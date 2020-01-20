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白鷺鷥／孤單老人挺忙的

2020-01-20 06:00聯合報 白鷺鷥

大學畢業即全心投入職場，婚後在老二出生後即辭去工作回歸家庭，當個全職媽媽，一路陪伴孩子們成長。經歷過青春期的叛逆風暴，以及基測、學測的考試壓力，如今兩個孩子都已大學畢業進入職場，展開他們的獨立人生，而我也年屆六旬，邁入初老階段。

在首爾生活的女兒，常擔心媽媽過著「孤單老人」的生活，頻頻傳訊分享生活點滴或視訊問候，可是卻發現媽媽老是遲遲未讀－－沒辦法，孤單老人的我還是挺忙碌的。

喜歡嘗試新料理，打開電腦google一番，無論西式、中式，各種料理食譜隨手可得，韓式泡菜、蘿蔔糕、獅子頭、義大利麵、披薩……都玩過。心血來潮時就發個麵糰，享受手作麵食的樂趣，忙上幾個小時就有熱騰騰的包子、饅頭可吃，屋裡滿溢著幸福的麥香與蒸氣。

當朋友分享DIY自製洗碗劑時，又跟著收集鳳梨、柳橙果皮，一桶一桶的環保酵素靜置在陽台上等待著發酵熟成，過程中要注意避免瓶子氣爆，常須照看「酵素寶寶」，也挺忙的！

逛花市、買盆栽更有趣，盆栽買回後，將數個小盆栽重新組合到大盆種植，加上廚餘堆肥製成的黑土，再經陽光與水的澆灌，一段時間後就能享受花草們的美麗回饋。坐在陽台前，喝上一杯咖啡，看著小花小草們每天的變化，享受著與自己獨處的時刻，日子真不錯！

全職媽媽酵素職場義大利食譜
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