【青春名人堂】石芳瑜／告別演唱會

臉書上大家分享著莫文蔚的訊息，我才後知後覺「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」已經巡迴了大半年，來到了台北。同時她還宣布往後將不再舉辦大型巡演，這將會是她最後一次的世界巡迴演唱會。

不是鐵粉才會如此遲鈍，但我這年紀的人誰不愛莫文蔚？KTV的點歌單上，每一回我總要點上幾首莫文蔚。唱萬芳、陳淑樺或是金智娟實在太顯年歲，只有莫文蔚可以跨好幾個世代，大概是因為她有點古靈精怪。

《廣島之戀》我唱得肝腸寸斷：「時間難倒回，空間易破碎，二十四小時的愛情是我一生難忘的美麗回憶。」每一回都在短暫的K歌時光中想像自己跨越了道德的邊界，走過愛的禁區。

又或者是〈開水與白麵包〉、〈沒時間〉這種專屬她的俏皮，或是〈陰天〉、〈兩個女孩〉也唱出男歡女愛的荒涼。又或者總是將我帶回過去的〈忽然之間〉、〈盛夏的果實〉……唱著唱著，總有一種我們的青春歲月沒有真的離開之感。

看著四十九歲的莫文蔚，穿上白襯衫，露出逆天長腿，時間彷彿沒有在她身上留下痕跡。

不少女藝人總會選擇一個時間正式向觀眾告別，把最美好的形象留在歌迷心中，從此神隱或放鬆做自己。江蕙就是如此。可是莫文蔚說，巡迴演唱會後希望將重心轉往音樂劇，宣告不會就此離開舞台。

走過高峰，人生就慢慢走下坡路了。其實人過五十時，我便有這種比較豁達的心情。見好就收，當然也需要一點灑脫。然而轉一條路走，又是一種樂趣，就像是攀登另一座山峰，好比我現在開始運動、慢跑，也不排除學一些新把戲。人生要學習不斷轉彎，心態就會比較年輕。還好我這一輩子轉過太多彎，放下再開始，對我而言從不困難。

不過也有人從來不退。近年來高齡化，老人當道，又激勵了不少人努力不懈。我發現打死不退的往往是男人居多，我一個男性友人就宣誓自己要常保年輕。前兩年我去聽了陳昇每年的跨年演唱會，這也是另一種形式的告別演唱會，送舊迎新。我看著陳昇搖著老屁股，不免回想起大學時在校園聽他演唱的樣子，這人始終是個頑童啊。轉念一想，讓歌迷看著自己一年一年的老去，其實比急流勇退更需要勇氣，對一個明星而言，這無疑也是一種豁達。

看台上的半百美女身形健美，實在太逼人，不免也受到激勵；看六十歲的老屁股垂垂老矣，又感到可愛與寬慰。不同的告別也有著不同的人生滋味。