青春名人堂／人生按摩店

家附近有一間泰式按摩店，全店都是泰籍師傅，經營者是台灣老闆。我常常去那間店按摩，離家近之外，師傅都是從業十年以上的老手，技術純熟，每次去按都覺得很像庖丁解牛，順其技經肯綮將我整理一番。師傅個個能講中文，雖然口音很重，但詞能達意，通常按摩時聊天是最惹人厭的，但師傅會講些家鄉事，聊聊天頗有意思。

一次碰到一位師傅，年約六十，跟我聊起我的孩子，我說三四歲正可愛著，反問她妳有孩子嗎？才聽她娓娓道來。她說她年輕時喪夫，自己拉拔兩個孩子長大，結果小兒子十幾歲時生病過世，此後她與大兒子相依為命。幾個月前，泰國家人打電話叫她回去，說是大兒子在送貨的時候出了車禍，等她人回到泰國，兒子已經過世。

「我以前都好期待回家過年，但現在都不太敢回去，潑水節我也是一個人，我到哪裡都想起我兒子。」她拿起隨身小包包裡面的一個小罐子，跟我說這是她兒子的部分骨灰，她還是很想念孩子，每一天都很想念。聽到這裡我忍不住從按摩床上坐起來抱著她大哭，喃喃說著我知道妳很難過，妳一定很難過……

「後來我就躲在家鄉，每天一直哭，台灣按摩店的老闆打電話去找我，叫我不要待在那邊，會一直想，回來台北工作，大家會陪我。」所以她就回來了，「老闆幫我排了很多班，讓我多工作不會一直想，有時候大家會帶我出去吃東西。」師傅說她來台灣十幾年，早已習慣台北的生活，就像第二個家，「台灣的客人都很客氣，很多老客人知道我回來了，還會特地來看我。」

另外一個遇到的師傅，不僅中文通，還會講台語。我問她，妳怎麼連台語都學會了？她說她先生早期去泰國經商認識她，嫁來台灣以後試著要工作，但因為中文不好上班被排擠，發便當屢屢故意少她一個，她請當時小學二年級的女兒教她講中文，從ㄅㄆㄇ開始，學好中文以後，發現主管改用台語講些什麼聽不懂的，一氣之下又學了台語。

「我現在在台灣過得很好了，上街買東西聊天很少人發現我是泰國人。台灣人其實人很好，只是不太喜歡外國人。」她平淡地說，語氣裡沒有怨懟，「我覺得我的命很像浮萍，漂到哪就想辦法生根。」這些飄洋過海的浮萍，既無奈又具有強大的韌性，談起過往那些傷痕，總像覆了一層紗，溫柔地讓我尊敬。