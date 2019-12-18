親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

美通過國防授權法案 「台灣選後45天內提陸干預報告」

選戰募款誰最強？一款遊戲吸千萬 韓國瑜找你泡茶

話題徵文：獨享也不錯／遇見Mr.right之前

2019-12-18 09:05聯合報 大寶

出社會後，與同儕開始出現人生道路的分歧。大學時朋友們總是一起上課，一起遊玩，然而，畢業後，結婚生子、與夫家的煩惱往往占據聊天群組版面，我卻像是置身事外。

最初幾年是有些徬徨的，面對好友似乎都走著所謂的「女性正途」，手挽先生、帶著孩子參加久違的聚餐畫面，我彷彿成了離經叛道的異類；所幸，當生活逐漸上了軌道，能有餘裕地靜下心讀一本書、看一場電影、來一次小旅行、學習外國語言、進健身房訓練，才發現朋友們的生活固然美滿開心，但在遇見Mr. right之前，能在這樣的年紀獨享自己所有的時間與生活細節，不也是另一種美好嗎？

結婚語言健身

延伸閱讀

台片「蚵豐村」獲國際大獎 導演爽爬阿爾卑斯山...

美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關...

歐美積極組大學系統 曾志朗：台灣政府小鼻子、...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【生活進行式】戴蒙．札哈里斯／打敗拖延症，從吃青蛙開始

2019-12-17 06:00

青春名人堂／人生按摩店

2019-12-18 09:05

李達達／出版人的地下生存匯報

2019-12-18 09:03

【青春名人堂】許子漢／種植的山谷

2019-12-17 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】舒眉／享受一個人的旅行

2019-12-16 06:00

【生活進行式】好腎醫師／什麼病最難醫？

2019-12-16 06:00

【貓亮相】馮平／第三冬

2019-12-16 06:00

【圖個簡單】久留飛 克明／日本石龍子

2019-12-15 06:00

【繽紛迴力球】朱玲／姊弟三人一起去打工

2019-12-15 06:00

【惠風醫言堂】洪惠風／上上簽

2019-12-15 06:00

【繽紛迴力球】維維／面對投稿

2019-12-14 06:00

【青春名人堂】小美／無訊號的魔幻時刻

2019-12-14 06:00

【後山來去：豐田村誌】楊富民／發現豐田玉

2019-12-14 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？貓在伊斯蘭文化中的地位很高喔

2019-12-13 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／梵谷，藝術家與病人

2019-12-13 06:00

【青春名人堂】林力敏／同學會

2019-12-12 06:00

【自說自畫】周可薇／我的藍臉愛人

2019-12-12 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】呂白水／一個人的午餐

2019-12-11 06:00

【記憶藏寶圖】吳玲瑤／北一女沒有教的功課

2019-12-11 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】陳青田／禿頭的樂趣

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】夏夏／尿袋

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／未來的未來

2019-12-10 06:00

【生活進行式】薇薇夫人／戀愛容易分手難

2019-12-10 06:00

【生活進行式】范廣元／他就是我

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】巧爾／獨享班親會

2019-12-09 06:00

【青春名人堂】阮光民／地底十公尺

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】未希／陪伴也是一種獨享

2019-12-09 06:00

【生活進行式】吳宛育／拿生氣懲罰自己的阿雅

2019-12-08 06:00

【生活進行式】徐正雄／孤獨時代

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】金大佛／領隊的放風時光

2019-12-07 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／從澡堂的嬰兒說起

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】林佳儒／媽媽的休假日

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之三

2019-12-06 06:00

【青春名人堂】金磊／挪威虎鯨日誌之關鍵時刻拉鍊卡卡

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之二

2019-12-05 06:00

【青春名人堂】印度尤／印度人生一場空

2019-12-05 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之一

2019-12-04 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／單眼皮

2019-12-04 06:00

【在植物園遇見你‧網路徵文總評】黃宗潔／獨一無二的生命刻痕

2019-12-04 06:00
看更多

熱門文章

付出被夫家視為理所當然？韓國「逆媳」教妳斷開媳婦義務的枷鎖

2019-12-17 13:06

葬儀社接體員成金石堂年度作家 大師兄：活得愈久愈美好

2019-12-17 22:48

番茄是蔬菜還是水果？ 這個問題竟要勞動大法官判決

2019-12-18 02:01

【人生轉折】婷婷／肚裡住進一條魚

2019-12-18 06:00

【日常紀事】暮熹／辦公室樂章

2019-12-18 06:00

用結婚禮金辦雜誌 文壇看尉天驄：台灣文學的守護者

2019-12-17 21:38

【大叔的中年小事】程耀毅／身體被筆芯寄生（上）

2019-12-18 06:00

鍾文音／最後的訪客

2019-12-18 00:05

作家尉天驄辭世 黃春明巧溫舊文感觸深

2019-12-17 13:36

段莉芬／霜降

2019-12-18 00:04

幾米【空氣朋友】

2019-12-18 00:08

【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

2019-12-18 00:00

台灣文學守護者／文學季刊創辦人尉天驄辭世

2019-12-17 23:45

龐畢度過耶誕 帶孩子大冒險

2019-12-17 23:45

話題徵文：獨享也不錯／遇見Mr.right之前

2019-12-18 09:05

青春名人堂／人生按摩店

2019-12-18 09:05

李達達／出版人的地下生存匯報

2019-12-18 09:03
看更多

贊助廣告

留言

Top