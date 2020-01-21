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【插畫有故事】圖倪／走過漫漫長夜

2020-01-21 06:00聯合報 圖倪

我為〈我將前往的遠方〉所繪製的插畫。 圖╱圖倪
我為〈我將前往的遠方〉所繪製的插畫。 圖╱圖倪
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每回接到「插畫有故事」的邀稿時，就代表一年即將結束。這是我第三年為《聯合報‧繽紛版》寫這個專題的文章了，今年依然有許多圖、許多故事讓我印象深刻，其中最有感觸的一篇文章，就是由施昇輝老師所寫的〈我將前往的遠方〉。

我對施昇輝老師的印象，來自樂活大叔的0050理財書籍。作為一名讀者，除了理財知識外，我也一直很喜歡施老師的生活態度及開朗笑容，所以當收到這篇文章的插畫邀請時，我才發現文章內容和自己所認知的老師，其實是不一樣的。

為什麼會對這篇文章特別有感觸？可能是因為接稿的時候，我正歷經家中長輩生病、住院、過世的過程。

在這幅插畫中，我運用了很多深色來處理想要表達的氛圍：陪伴長輩走過病痛，就好像走過一段漫漫長夜，有時會覺得充滿無力感，有時會感受到一種未知的恐懼，好像一切都進入倒數計時，而你只能調適自己來面對這些無奈。枯樹、落日、月亮，皆代表著即將消失的生命，我以抽象的元素呈現失落與哀愁，而畫面中一位靜靜坐著的人物，則象徵著陪伴。

我滿喜歡這種抽象又充滿故事性的插畫。雖然大面積的黑色不是那麼適合報紙，但是我真的覺得它很能傳達出我要的意境；當然，我也非常感謝繽紛編輯室容許我這小小的任性。

自畫像。 圖╱圖倪
自畫像。 圖╱圖倪
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