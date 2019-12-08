【生活進行式】吳宛育／拿生氣懲罰自己的阿雅

圖／腦大 分享 facebook

雖說病人各式各樣，有一種類型是我當社工師不喜歡遇到的，就是一直散發威脅、抱怨情緒的那種。如果剛好他又是癌症末期、即將面臨死亡的病人，就會讓我陷入理智和情緒的交雜衝突……

阿雅的癌症其實不是在我服務的醫院治療，因為罹患子宮頸癌，腿部在治療過程發生嚴重水腫，就近到我的醫院復健。

「你們夜間批價讓我等很久，六點下班趕過來，要配合夜間復健八點結束，批價還要讓我空等二十分鐘，只剩下少少的時間可以復健。你們這樣為難我，讓我的病情加重，我死也不原諒你們！」

「過幾天要看報告，如果癌症復發，就要在你們醫院跳樓！」她撂下狠話，甩頭就走。

客訴轉給醫事室門診書記組長處理，改善流程面，大幅縮短等待時間，但是似乎一直無法讓阿雅滿意。她從流程等待時間，不斷衍生到如果癌症復發，就要在我們醫院跳樓！這樣尖銳、賁張的情緒，醫事室無法處理，只好轉給社工師。

電話那端，情緒爆發的病人

於是，阿雅輾轉交到我手上。理智一點來看，復健批價和癌症復發並沒有直接關係，但阿雅把一切的壓力都發洩在流程，甚至威脅自殺。對於社工師來說，接到自殺威脅的病人，心理負荷很大，往往擔心一個擦槍走火，會不會真的就是一條人命……

觀察阿雅的行為，她其實是想要活下去的，很積極做復健、對健康維持很在意。但或許是恐懼回診看報告的壓力、預期可能復發的挫敗感，讓她情緒崩潰、理智斷線。當然，這和她的人格特質與精神狀態也有關。

無論如何，我都得鼓起勇氣和阿雅接觸。她都是晚上下班才能面談，雖然與病人接觸的最好方式是面對面，才不至於扭曲要表達的意思。不過，我希望不要因為配合她，晚上還得留在醫院加班，折衷後只有打電話了。

「隔了這麼多天才打電話來，這就是你們醫院的態度！」電話接通，自我介紹後，另一端劈頭就罵。

心裡浮現一個聲音：唉，我早就知道不會順利。壓抑著情緒，對這些指控，我在心裡評估了一下，不想再繞著問題轉圈圈。

「醫事室組長已經跟妳討論過了，而我打電話來，只是想關心妳這幾天還好嗎？」

她靜默了一下，對於我的回應有點嚇到，可很快就又爆發了：「我只要你們好好處理，不要耽誤我的治療，不要讓我的癌症復發！」

儘管已經知道「復發」是阿雅心理的恐怖未爆彈，但掃雷前，我還是想再多理解，有沒有其他的導火線。

同理恐懼，找出無助的根源

「下次什麼時候要看報告？」

「上一次就診時，醫師怎麼說的呢？」

嘗試藉由外部、具體的問題，了解阿雅目前的狀況。可不管如何引導、轉彎，她的話題都能繞回醫院，指控的還不是治療她的那家醫院導致癌症復發，而是我所服務的醫院。

她有時邊吼邊講，這端聽電話的我卻得很認真地聽，即便那個帶來強大負面情緒的音量，讓我超級不舒服。

在阿雅斷續的抱怨中，我聽到了她生病的這幾年。

她一直很配合醫師努力治療，開刀、化療、電療；忍受副作用，嚴重神經痛、水腫、很可能肛門瘻管導致裝尿袋……即使如此，她很努力過生活，因為單身，再加上經濟壓力，不想麻煩別人，治療期間也都很努力地工作賺錢。

所以，她常覺得都這麼努力了，為何同事要刁難請假，為何醫院不幫忙，為何別人復健是有人陪、有家人幫忙批價，而她得自己一個人面對。面對不舒服的副作用，面對非常有可能是真的復發或轉移。

單身沒有人陪，是另一個潛藏的因子。我找到了情緒的另一個引爆點。

「跟妳講這些有什麼用，你們醫院這樣為難我……」邊罵邊哭，碰的一聲，她掛了電話。

掛上電話時，早已經超過下班時間。夠了！我要下班回家了！一個多小時超累人，耳朵、腦袋、情緒都到快爆炸的狀態。開車途中，腦海迴盪的都是電話溝通的狀況，不管是刺耳的音調還是談話內容，我一邊開車一邊大叫，想吼出那些壓抑的情緒，好蓋過還在我腦袋裡盤旋的聲音……

