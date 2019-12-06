【話題徵文：獨享也不錯】林佳儒／媽媽的休假日

身為在家接案的雙寶媽，能享受自由的時間比外人想像中少，周間來回奔波於小學、幼兒園、才藝班，在家忙著工作、家事，等小孩睡了，又想趁夜深時捉住靈感補一下工作進度，這樣的壓力下，心似乎怎麼都靜不下來，也無法好好休息。

某一天，另一半主動說：「我帶小孩回媽媽家，妳在家好好休息。」喔！我心中出現煙火般爆炸的好心情，賺到一天真正的休假日啊。腦海瞬間跑出一堆清單：我要煮杯咖啡、聽音樂看小說，下午點個精油睡午覺，晚上泡澡敷面膜……享受沒有小孩在身邊嘰嘰喳喳的好時光。

那天早上，煮好咖啡選好小說，坐在沙發上，陽光透過玻璃暖暖地灑在身上，一切都棒極了，但是卻不自覺地想：這日光太棒了，童書和棉被都要曬曬才好。於是，我起身將童書和棉被輪流搬到庭院曬太陽消毒，又將該換季收納的衣服裝袋、擦好地板、收納雜物，如此一直忙到下午，才驚覺不是想好好休息的嗎？

媽媽難得的休假日，原本計畫好的獨處行程完全沒享受到，依舊在打掃中度過。但，忙碌著這些被日常工作積壓著未做的家事時，心情卻和平常不同，可以做得更仔細、可以在安靜中將家裡恢復整潔，在這個過程中，我似乎也把心裡的各種壓力垃圾給清乾淨了。