 facebook

敞開心胸接納自己的身體

瑜伽是專屬於女性的活動嗎？到底男性適不適合練瑜伽呢？在大部分的瑜伽課堂上，學員確實都以女生居多，當人們想到瑜伽，腦中浮現的也幾乎是身材曼妙的柔軟女子，在墊上展現拗折自如的高超技巧，令許多男士望之卻步。

歸結男人不願意練瑜伽的原因，多半是自認筋骨太硬，即使鼓起勇氣嘗試練習，見到身邊的老婆或女同學輕鬆自在便能完成動作，自己費盡全力仍彎不下去，內心的小劇場便開始上演了：「我好糟糕，怎麼都做不到。」「好沒面子，丟臉死了。」接著再幫自己找藉口：「拉來拉去的好無聊，還不如去跑步健身。」「瑜伽好娘，不適合我。」

在手忙腳亂、深感挫折之際，如果再被左右鄰居有心無心地瞄了一眼，或者被熱心卻不諳人情世故的老師不斷呼喊、調整，全班的目光如暗箭般頻頻飛射過來，雄性自尊頓時嚴重受創，直想找個地洞鑽進去，再也不想踏進瑜伽教室。

然而也有一群男學員願意放下自我防衛，敞開心胸接納自己的身體，在日復一日的練習中，覺察並卸下社會賦予男性角色的壓力與期待。偶爾讓身心放鬆下來，毋須總是全力以赴，擁抱自己的脆弱與疲憊，在墊子上好好照顧自己一回，充電片刻，那是多麼美好而必要的事。

所謂的「僵硬」不只是身體，還有心理層面，當內在缺乏彈性時，肉身也會顯現出相同的狀態，長期下來有損健康。如同瑜伽大師艾揚格（B.K.S. Iyengar）說，在這世上沒有任何事情能完全擺脫緊張與壓力，最重要的是要能應對隨時產生的壓力，不讓壓力留下痕跡，也不在身體各個系統中蓄積，這才是克服壓力的根本。

練習瑜伽能幫助我們紓解日常生活中的壓力、緊張與匆忙，重歸平衡穩定，不分男女老少都很需要。而身體所具有的條件，以及是否能變得柔軟、強健倒是其次，內在的轉化與安頓才是重點。

我朋友阿德是一位男性瑜伽老師。數年前他加入健身房，熱衷於鍛鍊體魄，但身為男性，對於瑜伽終究存有一定程度的猶豫。當他透過教室玻璃窗窺見裡頭的學員做出各式體位法，抗拒中帶著一絲好奇，無數的問號在心中盤桓：「他們好奇怪，為何要擺出這些怪異的姿勢，真的無法理解。」直到某次健身完，途經韻律教室，終於忍不住走進去，拉了張墊子開始練習，就此離不開瑜伽。

「第一次上完課覺得通體舒暢，流了很多汗，非常舒服。」瑜伽沒有想像中困難，做完再去上班，一整天都精神抖擻、情緒穩定，讓他不禁一堂接著一堂做下去，不知不覺過了許多年，後來還接受瑜伽師資訓練，在下班後兼職教瑜伽。因為親身走過，阿德非常懂得男人對於瑜伽的各式情結，而男學員有了他的引導，練起瑜伽也更自在了。

「瑜伽練的不只是身體，練完心中還有一種說不上來的平靜。於是這幾年我開始嘗試靜坐，也分享給我的學員。」阿德的業務生涯需要經常在世界各地奔波，他的行李箱始終都有一張薄墊，無論到哪裡出差，墊子一鋪就能展開簡單的練習，靜坐更是每日所需，跟飲食和睡眠同等重要。

透過瑜伽，阿德得以在忙碌的旅途中安定下來，而瑜伽也神奇地成為他工作上的助力：「常常遇到客戶不經意地聊起瑜伽，有了共同話題，愈談愈開心，就算生意沒談成，彼此也留下很好的印象。而當有客戶抱怨身體不適，我就教他幾個姿勢來放鬆，兩人一拍即合，成功簽下一筆訂單。」

阿德不管到哪裡，都會吸引「瑜伽人」來到他身邊：「我沒在騙你，就連在歐洲坐火車時，身邊的外國人也莫名其妙跟我聊起瑜伽。」他笑著說，因為瑜伽，工作變得更順遂有趣了，這真是始料未及的恩典。

