或許是自小愛閱讀，當了媽媽以後，就滿心計畫要帶孩子接觸這美好的書本世界。於是當女兒一歲左右能好好坐著了，我便參考當時最炙手可熱的親子作家汪培珽的書單，大把大把地購買繪本；女兒上小學後，我漸進式地為她置換成文字較多的橋梁書；現在她上國中了，我便引薦少年小說或文學性較強的著作，希望能讓她領略文字之美。

不過，綜觀這十多年來的「引領閱讀」，受益最多的可能是我，因為我不只擔任買書的角色，還與她一起徜徉在故事山文字海中－－是的，每晚女兒臨睡前，我們總要進行一段「朗讀儀式」，也就是女兒挑書、媽媽朗讀，作為一天的結束。這個儀式直至今日仍在進行中，雖然偶爾會因時間太晚或出外過夜而暫停，但大體上是持續不輟的，也是我人生中做過最有恆心毅力的事了。

「朗讀儀式」的持續進行，一方面可以解釋成媽媽愛讀，一方面也得仰仗女兒愛聽。女兒從小就顯現出優越的傾聽能力，不曾在朗讀過程中先睡著（只有媽媽邊讀邊打瞌睡，導致讀得亂七八糟），也會體貼地在媽媽愛睏而語無倫次時，說「今天就別讀了吧」。女兒還小的時候，總是一口氣選四、五本繪本，咚咚咚地跳上床來，依偎著我，準備來一場聽故事饗宴；而我則會依照床頭鬧鐘的時刻，決定滿足她聽完所有故事的需求，還是說服她今晚講其中兩本就好。

為了讓故事生動好聽，我力求過程流利、避免讀錯音，並適時地變換聲調：大人的口氣低沉冷靜，孩子的話語高亢純真，敘事者口吻平淡中立……每每讓女兒聽得聚精會神、津津有味，我也就更加心甘情願地每晚拿起書本，進行一段又一段的故事旅程，樂此不疲。

我是個重度文字依賴者，不擅長圖像思考，每回見著圖片總是忙不迭地找底下的圖說，似乎沒有了圖說，我就茫然不解這張圖片的意義。也因此，我相當仰賴繪本的文字，如果繪本有完整的敘述文字，我朗讀起來就輕鬆不費力，只需在讀文字之餘，引導女兒看看書裡面的插畫（其實女兒跟我不同，她習慣先看圖再看字，常常她已經看到了圖中的某些細節，我還渾然未覺）。然而，若是遇到字極少、圖極大的繪本，或是文章沒有明顯可尋的脈絡，我便會卡住，只能草草帶過，儘快結束這本書，再重新攤開一本我熟悉的「文字主導型」繪本，在文字中安身立命。為此，我自認並非好的「說書人」，只能扮演一名稱職的「朗讀者」。

當女兒進入小學，我們朗讀的範圍不再只是繪本，我希望她能接觸文字更多、情節更豐富的作品，也想讓她讀一些我年少時讀過且喜愛的書，於是要讀完一本書的時間更長，有時甚至要花一兩個禮拜。當然媽媽的用心良苦不見得女兒都能充分感受，有些我極力推崇的書，她不覺得有何吸引人之處……這實在頗讓人沮喪，但只能朝「這就是世代差異」方向去理解。有些書則神奇地超越了世代，獲得共鳴，就像女兒特別喜愛林海音的《城南舊事》，有一陣子她常要我一讀再讀，哪怕書中有許多那時代的慣用語，她依然能在〈惠安館的小桂子〉裡，感受到英子和妞兒間真摯的情感；在〈爸爸的花兒落了〉中，感受英子在爸爸過世時一夜長大的頓悟。

在這些年每晚朗讀的過程裡，除了女兒接受故事的洗禮外，我也感覺自己從白天忙碌擾攘的工作卸載沉澱，獲得繼續前行的力量。猶記得五年前父親逝世之際，我朗讀兒童文學作家陳素宜的《柿子色的街燈》，其中一段描述在冬至的夜晚、柿子色的街燈下，用五角硬幣就可以投射出已逝親人的形象，一時之間思念及不捨父親的情緒湧上心頭，讓我頓時喉頭哽咽、泣不成聲，女兒安靜地在一旁看著我。哭了一陣子後心情漸漸平復，我告訴女兒現在無法再讀下去，後來也有一段時間沒讀那本書，但我一直記得那個晚上，那段文字真實地觸動且撫慰了我。

今年女兒上了國中，課業日趨繁重，考試愈來愈多，上床時間一再往後延，本不希望因為「朗讀儀式」而耽誤了她睡覺的時間，但她仍然堅持要聽媽媽讀書再睡，即使一小篇也好－－家有國、高中生的想必都聽過「一○八課綱」，但這東西究竟是什麼，我依舊霧煞煞，只知道「素養」很重要；依稀聽聞老師說過，廣泛閱讀對提升素養很有幫助，於是我想就這麼讀下去吧！只要女兒願意聽，我就願意一直當個引路人，在這個嘈雜紛亂的塵世中，圈出一小塊淨土的美好。