【後山來去：豐田村誌】楊富民／發現豐田玉

圖／花蓮牛犁協會提供 分享 facebook

豐田村，日治時代未竟的殖民村落，現今由社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會以貼布畫出發，將圍繞在豐田或鄰近所發生的故事串連，透過長輩們的口述，展現這片土地上的人們生活在這裡的過往面貌。不僅是地方誌，也是台灣史的註腳之一。

這裡竟比長官形容的還要繁榮

張勇在民國37年，國軍大撤退的前一年，提早來到了台灣。來到台灣前，長官告訴他們，台灣還有許多日本人，要他們特別留意，甚至「許多台灣人已經是日本人了」。長官說，前一年來台灣接收的70軍與62軍探查到許多日本人潛伏在台，從事地下活動；又說，台灣發生的民眾暴動事件，實際上是日本的間諜活動，來到台灣平亂的21師聽說還殺了不少日本人。

張勇對日本人的恨，開始於他十三歲那年年底的某天。傳說日軍進了南京，他在初中學校裡，和同學們傳閱著登有相關訊息的報紙。先生走進來，見他們讀報紙，重重地嘆一口氣，顯得無心教課，徑自坐在講台上發愣。一個男同學終於忍不住，一把將報紙撕碎，用力之大，打到了張勇的臉。同學撕完報紙，還不解氣，一腳將桌子踢翻，然後指著大家說：「還讀報紙？」說完奪門而出，一路喊著從軍去。先生看著他們，他們看著先生，接著又有幾位同學跟著走出去。

張勇沒有跟著他們走出教室，反而把書好好地念完，當了一兩年的木工，直到國民黨政府開始在租界徵兵──每戶家庭「三丁出一」。張勇沒跟家人說一聲，便打包行囊跟軍隊走了。之後，艦艇把他們載到北竿島，他們動員當地的居民開路，要將武器運到山頂上，以便砲擊對岸的共產黨。於是，民眾在前面開著曳引車，後面開著推土機，四、五十個人一路，用粗繩拖著彈藥在山稜線上走。

到了五十歲，張勇跑不動了，向長官申請退伍。先被退輔會安排到台東知本開墾拓荒三年──最後一次報效國家，然後成為榮民。從屏東退伍，他搭上火車前往豐田，豐田的景色把他給嚇著了。老士官長跟他說過豐田的繁華與熱鬧，但他還是小看了士官長的描述；本以為老長官是為邀請他同居而說的謊言，當時心裡還想，就一個小農村罷了，跟長官半輩子，再度過半輩子又有什麼？沒想到，真正的豐田比長官形容的還要繁榮。

他在街上向人打聽方向，士官長要他在戲院前見面。好不容易找到一名悠閒的路人，正要問路，突然一陣轟然巨響遠遠傳來，嚇得他反射性地立即蹲了下來。一旁被他問路的人一副好整以暇，對他的反應感到好奇，知道原委後，便嘲笑張勇，是山上炸山挖玉，太少見多怪了。

日人開啟了荖腦山的採礦之始

昭和7年，西元1932年，當時一名叫中島的日本人，在豐田的荖腦山上打獵，據說他因為追蹤一隻山羌，不慎踢到一塊石頭而跌倒，起身後山羌不見蹤影，他氣得想踢那塊石頭一腳，卻被石頭奇妙的紋理吸引。將石頭帶下山後，更發現石頭上面的美麗白紋竟然就是石綿，他將這個發現登上報，也開啟了豐田荖腦山的採礦之始。

石綿開採直到昭和19年，米軍（編按：美軍）大轟炸那一年。日本的戰勢愈來愈嚴峻，台灣總督府極為重視石綿礦產，當作軍事與防火工業之用，於是徵收荖腦山的石綿株式會社為「御用工廠」，大量開採石綿，至於與石綿共生的礦石則丟得滿山遍野，一陣大雨下來，連下游也都有礦石堆積。但這樣的開採才一年就被迫停止了。

翌年，台灣歸還中國，隨即也開始各項林木礦業開採，從日本時代到民國時代，荖腦山的開採都專注在石綿，並未注意到與石綿共生的礦石，其實就是珍貴的玉產，直到國軍的開發隊來到了共和村。

張勇的士官長和他一樣，退伍前先被安排進入開發隊，這一群來自雲南的老兵，開墾過程中發現了一件不尋常的事情：溪流的下游，堆積著許多有稜有角的塊狀石頭；進一步打聽，才知道原來上游正在開採石綿。但是他們馬上察覺到，這些石頭與他們記憶中的家鄉「名產」──盛產於雲南的「翡翠玉」──非常相像。在他們嘗試打磨下，這些玉石重現光明，也令他們欣喜不已。不過，豐田玉的命名，可還要等到十多年後──那又是另一段故事了。

許多豐田村的長輩們都說，豐田玉發現後，那是一個美好的時代，也是一個糟糕的時代。玉石帶給豐田居民龐大的收入，可同時大家也不再信任看天吃飯的勞動了，他們更勤於上山搬玉、偷玉的生活。至於張勇，年紀大了，僅能享受豐田玉盛產的繁華，他之後去到豐山國小擔任校工，加上自己的榮民津貼，日子過得還算不錯。