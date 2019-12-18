親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

美通過國防授權法案 「台灣選後45天內提陸干預報告」

選戰募款誰最強？一款遊戲吸千萬 韓國瑜找你泡茶

青春名人堂／人生按摩店

2019-12-18 09:05聯合報 劉冠吟

家附近有一間泰式按摩店，全店都是泰籍師傅，經營者是台灣老闆。我常常去那間店按摩，離家近之外，師傅都是從業十年以上的老手，技術純熟，每次去按都覺得很像庖丁解牛，順其技經肯綮將我整理一番。師傅個個能講中文，雖然口音很重，但詞能達意，通常按摩時聊天是最惹人厭的，但師傅會講些家鄉事，聊聊天頗有意思。

一次碰到一位師傅，年約六十，跟我聊起我的孩子，我說三四歲正可愛著，反問她妳有孩子嗎？才聽她娓娓道來。她說她年輕時喪夫，自己拉拔兩個孩子長大，結果小兒子十幾歲時生病過世，此後她與大兒子相依為命。幾個月前，泰國家人打電話叫她回去，說是大兒子在送貨的時候出了車禍，等她人回到泰國，兒子已經過世。

「我以前都好期待回家過年，但現在都不太敢回去，潑水節我也是一個人，我到哪裡都想起我兒子。」她拿起隨身小包包裡面的一個小罐子，跟我說這是她兒子的部分骨灰，她還是很想念孩子，每一天都很想念。聽到這裡我忍不住從按摩床上坐起來抱著她大哭，喃喃說著我知道妳很難過，妳一定很難過……

「後來我就躲在家鄉，每天一直哭，台灣按摩店的老闆打電話去找我，叫我不要待在那邊，會一直想，回來台北工作，大家會陪我。」所以她就回來了，「老闆幫我排了很多班，讓我多工作不會一直想，有時候大家會帶我出去吃東西。」師傅說她來台灣十幾年，早已習慣台北的生活，就像第二個家，「台灣的客人都很客氣，很多老客人知道我回來了，還會特地來看我。」

另外一個遇到的師傅，不僅中文通，還會講台語。我問她，妳怎麼連台語都學會了？她說她先生早期去泰國經商認識她，嫁來台灣以後試著要工作，但因為中文不好上班被排擠，發便當屢屢故意少她一個，她請當時小學二年級的女兒教她講中文，從ㄅㄆㄇ開始，學好中文以後，發現主管改用台語講些什麼聽不懂的，一氣之下又學了台語。

「我現在在台灣過得很好了，上街買東西聊天很少人發現我是泰國人。台灣人其實人很好，只是不太喜歡外國人。」她平淡地說，語氣裡沒有怨懟，「我覺得我的命很像浮萍，漂到哪就想辦法生根。」這些飄洋過海的浮萍，既無奈又具有強大的韌性，談起過往那些傷痕，總像覆了一層紗，溫柔地讓我尊敬。

按摩泰國台語

延伸閱讀

魚露漬紅蟳、西瓜佐魚酥！Baan「曼谷隱藏菜...

娛樂公司負責人駕車載少女 伸鹹豬手辯幫按摩判...

鉅祥 前11月賺贏去年

泰國推民事伴侶法 台灣社團受邀分享經驗

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【生活進行式】戴蒙．札哈里斯／打敗拖延症，從吃青蛙開始

2019-12-17 06:00

話題徵文：獨享也不錯／遇見Mr.right之前

2019-12-18 09:05

李達達／出版人的地下生存匯報

2019-12-18 09:03

【青春名人堂】許子漢／種植的山谷

2019-12-17 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】舒眉／享受一個人的旅行

2019-12-16 06:00

【生活進行式】好腎醫師／什麼病最難醫？

2019-12-16 06:00

【貓亮相】馮平／第三冬

2019-12-16 06:00

【圖個簡單】久留飛 克明／日本石龍子

2019-12-15 06:00

【繽紛迴力球】朱玲／姊弟三人一起去打工

2019-12-15 06:00

【惠風醫言堂】洪惠風／上上簽

2019-12-15 06:00

【繽紛迴力球】維維／面對投稿

2019-12-14 06:00

【青春名人堂】小美／無訊號的魔幻時刻

2019-12-14 06:00

【後山來去：豐田村誌】楊富民／發現豐田玉

2019-12-14 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？貓在伊斯蘭文化中的地位很高喔

2019-12-13 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／梵谷，藝術家與病人

2019-12-13 06:00

【青春名人堂】林力敏／同學會

2019-12-12 06:00

【自說自畫】周可薇／我的藍臉愛人

2019-12-12 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】呂白水／一個人的午餐

2019-12-11 06:00

【記憶藏寶圖】吳玲瑤／北一女沒有教的功課

2019-12-11 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】陳青田／禿頭的樂趣

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】夏夏／尿袋

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／未來的未來

2019-12-10 06:00

【生活進行式】薇薇夫人／戀愛容易分手難

2019-12-10 06:00

【生活進行式】范廣元／他就是我

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】巧爾／獨享班親會

2019-12-09 06:00

【青春名人堂】阮光民／地底十公尺

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】未希／陪伴也是一種獨享

2019-12-09 06:00

【生活進行式】吳宛育／拿生氣懲罰自己的阿雅

2019-12-08 06:00

【生活進行式】徐正雄／孤獨時代

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】金大佛／領隊的放風時光

2019-12-07 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／從澡堂的嬰兒說起

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】林佳儒／媽媽的休假日

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之三

2019-12-06 06:00

【青春名人堂】金磊／挪威虎鯨日誌之關鍵時刻拉鍊卡卡

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之二

2019-12-05 06:00

【青春名人堂】印度尤／印度人生一場空

2019-12-05 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之一

2019-12-04 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／單眼皮

2019-12-04 06:00

【在植物園遇見你‧網路徵文總評】黃宗潔／獨一無二的生命刻痕

2019-12-04 06:00
看更多

熱門文章

付出被夫家視為理所當然？韓國「逆媳」教妳斷開媳婦義務的枷鎖

2019-12-17 13:06

葬儀社接體員成金石堂年度作家 大師兄：活得愈久愈美好

2019-12-17 22:48

番茄是蔬菜還是水果？ 這個問題竟要勞動大法官判決

2019-12-18 02:01

【人生轉折】婷婷／肚裡住進一條魚

2019-12-18 06:00

【日常紀事】暮熹／辦公室樂章

2019-12-18 06:00

用結婚禮金辦雜誌 文壇看尉天驄：台灣文學的守護者

2019-12-17 21:38

【大叔的中年小事】程耀毅／身體被筆芯寄生（上）

2019-12-18 06:00

鍾文音／最後的訪客

2019-12-18 00:05

作家尉天驄辭世 黃春明巧溫舊文感觸深

2019-12-17 13:36

段莉芬／霜降

2019-12-18 00:04

幾米【空氣朋友】

2019-12-18 00:08

【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

2019-12-18 00:00

台灣文學守護者／文學季刊創辦人尉天驄辭世

2019-12-17 23:45

話題徵文：獨享也不錯／遇見Mr.right之前

2019-12-18 09:05

龐畢度過耶誕 帶孩子大冒險

2019-12-17 23:45

李達達／出版人的地下生存匯報

2019-12-18 09:03

青春名人堂／人生按摩店

2019-12-18 09:05
看更多

贊助廣告

留言

Top