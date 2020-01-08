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【插畫有故事】Silvia／擋不住的好奇心

2020-01-08 06:00聯合報 文‧圖／Silvia

我為〈餵媽媽吃飯〉所繪製的插畫。 文‧圖／Silvia
我為〈餵媽媽吃飯〉所繪製的插畫。 文‧圖／Silvia
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畫王麗娟〈餵媽媽吃飯〉的插圖時，腦中盤旋的都是我媽近幾年的狀態。她是一位好奇心與學習力都很強的人，總覺得家裡的東西自己做就好了，於是家裡的某個角落，在不經意間就會多出某樣手工家具或擺飾。

在近四十歲左右經歷了一場大病後，媽媽那雙睜著就痠的眼睛更加不好了，看見的東西全部都自動複製四、五個疊上去，像壞掉的電視機出現錯位的紅綠邊線、模型崩壞的遊戲物件，沒戴眼鏡時就活在比8bit還混亂的世界，而平常喜歡的手工許多也不太能做了。她總是很平淡地一邊說自己的眼睛看出去霧霧，一邊嘟噥眼鏡在哪裡呀？上次配的眼鏡太重了。

媽媽是那種把事件發生年分記得一清二楚的人。「自從眼睛不好之後，記憶力好像也變差了。」某次從台北回到台中，媽媽對我這麼說。我窩在椅子上，她一如往常地切了蘋果和彩虹狀芭樂片，泡了咖啡，一杯美式、一杯拿鐵，和我一起用很醜的坐姿坐在木椅上，面對面聊天。「上次要泡咖啡，樓下的開水就給它放在那邊煮，煮到見底沒水，差點乾燒，真的要寫個紙條貼在旁邊，提醒自己按計時器了。」她時常一個句子落了好幾個想不起來的詞，我能感覺得出她的懊惱；而為了避免自己愈來愈記不住事情，她一逮到機會就滔滔不絕地拉著我和妹妹聊天。

「要讓我的腦袋運轉啊！」她總是笑嘻嘻地這麼說，接著開始在家裡尋找她的iPad，來跟我炫耀她最近在YouTube上看了什麼裁縫或木工影片。儘管眼前擋了一層霧，也完全擋不住她對事物的好奇心啊！

自畫像。 文‧圖／Silvia
自畫像。 文‧圖／Silvia
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