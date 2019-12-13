【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？貓在伊斯蘭文化中的地位很高喔

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在世界三大宗教中，伊斯蘭教應該是對貓最友善的一個。根據傳說，先知穆罕默德曾因為不想驚動睡在長袍上的小貓，而當場將自己的袍子給割斷，甚至說出「愛貓也是信仰的一部分」這樣的宣言。

穆斯林會推崇貓的原因，可能和貓喜歡乾淨、隨時都在清理自己有關係－－穆斯林在一天五次的禮拜前，都要將身體清潔妥當。此外，貓會抓老鼠這一習性，不只能防止鼠疫散布，還能讓書籍免於老鼠的啃咬，這對重視文化、喜歡藏書的伊斯蘭文明來說，也是很加分的才藝。

反觀狗狗，因為體味通常比貓還要重，口水也容易把衣服沾得黏答答又髒兮兮，加上狗狗的吠叫聲很容易使客人或路過的窮人們受到驚嚇，有違穆斯林樂善好施的精神，以至於有「禱告時看到狗狗會使禱告無效」這樣的說法－－為此，貓咪通常能獲准進入清真寺，但狗就不行了。

然而，即使如此，對穆斯林而言，所有的動物都應該被善待（除了豬），與其說他們討厭狗狗，不如說是穆斯林太喜歡貓了，這才形成強烈對比。在土耳其伊斯坦堡甚至流傳一句話：「如果你殺死一隻貓，就要蓋一座清真寺來請求真主原諒。」可見貓的地位有多高。

但真正驚人的是，就連惡名昭彰的伊斯蘭國，也曾因為組織內養貓風氣過盛、有損戰士形象，而被高層下令禁養，實在令人扼腕。我相信如果這股愛貓風氣能順利延續下去，這些恐怖分子恐怕一個個都要為了愛貓而卸甲歸田了。

真的好可惜，貓差一點就能拿諾貝爾和平獎了。