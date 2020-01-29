【青春名人堂】劉冠吟／女人的規格

日前接受一個專業商業媒體採訪，當期我入選了年度百大專業經理人，媒體團隊相當專業地擬好訪綱，派來做了萬全準備的文字記者與經驗豐富的攝影記者，就在我們的永康店裡聊了一下午。最後，要拍照的時候，我開玩笑地對攝影說：「拍完要幫我修一修喔，我要看起來超漂亮。」

嚴謹認真的攝影聽了我這個要求，仔細地端詳我的臉，然後說：「好，我會把你的臉頰往上推，臉寬度修窄一些，牙齒調白，然後眼睛再放大，眼白顏色白一點。」我一聽大驚，哇塞，平時沒仔細做研究，原來以專業標準來說，我的臉這麼多瑕疵，是一張完全不符合規格的臉。

我這個人最大的優點就是，把別人的話當耳邊風。我交往最久的男友，在某年生日卡片裡面有一句：「冠吟寶貝真是什麼都好，只是腿有點壯。」年少氣盛的冠吟寶貝看了真是無限火大。我自小就是田徑隊，然後又參加足球隊，跑得很快就不說了，射門的準頭也超優秀，勳章是我的小腿肌非常發達。話說回來，如果我是男生，會有人對我說「你真是什麼都好，只是腿有點壯」嗎？

長大成人以後，我交往過一個很在意外表的男友。他本身是個帥氣的男子，有一次帶我跟他家人一起出去，他的嫂嫂誇我說：「長得真可愛耶。」可能是客套話吧，但該男竟然接了一句：「喔我常常覺得她要是再漂亮一點就好了。」或是他有時候會深情地看著我，真誠地說：「你應該要再瘦個十公斤左右。」但當時我才四十幾公斤，再瘦十公斤，我的人生到底要往哪裡去，紙資源回收場？

關於外表的評論真是族繁不及備載，同為女性應該都有感覺，我們這個社會對女人的關注實在太多。我稍微有點名氣以後，常在媒體報導上出現，有一次網友在我的報導底下評論：「是普妹。」看到這種評論我都想大喊一聲，先生你等等！我做的事情跟我的外表有什麼關係啊？難道身為女人，我的外表就要接受公評嗎？

身為女人一點也不容易啊。我成長過程中每次面臨這個狀況，就會忍不住想如果我是男生，你會那麼仔細看我外表嗎？即使是相貌這麼不出眾的我，不在外表下什麼功夫的我，老實說異性緣一直都很好。當女人如此不易，但還是有容易的路可以走，其實不用符合社會上別人設定的任何規格。你覺得美就美，美的定義是由你的心情定義，跟也真心懂得你美的人來往。只要你願意，讓自己當個獨一無二的你。