瑜伽就像一位忠實的朋友

另一位瑜伽男孩名叫阿昱，他從國中開始接觸瑜伽。因為加入跆拳校隊，在多年的集訓過程中留下諸多舊傷。身強體壯且酷愛運動的他，年紀輕輕便飽受膝蓋疼痛之苦，於是在阿姨的引薦下練習瑜伽，成為瑜伽教室少見的青春期男孩。

青少年一直是最難推廣瑜伽的族群，因為這個年紀多半喜歡具有速度感或競爭性的體育活動，例如打球、游泳、跑步、跳舞，幾乎不會選擇瑜伽。兒童瑜伽能寓練習於遊戲，但小大人卻覺得太幼稚，一點也不好玩。可若要用成人的方式來上課，他們又感到太無聊，缺乏耐性停留在動作中，令老師束手無策。

然而在青春期階段，正要從兒童期過渡至成年期，身心皆處於劇烈變動的狀態，種種失序卻也最需要透過靜心來平衡。

「朋友們都不知道我在練瑜伽，我從來不說，因為沒練過，講了他們也不懂。」阿昱很有自己的想法，他認為瑜伽不只對他的身體有療癒的功效，還有其他附帶的好處：「每次考試前壓力都很大，還有遇到人際關係不順，不知該怎麼辦，但練完瑜伽後，心裡輕鬆很多。」

瑜伽是阿昱校園生活的浮木，憑藉著一份興趣與喜愛而練習，晚間或假日時常能見到他的身影。當念設計的他缺乏靈感時，也常踏上墊子放空片刻，讓腦袋關機後再重新啟動。瑜伽就像一位忠實的朋友，陪伴他完成諸多精采創作。

目前阿昱已經高中畢業，準備出國留學。在台灣的最後一堂瑜伽課，他依然自嘲：「我的身體不管怎麼練都一樣硬。」但看在我眼裡，阿昱的進步與成長豈能用柔軟度來衡量，對於一位這麼年輕的孩子來說，能主動堅持瑜伽如此多年，這份不畏艱難的精神，無論施展在哪個領域，都能獲得很大的成就吧！

另一位男學員建睿目前還在讀大學，第一次上課時，父親帶著他來到教室，告訴我：「老師，我兒子從小到大都有失眠的問題，看遍無數醫生，吃了各式各樣的藥都沒用。我聽說瑜伽能幫助放鬆，所以想讓他試試，就請您多照顧他了。」

聽完這位父親的一席話，讓我想到以前當我憂鬱又睡不著時，我爸爸也是這樣伴我多年，直到我慢慢揮別充滿陰霾的人生。爸爸真是偉大的存在，默默在孩子的背後提供無條件的支持，沉默寡言，卻一直用行動去愛著自己的孩子。

我立即點頭允諾。課間我不斷觀察這位學生，他其實沒有太大的問題，只是容易焦慮及不由自主地抖動肢體，很需要放鬆身體和頭腦，讓身心慢慢靜止下來，而瑜伽對他會是很好的一條路。

課後跟建睿聊了一下，他說剛剛大休息時竟然睡著了！而當他描述失眠的痛苦，每晚十一點上床，卻要到半夜兩點才得以入眠，即使服藥也完全無效時，我完全能感同身受，跟他分享我也曾經歷很長一段時間的失眠，以為此生都好不了了，但後來卻藉由瑜伽而慢慢調養好。

當我們一起返回大廳時，又見到等待兒子下課的爸爸。他幫兒子找到教室，然後一直陪著他，希望他能早日好睡，真是令人感動。

隔周建睿來上第二堂課，這回他在大休息睡得「不省人事」，課後我不斷搖晃他的手臂、呼喊他的名字，他都無動於衷，就連大夥兒踏出教室的腳步聲、談笑聲，以及打掃阿姨打開刺耳的吸塵器都無法吵醒他。無計可施之下，只能請他的父親來幫忙。

我一邊走向大廳，一邊在心中頑皮地想：「這位爸爸，你兒子真的有失眠嗎？我看他睡得挺好啊。」

「建睿睡得太熟了，我叫不醒他。」我告訴對方，接著領他進入教室。建睿爸爸臉上流露不可思議的驚訝表情，走到鼾聲大作的兒子身畔：「弟弟，下課了，我們回家吧。」建睿終於在父親的呼喚聲中揉揉眼睛坐起來，不好意思地笑了。

望著眼前兩位緊張的男子終於放鬆了，這個畫面實在太美妙了。或許這只是一個開頭，繼續走下去，日後瑜伽必定能帶給他們更多的禮物。

●摘自有鹿出版《瑜伽這檔事》