儘管想讓耳朵喘息一下，超級不想再聽到她的聲音，但，我作為一名社工師，還是想建立一個以後還可以對話的關係。

嘗試傾聽，建立對話關係

停好車，隔了十分鐘，深呼吸一口氣，再度打電話給她：「嗨，還是我，妳哭著掛上電話，我有點擔心……」

我覺得自己像是個不倒翁，又直挺挺地回到阿雅面前。

這通電話，似乎開始有點不太一樣了。她先為情緒失控道歉，我說：「謝謝妳跟我講，我相信妳的努力，也感到受妳的挫折與恐懼，也因為這樣，我有點擔心妳最近的壓力太大了，讓妳無法負荷。」

她開始告訴我，她和病友間有個LINE群組，一個相熟的病友前陣子癌症轉移，最近往生了，而她癌症復發了，看起來應該也是轉移了。她問：「死，會不會很難受？」「妳知道安寧病房嗎？」

癌症復發轉移，等於死亡－－這是很多癌症病友自然的連結。的確，隨著癌症藥物愈來愈沒效果，副作用愈來愈嚴重，身體明顯地感受到虛弱，死亡的恐懼也會愈來愈明顯。我知道，她就是在這個階段。

阿雅很怕一個人死去，會不會疼痛而死？會不會沒有人處理後事？……我得先好好解釋什麼是安寧緩和的概念，以及安寧共照、安寧居家的功能。同時，還回答了她在家發生疼痛，萬一快往生可以怎麼辦，解釋後事處理的流程。

我想，讓她有正確的觀念是重要的，不然她不是死於癌症，而是死於想像。

然而，講這些似乎又有點太遠，阿雅目前還有很長的路要走，轉移還是可以再治療，或許還能再活好長一段時間，也還不至於到主治醫師要照會安寧共照的程度。

「妳明天會來醫院嗎？我辦公室在醫院大廳的左手邊，很明顯喔，我們可以當面談嗎？」她同意了，約好時間掛完電話，腦袋裡那些吼叫的聲音才消失。

刺蝟外衣，保護著恐懼害怕的心

隔天，她來看診，繞到了社會服務室。

其實一早我已經去找身心科醫師討論阿雅的狀況，疑似邊緣性人格特質，缺乏對人的信任、沒有安全感，維持專業關係是一件很難的事情，如果能讓她自願走進身心科診間就好了，可這或許更難。癌症轉移，自殺威脅一直都在，不能冒然地提到身心科，依規定進行了自殺意念的通報，也特別註明病人的抗拒。

我想昨天最後會談的氣氛，今天見面應該不會有火爆的場面吧？果然想得太美好了！一見面，她劈頭就提到批價流程，我在心裡嘆一口氣，唉，難不成又要開始了？

我又靜靜地聽了一輪。她發現我很專注地聽，停了下來：「我只是很生氣你們都這樣對我……」我聽出來，在她的語言裡，「慈濟醫院」、「你們」等等，指的都是老天爺，老天爺讓已經很無助的她，再度陷入困境。

「要去看報告這件事情，妳很害怕吧？」

「我可以怎麼幫忙妳呢？」

阿雅先謝過我，回應著：「妳幫不上忙！」

「那麼，妳需要一些勇氣，我可以抱抱妳，給妳一些勇氣。」我就直接抱了她，僵硬的身體訴說阿雅不習慣這樣的接觸，我真誠地想讓她知道「我知道天要塌下來的感覺」，她沒有掙脫這個擁抱。

過幾天，輾轉得知她確定轉移了，阿雅沒有跳樓，她又準備治療。

那些無奈、憤怒的情緒一直都在，時不時一個醫院的流程不順，她就大罵投訴，她的病情愈來愈嚴重，一度裝了兩個尿袋，她的憤怒也愈來愈直接。

後來，她索性把治療轉到我們醫院，兩年多來，不時重複上述情節，有一次還鬧到警察出動。

不過，我們比較能談話了，她會告訴我，她去看了身心科。我在她平靜時，跟她分析她的情緒：「為什麼妳要馬上連結人家瞧不起妳？」「為什麼妳要選擇被這些流程綁架、生氣？」每次都得花不少時間和她談。

「每次談完，好像又有點能量了。」阿雅說。

好一點來看，代表她其實聽進去我說的話了。情緒抒發完，就會再平靜一段時間，但也會不知道又是什麼原因，再次爆炸。

我想起了存在主義歐文．亞隆（Irvin D. Yalom）教授提到人生四大終極關懷：死亡、自由、孤獨、無意義。簡單來講，所有我們擔心害怕的，都在這四大範圍裡。

在醫院裡面，我們常面對生命課題，在病人生病無助的時候，與他們共在，面對疾病時，我們都戴上了許多不同的面具，可都是在試圖迎戰，保護面具之下那個恐懼的我，你我都是這樣。

於是，對於那個老愛拿生氣懲罰自己的阿雅，也就釋懷了。

●摘自博思智庫出版《慈悲善終：社工師的臨床陪伴日誌》