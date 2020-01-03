【愛情學生國】亦帆／大屯蒼蒼

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她一進教室，立刻吸引男生的目光

軍隊是一個封閉的社會，而軍校裡學長對學弟擁有絕對的威權。試想，在這樣的國度裡，學長和學弟喜歡上同一個女生，會是怎樣的情景？

小艾，一百六十二公分的纖細身材，清秀的容貌，白皙的皮膚，俏麗的短髮配上直挺的軍服，嬌豔中襯托巾幗不讓鬚眉的氣概。上課第一天，小艾一進教室，立刻吸引全班男生的目光。她走到我前面的座位坐下，回過頭來微笑點頭，明明是禮貌性的招呼，卻讓我不知所措，滿臉驢相。

常言道，近水樓台先得月，我與小艾課後聊天、討論功課的機會自然相較他人多。有一次談到家庭，驚訝發現我們住在台南同一個社區，兩家相距約五百公尺，只是高三時她隨著父親的調職，從嘉女轉學到南女，怪不得不認識。

學期過了一半，一個周日的下午，我在福利社碰到小艾，兩人坐在角落閒聊。其間，我一直感覺有雙眼睛不時往這邊探過來。約二十分鐘後，我們道別離開，在回隊上的途中，突然有個聲音傳來：「前面的學弟跑步過來。」我停止腳步，察看四周。「就是你，過來！」

「剛才在福利社很大聲哦！一年級就這麼沒規矩，二十個交互蹲跳。」我瞄了瞄學長左臂上的三條槓，雙手抱頭一邊跳一邊答數。處罰完畢，學長輕輕地問：「你和小艾學妹什麼關係？你追她嗎？」頓時恍然大悟，「報告，沒有！我們只是同班同學和台南的鄰居。」學長嚴肅的臉一下子變得柔和多了。「那好，以後我不要在校園或福利社看見你們在一起。」「是！」我敬個禮，快步離開。

第二天，我把此事告訴小艾。她說：「我知道那學長，不要理他。」但自此除了教室，我們在校園裡碰到就裝不認識。不過，事情並沒有因此結束。

一天，剛踏出系館門口，就看見學長站在馬路對面的樹下向我招手。我跑步過去，學長表示在教室裡我與小艾仍很熱絡，要注意不可常聊天；沒想到，學長在班上也安排了眼線，我不寒而慄。不出所料，當天晚自習，實習輔導學長來到班上，說學期已過半，同學的座位要調整，我的座位就被安排到最後一排最後一個位子，與小艾的座位隔得非常遠。第二天，她進教室看到座位換了，好幾天默默不語。

過了十多天，我趁晨間打掃教室，偷偷把一張紙條放進小艾書桌裡，而她也把回信夾在書本中放在抽屜裡，兩人就這麼靠著紙條偷偷聯繫著。

我們相擁而泣，誓約互等兩年

放寒假前，小艾約我一起回家，我們在火車站對面的希爾頓飯店見面，搭晚上十點的夜快車。火車在西部平原上奔馳，窗外一片漆黑，霓虹燈偶爾從窗外閃過，小艾有點倦意，頭歪斜靠在我的肩上。凌晨五點多，我們到達台南，街道除了泛黃的路燈外，天空已沒有一點星光。我們決定走路回家，我鼓起勇氣握住小艾的手，看她沒有拒絕的意思，手握得更緊了。唉，以前上學騎腳踏車走南門路，總覺得好長，此刻怎麼一下就到家了。

隨著日子過去，我左臂也繡上兩條槓。就在學期要結束前兩個禮拜，好久不見的學長來到教室外找我談話。這時候的學長，已經成為實習副團長，他拍拍我的肩膀，說：「學弟，我知道小艾喜歡你，好好把握。」「是！學長。」我激動大聲地回答，同時舉手敬禮，表示我的敬意與承諾。

三年級，我和小艾的戀情化暗為明，一起在福利社喝果汁、到中正堂看周末電影、並肩坐在復興崗精神堡壘下哼唱：「大屯蒼蒼，淡海泱泱……」

九月畢業前夕，校園離情依依，小艾以第一名的成積留系任助教，我則分派至金門擔任排長。赴任前，我們相擁而泣，誓約互等兩年。當年沒有手機、沒有line，公共電話又在幾公里外的鎮上，只有靠魚雁往返互訴衷情。半年後，收信的時間變長，從三天變一星期、變十天，漸漸地一個月都無回音，最後信件被退回，上面蓋著查無此人的戳印，心中充滿疑惑和不解。

過完年，長官宣布部隊要移防台灣，接著又是個把月的忙碌，這才終於再次踏上久別的土地。我迫不及待地回到母校，直奔系辦公室，然而，學妹卻告訴我，小艾去年請調空軍，今年元旦結婚。她還補充了一句，他們是在畢業典禮那段時間認識的。

拖著沉重的步伐，我腦中一片渾噩地來到精神堡壘下，耳邊彷彿響起「大屯蒼蒼，淡海泱泱」的歌聲。抬頭望著大屯山頭，靄靄白雲隨風飄逝……