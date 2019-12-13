親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？貓在伊斯蘭文化中的地位很高喔

2019-12-13 06:00聯合報 今日登場／怪奇事物所

今日登場／怪奇事物所
今日登場／怪奇事物所
分享

在世界三大宗教中，伊斯蘭教應該是對貓最友善的一個。根據傳說，先知穆罕默德曾因為不想驚動睡在長袍上的小貓，而當場將自己的袍子給割斷，甚至說出「愛貓也是信仰的一部分」這樣的宣言。

穆斯林會推崇貓的原因，可能和貓喜歡乾淨、隨時都在清理自己有關係－－穆斯林在一天五次的禮拜前，都要將身體清潔妥當。此外，貓會抓老鼠這一習性，不只能防止鼠疫散布，還能讓書籍免於老鼠的啃咬，這對重視文化、喜歡藏書的伊斯蘭文明來說，也是很加分的才藝。

反觀狗狗，因為體味通常比貓還要重，口水也容易把衣服沾得黏答答又髒兮兮，加上狗狗的吠叫聲很容易使客人或路過的窮人們受到驚嚇，有違穆斯林樂善好施的精神，以至於有「禱告時看到狗狗會使禱告無效」這樣的說法－－為此，貓咪通常能獲准進入清真寺，但狗就不行了。

然而，即使如此，對穆斯林而言，所有的動物都應該被善待（除了豬），與其說他們討厭狗狗，不如說是穆斯林太喜歡貓了，這才形成強烈對比。在土耳其伊斯坦堡甚至流傳一句話：「如果你殺死一隻貓，就要蓋一座清真寺來請求真主原諒。」可見貓的地位有多高。

但真正驚人的是，就連惡名昭彰的伊斯蘭國，也曾因為組織內養貓風氣過盛、有損戰士形象，而被高層下令禁養，實在令人扼腕。我相信如果這股愛貓風氣能順利延續下去，這些恐怖分子恐怕一個個都要為了愛貓而卸甲歸田了。

真的好可惜，貓差一點就能拿諾貝爾和平獎了。

穆斯林伊斯蘭國清真寺土耳其
2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

【腦科先生說古今】汪漢澄／梵谷，藝術家與病人

2019-12-13 06:00

【自說自畫】周可薇／我的藍臉愛人

2019-12-12 06:00

【青春名人堂】林力敏／同學會

2019-12-12 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】呂白水／一個人的午餐

2019-12-11 06:00

【記憶藏寶圖】吳玲瑤／北一女沒有教的功課

2019-12-11 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】陳青田／禿頭的樂趣

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】夏夏／尿袋

2019-12-11 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／未來的未來

2019-12-10 06:00

【生活進行式】薇薇夫人／戀愛容易分手難

2019-12-10 06:00

【生活進行式】范廣元／他就是我

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】巧爾／獨享班親會

2019-12-09 06:00

【青春名人堂】阮光民／地底十公尺

2019-12-09 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】未希／陪伴也是一種獨享

2019-12-09 06:00

【生活進行式】吳宛育／拿生氣懲罰自己的阿雅

2019-12-08 06:00

【生活進行式】徐正雄／孤獨時代

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】金大佛／領隊的放風時光

2019-12-07 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／從澡堂的嬰兒說起

2019-12-07 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】林佳儒／媽媽的休假日

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之三

2019-12-06 06:00

【青春名人堂】金磊／挪威虎鯨日誌之關鍵時刻拉鍊卡卡

2019-12-06 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之二

2019-12-05 06:00

【青春名人堂】印度尤／印度人生一場空

2019-12-05 06:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之一

2019-12-04 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／單眼皮

2019-12-04 06:00

【在植物園遇見你‧網路徵文總評】黃宗潔／獨一無二的生命刻痕

2019-12-04 06:00

鍾邦友／煮一鍋人生的好米飯

2019-12-03 06:00

【自說自畫】錢錢／錢錢的畫畫課觀察

2019-12-03 06:00

【青春名人堂】許子漢／蛇之山道

2019-12-03 06:00

【記憶藏寶圖】韓文蕙／開刀房驚魂記

2019-12-02 06:00

【青春名人堂】謝東霖／哭多久？

2019-12-02 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】新真／腹中的親密時光

2019-12-02 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】古家榕／偏心一下

2019-12-02 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】曉呈／兜風

2019-12-02 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】小熟米／老人畫像讀享包

2019-12-01 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】陳俊利／一個人的教室

2019-12-01 06:00

末來戰士／手記

2019-12-01 06:00

【記憶藏寶圖】凌煙／三月三，桃子李子挺頭擔

2019-12-01 06:00

【青春名人堂】小美／在閣樓， 一隻忍者龜

2019-11-30 06:00

【戀曲2010】張以昕／網路戀愛時代

2019-11-30 06:00
看更多

熱門文章

推理天后宮部美幸新作　刑警之子演繹驚悚少年推理

2019-12-12 14:45

【亂彈古典】蔡詩萍／你敢愛上潘金蓮嗎？

2019-12-13 00:00

【聯副文訊】莊坤良教授主講「作家與革命分子的島嶼」

2019-12-13 00:16

【客家新釋】葉國居／大鑊嫲

2019-12-13 00:01

【腦科先生說古今】汪漢澄／梵谷，藝術家與病人

2019-12-13 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？貓在伊斯蘭文化中的地位很高喔

2019-12-13 06:00

【聯副文訊】李敏勇文化講座

2019-12-13 00:05

【2020數感盃 青少年數學寫作競賽示範作】馬翊航／曼德博集合

2019-12-13 00:09

Move生物展 優惠票欲購從速

2019-12-12 23:39
看更多

贊助廣告

留言

Top