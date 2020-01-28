【青春名人堂】許子漢／幽明微光

秋野芒是行走偏鄉，到國小裡演出的劇團，不過，也不總是在國小裡，我們偶爾也到社區活動中心、圖書館，甚至教堂或廟宇裡演出。

我們在廟裡演出過三次，都在同一座廟，花蓮市大陳新村的真君廟。

大陳新村是因特別的歷史背景形成的社區。1955年，大陳人撤退來台，設立了三十幾個「大陳新村」，花蓮的大陳新村就在市中心的美崙。

阮弼真君是大陳人的特殊信仰，全台灣唯一的真君廟就在花蓮。2016年，秋野芒第一次到大陳新村演戲，就在廟裡開演，回歸了劇場人神共賞的古老傳統。2017年，我們第二次在這廟裡演出。今年，我們又回來了，演出這一年最新的作品《動物勳章》。

這個戲特別的地方在有香味，這要靠一或兩個烤箱在後台「發功」，因此電力需求較高。在國小演出，通常不會有問題，因為會有清楚的配電資訊，電力配置也都符合規範，但老舊的建築就很難說了。

這戲夏天在霧鹿演出就跳電了，逼得我們亮場演出，驚險過程記憶猶新。

準備工作如常進行，天逐漸暗了，觀眾朋友從市區各地陸續到達。許多人買了東西來，邊吃邊等開演，小朋友在廟埕上追逐嬉戲，興奮地攀爬廟裡的紅色高腳木椅。想必家裡的沙發爬起來太不過癮，這天可以徹底喚醒遠古的猿猴本能。開演時間到了，一切還算順利，我看看廟埕上的神像，或許，神明還是有保庇的。只是，總有不祥的預感。

結果，還是跳電了，我們插上烤箱，過了一下子，全黑了－－為什麼不是一插上就跳電，而又過了一下子，是個謎！

全場暗去的一瞬間，導演、舞監、後台的工作人員都迅速動作，尋找電源和電箱，小手電筒的光束在黑暗中來去穿射，猶如一道道光劍。我心裡有底，這老舊的建築不容易查找。我第一件要做的事，是對觀眾說明。我不想增加緊張氣氛，緩步上前，先讓演員退場，再跟觀眾簡單說了幾句話，請他們耐心等待。

上次在霧鹿是白天演出，我們立即的應變是拉掉遮光的黑布，亮場演出；這天是晚場，星月雖明，但廟裡沒有半點光亮。我外表鎮定，腦中如陀螺飛轉，而工作人員依然忙碌地想找回任何可能的光。

時間流逝，不知道過了多久，但我確定已過了能容忍的極限。戲要演下去，必須有光，我要立刻找到光！

其實一開始我就有了方案，但覺得並非最佳選擇，所以先等待復電和思考更好方案的可能。如今我決定啟動這僅有的方案。我召集所有前台人員，收集場中唯一的微弱光源，也就是在場中來回穿射的小手電筒。總共收集了約莫十支，我把人員編組，分配到左右舞台，有的負責打亮布景，有的打亮演員。準備好，我再度上場說明，我們只有微弱的光，但以此微光，戲會繼續演出。

所有的觀眾沒有一人離場，有人還拿出了手機，啟動App，協助打光。我無比感動，走下場時，正對著廟埕中的神像，天命難測，只能盡人事。戲，繼續上演。

後來聯絡上廟方工作人員，復電了，我們只能啟動一個喇叭和部分的燈光，但畢竟可以有聲有色地演完。

散場前，我再度上場致歉，並感謝觀眾的不離不棄。一般演出，我是不說話的，這一晚，我講了三次話。

說完話，我退到廟埕邊的神像前，看著觀眾離場。有位小姐幫我們收了椅子，離去前，特地走到我面前，向我說了謝謝！

我抬頭看看神明，感覺很複雜，幽明之際，總有暗昧難解的關節。我想了想，還是說了謝謝，畢竟我們仍有那足以演出的微光！

●本文作者創辦秋野芒劇團，帶領東華大學的學生志工，為國小學童進行公益演出。