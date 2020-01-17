【青春名人堂】金磊／很玄的…大鯨的眼神 分享 facebook

曾讀過一則有趣的論述，說人們一直在學術上釐清人類發展的歷程，在鄉野傳奇中找尋大腳雪怪等生物，甚至到外星探索其他生命，以及研究擁有高等智慧的物種……不論有意無意，這些舉動似乎都有點不甘寂寞，想找出與「人類」相近的靈魂與存在。又或者，如我們永遠不會停止的，試圖用各顯神通的方式，與自己傾心迷戀的物種對話－－不要說你沒有這樣做過，沒有人會相信的，只要看看眾多忠心耿耿的「鏟屎官」就能略知一二。大夥照三餐外加消夜的噓寒問暖，求的不過是讓人融化大半天的一個動作、一個回應（雖然可能都只是人類的自作多情）。而且就算主子們半聲不吭，只要眼神對上了，當事者就可以心領神會地感受到些什麼（又是人類的自作多情）。

講了那麼多，我要說的是，這種事情和我在海裡與鯨豚大神們的相處是一樣的；每次看著牠們慢慢靠近，不論是持續在身旁好奇地回轉繞圈，又或者只是單純從面前經過，都會期盼與牠們目光交集的瞬間，而且似乎真的能透過眼神，了解當下牠們的感受（也許還是人類的自作多情）。

當有機會被小鯨魚或小海豚繞行於身旁的時候，從牠們不停轉動的眼珠，以及直盯著你瞧的視線裡，可以很明顯地感受到新生命對世界的好奇；對於環境是好奇的，對於其他生物是好奇的，甚至對於自己能在水裡做出不同的動作也是好奇的。

至於大鯨的眼神，我覺得透露了更多事情。除了鯨魚媽媽帶著寶寶從旁經過，幾乎都有一種身為鯨母的霸氣與謹慎，一副「不要想來動我家小孩」的樣子；也碰過管不住身旁的調皮小鯨，直接累癱不動眼神死的媽媽；當然，也有用好奇的眼神直盯著我們，在我們身邊繞行的大鯨……相對於小朋友，大鯨的眼神往往多了幾分空靈感，似乎除了眼前的事物，牠們有一部分是更往外擴展的－－摒除目前科學已知的部分，也許這些一生在水中生活的高智商哺乳類，真的有什麼方式去感知更大範圍的事情；畢竟，牠們擁有情感與意識這件事，是無庸置疑的。