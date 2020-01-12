【記憶藏寶圖】黃忠天／記憶中的蓮霧樹

圖／Silvia 分享 facebook

他在烈日下除草種菜的身影，深烙我心

屹立在台中泰安國小東側圍牆旁的蓮霧樹，迄今已有五十多年的歷史。比起許多老樹，蓮霧樹齡不算太大，長得也不顯眼，可能許多師生與畢業校友，都不知道此樹來歷。不過，它卻默默地見證著一所偏鄉國民小學的發展與人事滄桑，也陪伴許多莘莘學子長大。

談起這棵蓮霧樹栽種的因緣，首先要回憶一段往事。在四、五○年代，由於政府甫從中國大陸撤退來台，國家物力維艱，因此，起初從軍中發起的「克難運動」，很快地便蔓延至台灣各個角落。而當時泰安國小的教室，正是由家長會捐建以竹片泥土為牆，表層再以石灰塗抹的「克難教室」。我父親黃恆昇正是在這個克難時代，從1956年九月到1967年八月，接掌泰安國小校長，前後長達十一年之久。他將最美好的熱血青春，貢獻給台灣這所偏鄉學校。

在一般人家吃不起蘋果的時代（美金匯率約1：40），老百姓生活都很清苦，公教人員也不例外，每月的待遇約在一兩千元之間。加上戰後嬰兒潮，家家戶戶食指浩繁，生活更是艱困。是故，從事副業貼補家用，幾乎是全民運動。當時身為校長的父親，利用前人留下的廢棄豬舍，與母親在校園裡養豬挑糞種菜，不僅在今日不可思議，即在當時，恐怕也屬罕見。

父親同時也利用校園閒置土地闢建葡萄園、梨園，由全校師生共同經營管理，藉以貼補學校財務的拮据。回想父親公教人員一生，並沒有留給子女太多的資產，但是他在烈日下除草種菜的身影，卻深烙我心。

四、五○年代的泰安，是一個民風淳樸的農村。當時最繁華的街道，就在泰安火車站對面，米店、雜貨店、冰菓店等，都在這一條福興路上。昔日村裡唯一的診所，是位於福興路泰安基督長老教會附近的潘家老宅，那是小時候我發燒感冒常常去的地方。印象中的潘醫師家，是一棟三合院的住宅，進了大門右側有一棵很大的蓮霧樹，每到春天的時候，總是結實纍纍，嘗來甜美無比。歲月如梭，早已忘掉小時候打針吃藥的苦痛，但潘醫師家那棵蓮霧樹，總教我難以忘懷。

原本隻手可握的蓮霧樹，現已需兩臂拱抱

2018年尋溯兒時記憶，路過泰安教會，見牧師與一長老在教會門口聊天，我便趨前請教潘醫師家的蓮霧樹是否猶在？沒想到，那位六十幾許的長老，竟是潘醫師的孫子潘恩祺，而且他居然還記得我父親的名字。可惜，他告訴我，潘家那棵老蓮霧樹因枝繁葉茂，影響了住屋，已經砍掉了。萬萬未料一棵近百年的老樹（很可能是台灣元祖級的蓮霧樹），在人類所界定的有用與無用之間，做生死的掙扎，最後仍難逃被砍伐的命運。

泰安國小校園這棵蓮霧樹約栽種於1964年，大概父親知道孩子喜歡蓮霧，便在校長宿舍庭院種下了蓮霧樹。小時候天天澆水，期盼它快快長大，可惜1967年父親因職務變動，轉調為台中縣潭子國小校長。爾後，我也隨著升學與就業，先後遷居潭子、高雄、新竹等地，不曾再見到這棵蓮霧樹。

隨著歲月的增長、泰安人事地物的改變，記憶漸漸地變得有些模糊，但泰安的兩棵蓮霧樹，以及那段克難歲月，始終在我腦海深處。舊地重遊，童年所住日式建築的校長宿舍，如今已悉數拆除，換來了連棟式兩層樓鋼筋混泥土結構的教職員宿舍。撫今追昔，尋尋覓覓，終於看見委身於屋側一角欄杆邊的蓮霧樹，正兀自地生長。推估樹齡與距離，沒錯，應該是小時候的那棵！我撫摸著樹幹，喜出望外，如見親人。

感謝上蒼，當年拆屋整地，改建宿舍時，沒有將其砍除。原本隻手可握的蓮霧樹，現已需兩臂拱抱，壯碩的樹幹與翠綠的枝葉，略具擎天之姿，令人安慰。只是驀然回首，我也從孩提之童，轉眼已成耳順之年。而當年栽種它的父親，也已蒙主寵召，八載有餘。雖然，我始終無緣吃到這棵蓮霧樹上的果實，即使有一天真吃到了，或許也不如今日又大又甜的黑金剛；但父親昔日在泰安國小栽種的那份愛，一直甜在心頭，不曾散去。