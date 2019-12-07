【生活進行式】徐正雄／孤獨時代

圖／Silvia 分享 facebook

每個人都是獨居的候選人

在這個人人低頭不語划手機且自顧不暇的年代，如何走出孤獨？我相信，解決孤獨的方式便是去關心孤獨者。

社區內有不少中、老年獨居者，我也是其中之一。有些孤獨是自找，大部分是被迫，無論如何，都得學習獨自生活，這是一種趨勢。即便如此，仍隱隱感覺，某些人對我們這些獨居者露出異樣眼光，彷彿質疑：若不是有怪異之處，怎會獨居？聽說，有些房東不願把房子租給獨居的中老年人。

其實，每個人都是獨居的候選人。社區這些獨居者，有的離婚、有的老伴提早走了、有的找不到適合的對象……而我，則是因為喜歡一個人生活。同是天涯獨居人，特別能體會獨居的酸甜苦辣。既然有些人對我們敬而遠之，那我就要特別去關懷獨居者。

像隔壁和我同為一樓住戶、那位半禿、鮪魚肚的未婚大哥，因公司移到中國而失業數年，社區的人鮮少和他往來，孤單的他，只好養幾隻鸚鵡、幾盆盆栽作伴。由於他平日蝸居不出，社區的人更不敢和他互動，為此，我若得到什麼好吃的，會分大哥一些；缺維修工具時，也會故意跟他借。其實，這些動作背後藏著關心，想藉機看他是否安好。

大概我看起來還滿和善的，社區不少人會跟我聊天。像對面二樓阿姨，她經濟不虞匱乏，身體卻出現諸多毛病，有憂鬱傾向，常胡思亂想。

她的病，恐怕是孤獨又太閒了，我便建議她找些事來打發，然而她往往跨不出去；偶爾鼓起勇氣參加活動，卻無法持續。她常常找我聊天，有時候，好像忍了很久似地對我說：「不行！今天我一定要找你說說話。」無論再忙，我會儘量放下手邊的事，當一位盡責的聽眾。我覺得，很多人都缺乏能專心聆聽的耳朵。有時，她會消失一段時間，說是回南部老家休養，可是回到北部，就又出現問題。

那天，她慌張跑來找我，希望我陪她去辦健保卡，說完又反悔：「還是不要，太麻煩你了。」我知道一個人要鼓起多大勇氣，才能從口中擠出這句求救的話，她可能已經走在鋼索上了。於是，立刻放下準備出門務農的念頭，對她說：「我沒事，可以陪妳去。」

我帶著她搭公車、轉捷運、步行，途中她一度臉色蒼白、精神不濟、搖搖欲倒的樣子，我猜她辦健保卡應該是急著去看醫生。不只如此，她才走出捷運柵欄，悠遊卡便弄不見了，怎麼也找不到；不過，我很慶幸她搞丟的是悠遊卡，而不是意識。到了健保局，趕緊幫她填單申請新卡，當新的健保卡到手後，她燦爛一笑。回程時，感覺她身體狀況好像緩和許多，猜測她可能是恐慌作祟，需要有人為伴。

往昔，我也曾有過類似經驗，那時真希望有人陪在身邊，但是打開手機通訊錄，滿滿聯絡人，卻沒有一個可以趕來滅除孤寂之火。

小心使用我的無拘無束

社區除了這位阿姨之外，還有另一位阿桑也是獨居。

第一次，是阿桑主動跑來和我聊天，她打扮時髦、對答如流、一日閱讀數份報紙。有次阿桑問我，想幫助弱勢者，要怎麼捐款？我從網路找到一些慈善機構的郵局劃撥帳號給她，某天在郵局碰見她，阿桑還真的在捐款。不知她為何如此信任我？

最近，她脖子上掛著一個大牌子，上頭寫著密密麻麻的黑字，四處向人申訴。阿桑對我訴苦，說自來水公司拆掉她的水表，害她無水可用。我不知她跟自來水公司之間發生什麼事，只知道她常常對我說，很多人要害她。我實在不知如何幫她，再說，她在其他縣市還有家人，便不特別留意。直到社區工作人員告訴我，她都跑到警衛室的廁所洗冷水澡，有天還跑到公家機關洗澡被送到警察局，我才驚覺大事不妙！

時序進入冬季，寒流一波波，她身子如此單薄，年紀又大，這樣怎麼受得了？我趕緊把家裡一個不用的電熱水瓶送她，讓她可以燒水洗澡，再送她兩個有蓋和提把的水桶，方便運水。不然，她都用兩個小水桶提水，一路亂灑，提到樓上恐怕只剩半桶。

阿桑感激地謝謝我，還叮嚀我：「你也是獨居，要好好保重自己，小心！社區很多人會害人。」

聽到這些話，我的心動了一下。獨居真的很危險，一不小心就可能掉入自己幻想的陷阱裡。因此，我們需要擁有比常人更強的心臟和自覺能力，才能擁有這樣的自由，否則，容易掉入虛擬的空間，像當機電腦，不斷跳出新視窗，無止境。

很多人不知不覺被大環境的負面訊息影響，本來是毫無關係的陌生人，他們的一舉一動卻透過媒體放大、重複，在我們腦海生根茁壯，引領我們走向偏頗。所以，我總是小心使用我的無拘無束，適時關機、刪除雜亂念頭，讓意識回到現實。我發現，奔竄的意識，適合用勞動與聊天將它圈回，所以二十年來，我不放棄和人對話與互動的機會，並維持自己洗衣洗碗，過著自種自煮的生活。

天地萬物息息相關，無論是自願或被迫孤獨，我們都需要互相扶持。這世界，沒有人可以自絕於外，過著與社會脫節的生活。連開悟後的佛陀，都選擇和人群為伍，像我們這樣的凡夫，又怎能拋開社群，獨自走在人生大道？