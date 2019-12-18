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李達達／出版人的地下生存匯報

2019-12-18 09:03聯合報 記錄／李達達

交換名片的儀式

周日下午，為了能講一點祕密，四位出版人相約在一家位於地下室的餐館。最先到的是「編笑編哭」的B編，接著戴粗框眼鏡的老編垚順入座。第三位入場的是穿著黑色透膚上衣的編輯小姐Yuli，壓軸抵達的是「出版魯蛇碎碎念」的魯蛇，魯蛇租了一套吉祥物連身套裝，把自己包在蛇皮內，害羞地向大夥問好。

四人到齊，向彼此更新近況，交換新的名片。

B編有兩張名片，一張是粉專「編笑編哭」的經營者，另一張則是她工作的公司。問起公司同事知不知道她另一個身分，她說：「我把自己的私領域捍衛得滿好的。同部門的同事瞞不住，但我會把兩個角色區分開來。我是行銷，要照顧作者，不會讓作者知道我就是B編。」

穿著租來的蛇皮裝，同樣也有兩張名片的出版魯蛇說：「我離開待了十三年的出版業，現在已經不在出版社上班了。」她說，因為成為專辦活動的第三方，不隸屬任何一家出版社，顧忌少，就有機會辦更大型的出版人活動。

編輯小姐Yuli有三張名片。一張是她在時尚雜誌的工作，一張是她經營的內容創作公司，第三張名片印著壽險公司的標誌，她拿出來的時候猶豫了一下，解釋道：「因為很擔心開公司會餓死，所以去考了壽險的執照。」但她希望將來能專注在自己的公司和創作上：「未來會慢慢集中在一張名片上吧。」

老編垚順（曹仲堯）用一張名片走天下。他是語言學習書出版社的副總編輯，瀟灑地說：「本名早就暴露啦，在哪裡工作過大家也都知道，不必隱藏了。」

出版工作種種苦

提起編輯的多重身分，老編垚順有深刻體悟。他曾做過手工藝雜誌的編輯，他說：「以前資源少，每件事都得一步一步親自確認。」做拼布包專題時，他為了確保讀者都能看得懂說明，就自己在家動手做。做食譜書他也照步驟試菜，檢查配方，嘗味道。「到後來做算命書，就弄得我都能幫人家算命了。啊，我不是來當編輯的嗎？怎麼都在做這些怪事。」

出版魯蛇說：「是啊，自製書真的很麻煩！」她曾和一間品牌商合作，但對方太過積極參與製作，「原本是我們提的企畫，到後來卻變成幫對方作嫁。」策畫新書發表會的時候，A老闆希望邀請B老闆出席，卻又不願意給聯絡方式，「所以我只好直接寫信到B公司找B老闆，B老闆卻覺得不受尊重，訓了我一頓。」她嘆口氣說：「好像都在照顧一堆媽寶老闆啊。」

「其實很多作者都這樣，外面形象超好……」B編接過話，談起對作者幻滅的經驗。她曾細心為作者規畫網路行銷案，當她請作者方轉貼新書訊息時，對方卻說：「我們要維持創作者的品格，老師的粉專不能那麼商業化。」B編咬著牙說：「要格調，就不要出版嘛。」

「這就是編輯最痛苦的地方，我們幫作者化妝，讓他們在讀者面前好看，但狗屁倒灶的事都是我們在後面做。」老編垚順說完便舉例，有一次，他發現自家編輯又在辦公桌前哭，問了才知道，編輯收到一張存證信函。他說：「某讀者跑去跟某老師告狀：『老師你的圖被盜用了。』某老師二話不說寄了存證信函來，要提告侵權。查證之後，我發現那張照片是我們幫某老師做的廣編特輯，根本不是盜用！就是有這種瞎事。」

創造的成就感

出版工作的高度創造性，其實能帶來很大的成就感。編輯小姐Yuli離開童書出版社後，轉戰男性時尚雜誌這個新世界。進公司沒多久，主管便讓她挑戰重要的腕錶廣編專題。「當時我養了一隻角蛙，就想試試把錶跟爬蟲類放在一起拍。」但社內提案時，業務們聽到爬蟲類就皺眉，認為廠商不會喜歡，因此兩次提案都被否決。「第三次提案時我改口說，『我想用冷血動物來呈現錶』。換個說法，同事們就興奮了，客戶也很喜歡這個提案。」

Yuli翻開雜誌給大夥看，然後對著那隻尾巴上戴著錶的鱷魚說，這支錶要價兩百萬台幣，除了兩名護送錶的保全，其他人是不准碰錶的。「所以拍攝現場很緊張，飼主握住鱷魚的嘴，我跟攝影助理固定前腳，攝影師固定尾巴。接著戴白手套的壯漢保全很緊張地把兩百萬的錶套在鱷魚的尾巴上，最後大家數到三，一起放開，攝影師就趁那短短幾秒拍照。」Yuli看著自己的作品得意地說：「這個沒有別的雜誌拍得出來。」

喜悅來自作者回饋

B編去年服務的作者，今年得到金鼎獎。「其實，這本書是由前同事A編向作者提案，再由我到處撈這個作者的文章，整理成一個有機體。作者看到稿子的時候嚇一跳，很多文章他都忘記了。」到了頒獎典禮那天，B編透過影片聽到作者的得獎感言，作者說：「我最想感謝這本書的兩位編輯。」這對B編是莫大的鼓舞。

出版魯蛇也有類似經驗，她自己開出版社的那年，曾做過一本關於車諾比核災的書。她說，那本書的作者群，為了在同一本書上紀念簽名感謝出版社，把書輪流寄給當時旅居在歐洲各地的大家簽名，最後再寄回台灣。「我收到的時候超感動。」魯蛇補充道：「而且那本書做完，我的夥伴和其中一個作者戀愛，後來還結婚了。」魯蛇笑著說。

交換了許多好事壞事，趁著聚會結束前，四人聊起接下來彼此的去向，以及下次見面又會是何時何地。這時魯蛇卻急忙拿出筆電，老編問她：「要散會了妳怎麼又突然上班起來啦？」魯蛇說：「我想起來合約還沒給出去，要趕快來發。」

聽到「合約」兩個字，大家都無奈地笑了。

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